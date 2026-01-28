エスポ化学、千葉銀行と「ちばぎんリーダーズローンNEXT（目標連動型）」の融資契約を締結

エスポ化学株式会社

消脱臭剤の製造販売を手掛けるエスポ化学株式会社（本社：千葉県千葉市美浜区、代表取締役社長：小林 晃樹、以下 エスポ化学）は、株式会社千葉銀行（本社：千葉県千葉市中央区、取締役頭取：米本 努、以下 千葉銀行）が提供するサステナビリティ・リンク・ローン「ちばぎんリーダーズローンNEXT（目標連動型）」に係る融資契約を締結しましたので、お知らせいたします。

本取り組みの背景と目的

「ちばぎんリーダーズローンNEXT（目標連動型）」のスキーム図

エスポ化学は「かけがえのない地球環境を維持し、人や動植物の健康と安全を守る」という経営理念のもと、空気清浄化システムを通じて地域社会へ貢献してまいりました。 この度、持続可能な社会の実現に向けた取り組みをさらに加速させるため、具体的なサステナビリティ目標を設定し、その達成状況に応じて融資条件が連動する「ちばぎんリーダーズローンNEXT」を導入いたしました。

この度、エスポ化学は、KPIとして「CO2排出量（現単価ベース）の削減」を選定し、2028年度末までに2023年度比▲13.5％となるよう毎年度の目標を設定。この目標は基準年対比で換算すると▲2.7％の削減となり、国のカーボンニュートラル達成目標と同水準となります。エスポ化学は、今後もサステナビリティに係る本目標の達成をめざし、邁進してまいります。

設定したKPIと目標：国の指針に準拠した高い削減目標

本ローンにおいて、エスポ化学は以下のKPIを設定いたしました。

KPI： CO2排出量（現単価ベース※）の削減

目標： 2028年度末までに2023年度比 ▲13.5％削減（毎年度 ▲2.7％削減）

この目標値は、国の掲げるカーボンニュートラル達成目標と同水準の削減ペースとなります。当社は本目標の達成に向け、製造工程の効率化や環境配慮型資材の採用など、事業活動全体を通じて環境負荷の低減に邁進してまいります。

エスポ化学株式会社 代表取締役社長 小林 晃樹のコメント

「当社は1987年創業以来、『空気清浄化システム』を通じて、目に見えないからこそ大切な環境維持に邁進してまいりました。今回の『目標連動型』融資への取り組みは、提供する製品・サービスだけでなく、当社の事業活動そのものもよりクリーンでありたいという強い決意の表れです。 従業員14名の小規模な組織ではありますが、国のカーボンニュートラル目標に準じた高いハードルを掲げることで、地域社会の持続可能な未来に貢献し、次世代に誇れる企業経営を実践してまいります。」

「ちばぎんリーダーズローンNEXT」2025年12月の取組案件について(https://www.chibabank.co.jp/news/news20260126_01)

エスポ化学株式会社向け「ちばぎんリーダーズローンNEXT」の取組みについて (162KB)(https://www.chibabank.co.jp/f/sdgs_leaders_next_2025_12_02)

【エスポ化学株式会社 概要】

商号： エスポ化学株式会社

代表： 代表取締役 小林 晃樹

本社： 千葉県千葉市美浜区新港93-1

設立： 1987年11月

資本金： 30百万円（2026年1月末時点）

従業員数： 14名（2026年1月末時点）

事業内容： 産業用・業務用消脱臭剤製造販売、空気清浄化システムの提案

URL： https://www.espo-chem.co.jp/

【株式会社千葉銀行 概要】

商号： 株式会社千葉銀行

代表： 取締役頭取 米本 努

本社： 千葉県千葉市中央区千葉港1-2

資本金： 1,450億円（2025年9月末時点）

URL： https://www.chibabank.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

エスポ化学株式会社 総務部

TEL：043-238-2340 FAX：043-238-2341