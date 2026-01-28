主題歌はKing ＆ Princeに決定！永瀬 廉 × 吉川 愛 W主演 の『鬼の花嫁』ポスター＆本予告映像解禁！

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）発行の『鬼の花嫁』が、永瀬 廉 × 吉川 愛W主演にて待望の実写映画化が決定、3月27日（金）に全国公開致します。原作は、2020年に刊行され多くの読者から支持されたクレハ著の小説で、シリーズ累計発行部数650万部（小説・コミックス・電子含む）を突破する大ヒット作品です。

この度、鬼龍院玲夜（永瀬 廉）と東雲柚子（吉川 愛）の2人が見つめ合う幻想的なポスターと、甘美で緊張感あふれる本予告映像が解禁となりました。ポスターでは、白彼岸花に彩られた幻想的な空間の中、玲夜と柚子がダンスを踊るシーンが切り取られています。あわせて本予告映像では、あやかしと人間が共存する世界が妖しくも美しい映像で描かれ、本作の世界観を垣間見ることができます。そして主題歌は、King ＆ Princeが本作のために書き下ろした最新曲 「Waltz for Lily」 に決定致しました。妖艶で甘美な世界観を、大人びたワルツのリズムにのせ和のエッセンスを加え表現した美しいラブソングです。3月に公開となる本作にご期待ください。

■公式サイト：https://movies.shochiku.co.jp/onihana/(https://movies.shochiku.co.jp/onihana/)

■公式X／公式Instagram／公式TikTok ：@onihanamovie

■原作紹介： https://novema.jp/article/oninohanayome(https://novema.jp/article/oninohanayome)

主題歌はKing ＆ Prince 「Waltz for Lily」に決定！

【King & Prince コメント】

★本作の主題歌に決まった気持ち

＜永瀬＞

自分の大切な主演作に、大切な King & Prince が主題歌として参加できることがとても嬉しいです。海人の作品の時も同じですが、よりグループに対しての想いが高まりますし、今の２人だからこその、楽曲の幅の広さを多くの方たちに聞いていただける機会をいただけて、感謝しています。

＜高橋＞

King & Prince としてもこの作品に彩りを加えることができること、とても嬉しく思いました！映画がもっと楽しみになるように、映画を観終わったあとの気持ちをもっと素敵にできるように、精一杯楽曲に思いを込めました。

★主題歌にかけた想い

＜永瀬＞

『鬼の花嫁』で描かれる「運命の恋」をテーマに、大切な人への想いを込めた楽曲です。

和のテイストもある作品なので、リンク感も意識しつつ、それだけではないバランスよく洗練されたアレンジがとてもお気に入りです。歌詞も含め、ばちっと寄り添ってくれた自信があります！

二人の歌声が重なって儚さも出たと思いますし、タイトルにもあるワルツの三拍子にも是非注目して欲しいです。

＜高橋＞

作品のビジュアルや世界観を教えてもらいながら、美しく大人びた華やかさ、儚さを目指して制作しました。ロマンチックで切実な、素敵なワルツのラブソングができたのではないかなと思います！

★映画をこれからご覧になる方へ

＜永瀬＞

「あやかしの世界」は本当にこんな感じなのかもしれない、こんな世界があってもいいなと、自然に世界観に入りこむことが出来て、気が付いたら没入していました。そして、とにかく画が綺麗です。

エンドロールの「Waltz for Lily」も作品を彩ることが出来たと思います。

玲夜と柚子の「運命の恋」に、ときめいたり切なくなったりしながら、是非『鬼の花嫁』の世界にどっぷり浸かって欲しいです。お楽しみに！

＜高橋＞

この作品を通して「Waltz for Lily」がどういうふうに聴こえるのか、届いてくるのか、今からとてもワクワクしますし、少し緊張もしています。僕自身も映画を楽しみにしている一人なので、みなさんも一緒に楽しみにしていてくださると嬉しいです！

1/23(金)より発売中！『鬼の花嫁』のムビチケ前売券（カード・オンライン）

“運命”が交差する瞬間を切り取ったビジュアルがムビチケに採用。詳しくは公式サイトをご覧ください。

◆ムビチケ前売券 ※カード・オンライン

一般：1,600円（税込）

カード券＜映画館窓口＞/1月23日(金)より全国の上映劇場（一部除く）にて、劇場OPENより発売

※発売劇場はこちらをご確認ください。

https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=onihana

※発売開始時間の詳細などは、発売予定の各劇場にお問い合わせください。

◆カード券＜通販＞

・メイジャー通販サイト：

https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M07438529913

・ MOVIE WALKER STORE：

https://store.moviewalker.jp/item/detail/3711/?ref=official

◆オンライン券／1月23日(金)AM10:00～より以下サイトにて発売中

https://ticket.moviewalker.jp/film/091765

※オンライン券には、ムビチケ前売券（オンライン）でご鑑賞後に、画の絵柄と鑑賞記録がセットになった「ムビチケデジタルカード」をプレゼント。ご鑑賞後、ご購入時に登録されたメールアドレス宛にお届けします。（絵柄は後日解禁いたします）

詳細はこちらをご参照ください。https://movies.shochiku.co.jp/onihana/news/movietikecket/

玲夜と柚子を翻弄する豪華新キャスト8名一挙ご紹介！

“鬼”の一族である玲夜（永瀬 廉）と並び、あやかしの中でも力を持つ三大種族のひとつである“妖狐”の一族で、柚子（吉川 愛）の妹・花梨を花嫁として見初める狐月瑶太（こげつ・ようた）を演じるのは、伊藤健太郎（『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』（23）、『ストロベリームーン 余命半年の恋』（25））。伊藤演じる妖狐のあやかし・瑶太に花嫁として選ばれた、柚子の妹・東雲花梨（しののめ・かりん）を演じるのは、今最も期待される若手女優・片岡 凜（連続テレビ小説「虎に翼」（24/NHK)や「海に眠るダイヤモンド」（24/TBS） 。

