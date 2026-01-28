Cearvol、2026年3月の「メディカル ジャパン 大阪」に出展決定
UNICE Intelligent Medical Shenzhen Co.,Ltd.
Cearvolは、2026年3月10日（火）から3月12日（木）に開催される「メディカル ジャパン 大阪」に出展することを決定しました。
展示会情報：
Amazon公式ストア：https://www.amazon.co.jp/stores/page/EA8F330D-B9FA-4666-963D-3F41F735A631?channel=PR%2F8%2F14
Cearvol JP
Cearvolは、2026年3月10日（火）から3月12日（木）に開催される「メディカル ジャパン 大阪」に出展することを決定しました。
集音器を中心に、高齢者向けの聞こえサポート製品を展示し、来場者に直接製品を体験していただける機会を提供します。
展示会情報：
📍 会場：インテックス大阪 4号館
日程：2026年3月10日（火）～3月12日（木）
🟦 ブース番号：8-45
Amazon公式ストア：https://www.amazon.co.jp/stores/page/EA8F330D-B9FA-4666-963D-3F41F735A631?channel=PR%2F8%2F14
公式サイト：https://cearvol.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr(https://cearvol.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr)
Cearvol JP
広報担当：李
メールアドレス：esme.lee@cearvol.com