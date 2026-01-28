生まれ曜日から本質・縁・運命日を読み解くミャンマー伝統の曜日占い！ミャンマー曜占術研究会が監修する占いコンテンツの提供を開始

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、2026年1月28日（水）より、運営する占いコンテンツポータル『cocoloni占い館 Moon』にて、株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）制作の「密教継承/王家が極秘崇拝◆的中研究極める神秘秘術/ミャンマー曜占術」の提供を開始いたしました。

■「密教継承/王家が極秘崇拝◆的中研究極める神秘秘術/ミャンマー曜占術」とは

本コンテンツは、ミャンマー曜占術研究会による特別な鑑定を再現したものです。ミャンマーは世界有数の“占い大国”として知られ、日常のあらゆる選択に占いが深く根付いています。本コンテンツでは、1000年以上の歴史を持ち、現代でも絶大な信頼を集める「曜日占い」をもとにした“八曜占い”を展開。通常の七曜日に、水曜日午後にあたる“ヤフー”を加えた八曜日で生まれ曜日を導き出し、本質・愛・運命・隠された本性など多角的に読み解きます。さらに、生まれ曜日に割り当てられた守護動物から2人の相性や縁を占う「八曜相性占い」、運気が高まる日・注意すべき日を示す「曜日カレンダー」も提供。恋愛・人間関係・人生の選択に役立つミャンマー伝統占術の叡智を体感ください。豊富なメニューラインナップを取り揃えておりますので、その中からメニューをお選びいただき生年月日などを入力の上、購入することで鑑定の結果を閲覧いただけます。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_rsa/myanmar_rsa/

■コンテンツ概要

- コンテンツ名：密教継承/王家が極秘崇拝◆的中研究極める神秘秘術/ミャンマー曜占術- 提供開始日：2026年1月28日（水）- 料金：1,320円（税込）～※無料メニューあり- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_rsa/myanmar_rsa/

■コンテンツ監修者

ミャンマー曜占術研究会

「ミャンマー占い」の奥深さを体験してみませんか？

2002年から、私たちはミャンマーの占い文化に本格的に向き合い、長年にわたり研究と発信を続けてきました。定期的な勉強会や現地でのフィールドワーク、雑誌・書籍の出版、Webメディアでの情報発信など、占いにとどまらず、ミャンマーの暮らし・宗教・食文化に至るまで幅広く取り上げています。この研究会は、年齢も職業もバラバラな多彩なメンバーが集う、知的好奇心あふれる場。世代や背景を超えて、熱い議論や驚きの情報が飛び交っています。

ミャンマーは、世界でも屈指の“占い大国”。その中でも特に注目されているのが「曜占術（ようせんじゅつ）」です。私たちはこの曜占術を軸に、古来のメソッドから現代的な占術まで、多角的に研究を進めています。

2012年には公式サイトを開設し、「今年はミャンマーが来るぞ！」という言葉の通り、多くの方にその魅力を届けてきました。そして2020年、活動の幅をさらに広げるため法人化し、占いや文化だけでなく、健康やライフスタイルに関する発信にも力を入れています。

もしあなたが「占いに少しでも興味がある」「東南アジアの文化に惹かれる」「ミャンマーってなんだか気になる」と感じたなら、ぜひ一度、私たちの活動をのぞいてみてください。あなたの知らなかった世界が、ここから始まるかもしれません。

■『cocoloni占い館』とは

ひとりでも多くのひとに元気になってもらいたい。そんな想いから生まれた占いサービスブランドcocoloni（ココロニ）。『cocoloni占い館』では、気軽に占いを楽しめる情報が満載の「Sun」や、本格鑑定をデジタルコンテンツで楽しめる「Moon」をはじめ、「テレビや雑誌で話題の占い師・行列のできる占い師・知る人ぞ知る実力派占い師」「多様なお悩みに応えるデジタルコンテンツ」「電話やメールや対面での直接鑑定」など、占いにまつわる多様な選択肢を"まじめに占い"をモットーに提供しております。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/

【cocoloni占い館 Sun】

「cocoloni 占い館 Sun」は、気軽に占いを楽しんでいただける「12星座別 今日の運勢」「タロット占い」「月の満ち欠け」などの無料占いや、誰かに教えたくなるような占い記事が盛りだくさんのプラットフォームです。痒いところに手が届く占い情報をお楽しみください。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/sun/

【cocoloni占い館 Moon】

「cocoloni占い館 Moon」は、人気占い師総勢288名（※1）が監修した占いメニューをデジタルコンテンツにて、お楽しみいただけます。占いメニューは、13,000メニュー（※1）以上を公開中。たくさんのメニューの中、無料占いから、本当に当たる占い鑑定まで、あなたにピッタリの占いを探せます。相手の気持ちや相性占い、恋愛占いや結婚占い、不倫占いなど…悩みに合わせたメニューを選べる他、占星術・姓名判断・四柱推命・風水・タロットなど様々な占術で人気占い師が本格鑑定いたします。あらゆる占術で悩みに寄り添った占いをご体験ください。

※1：2026年1月時点での公開数です

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/moon/

■株式会社レンサ

・所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目16番5号 MUPRE北参道 2階

・設立：2011年2月18日

・代表者：代表取締役 武井 哲也

・URL： https://rensa.co.jp/

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