そして、鬼のあやかしで、玲夜の秘書・荒鬼高道（あらき・たかみち）役には兵頭功海（『ブルーピリオド』（24））。鬼の一族で鬼龍院家に次ぐ筆頭分家、鬼山家のあやかしで、玲夜の元婚約者・鬼山桜子（きやま・さくらこ）役には白本彩奈（『秒速5センチメートル』(25)）。柚子の親友・透子（とうこ）役には田辺桃子（「推しの殺人」(25/YTV・NTV)）、そんな透子を花嫁として見初める、猫又のあやかし・猫田東吉（ねこた・とうきち）役には本作が映画初出演となる谷原七音（「東京P.D. 警視庁広報2係」(26/CX)）。さらに、鬼と妖狐に続き、三大種族の烏天狗・烏水家の当主である烏水（うすい）役には嶋田久作（『国宝』(25)）、瑶太の一族が仕える妖狐、狐雪家の当主・狐雪撫子（こせつ・なでしこ）役を尾野真千子（「阿修羅のごとく」(25/Netflix)）が演じている。最旬の若手俳優から実力派俳優まで勢揃いした、本作をさらに色鮮やかに彩る豪華キャスト陣にご注目ください。

■キャストコメントはこちら：https://movies.shochiku.co.jp/onihana/(https://movies.shochiku.co.jp/onihana/)

(C)2026「鬼の花嫁」製作委員会

【作品概要】

✿タイトル：鬼の花嫁

✿原 作：クレハ『鬼の花嫁』（スターツ出版文庫）

※コミカライズ：作画・富樫じゅん／原作・クレハ（スターツ出版「noicomi」）

✿出 演：

永瀬 廉 吉川 愛 ＊W 主演

伊藤健太郎 片岡 凜 兵頭功海 白本彩奈 田辺桃子 谷原七音

尾美としのり 眞島秀和 陽月 華 橋本 淳 嶋田久作 尾野 真千子

✿監 督：池田千尋

✿脚 本：濱田真和

✿音 楽：小山絵里奈

✿主 題 歌：「Waltz for Lily」King ＆ Prince（ユニバーサル ミュージック）

✿イメージソング：「Ray」由薫（ユニバーサル ミュージック）

✿製 作：「鬼の花嫁」製作委員会

✿配 給：松竹株式会社

✿公 開：3 月 27 日（金）

✿クレジット：(C)2026「鬼の花嫁」製作委員会

✿公式 HP：https://movies.shochiku.co.jp/onihana/

✿公式 X／公式 Instagram／公式 TikTok：@onihanamovie

主演・永瀬 廉が演じる“鬼”にちなみ、毎月02日＜〚おに〛の日＞に贈る特別企画！本編への期待が膨らむ、特別コンテンツを公開中！

永瀬 廉演じる玲夜が“鬼”のあやかしであることにちなみ、毎月02日＜おにの日＞に、本編への期待がより一層高まること間違いなしの特別コンテンツをSNSにて公開中！第一弾となる1月2日には、玲夜と柚子の特別ビジュアルを公開した。互いに遠くから見つめ合う、儚く美しい2人の横顔。本作を象徴する「想うはあなたひとり」という花言葉を持つ白い彼岸花を手にし、互いに惹かれ合う心情を映し出すようなビジュアルです。毎月〚𝟢𝟤〛＝〚おに〛の日は、映画公式SNSをチェック！

「鬼の花嫁」シリーズ ～累計発行部数650万部突破～

（画像左から）『鬼の花嫁』（スターツ出版文庫）、『鬼の花嫁』（noicomi COMICS）

『鬼の花嫁』（スターツ出版文庫）

クレハ 著／イラスト:白谷ゆう

ISBN/978-4-8137-0993-0、814円（税込）

『鬼の花嫁』（noicomi COMICS）

作画：富樫じゅん／原作：クレハ

ISBN: 978-4-8137-6124-2、715円（税込）

＜特設サイトはこちら＞https://novema.jp/article/oninohanayome(https://novema.jp/article/oninohanayome)

書籍やコミック、作者の最新情報など「鬼の花嫁」に関する様々なニュースをお届けしています。

▼ 「鬼の花嫁」シリーズ 最新刊発売中！

【小説】

『鬼の花嫁 新婚編五～天狗からの求婚～』（スターツ出版文庫）

著者：クレハ、イラストレーター：白谷ゆう

価格：税込748円（本体680円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1852-9

【コミック／通常版】『鬼の花嫁 8巻』

単行本限定！描き下ろし漫画2P＆書き下ろし小説6P収録

作画：富樫じゅん、原作：クレハ

価格：770円（本体：700円+税）、ISBN：978-4-8137-6541-7

【コミック／小冊子付き特装版】 『鬼の花嫁 8巻』

大ボリューム40Pの小冊子付き！特別感たっぷりのデートを描いた描き下ろし漫画「玲夜のホワイトデー」や書き下ろしSS・カラーイラスト他を収録した豪華特装版！

作画：富樫じゅん、原作：クレハ

価格：1,320円（本体：1,200円+税）、ISBN：978-4-8137-6542-4

