「バックオフィス World 2026 春 東京」コンカーブースに出展のお知らせ

株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡元）は、2026年2月4日(水)～2月6日(金)開催の「バックオフィス World 2026 春 東京」において、コンカーブースに出展しますのでお知らせします。

1. 当社出展内容

当社は、コンカーブースにおいて、経費精算業務のDX推進を促進する当社のSAP Concur連携ソリューションをご紹介します。

来場者の皆さまに当社ソリューションを体験いただきながら、課題のヒアリングやソリューションの特徴・導入効果を説明します。また、事前にブース訪問・商談を予約いただきますと、ご登録いただいた情報をもとに一歩踏み込んだ課題解決に向けた商談が可能です。

SAP Concurと当社連携ソリューションを通してお客さまの課題に寄り添い、経費管理業務のデジタル化、効率化、自動化、省力化の実現に貢献するとともに、引き続き顧客開拓を進めてまいります。

【出展ソリューション】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/435_1_2e4fafb39b257fea686946ee8fa1ba83.jpg?v=202601280951 ]

2. イベント概要

「バックオフィス World 2026 春 東京」は、業務効率化やデジタル化を推進する企業のバックオフィス部門向けに開催される大規模な展示会・カンファレンスです。本イベントでは、最新のITソリューション、クラウドサービス、AI活用事例などが紹介され、業界のスペシャリストによるセミナーやパネルディスカッションも実施されます。経理・人事・総務などバックオフィス業務に携わる方々が、新たな発見やネットワークを得る絶好の機会となります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/435_2_19a900d725d5ee3ac848b06e7b98c3fc.jpg?v=202601280951 ]お申込み :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/back-office-tokyo

3. 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com

