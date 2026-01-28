【JPIセミナー】「バイオマス由来合成燃料の事業化と企業参入の方向性 ～SAFを中心とした次世代燃料ビジネスの可能性～」2月17日(火)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、アイシーラボ ＩＣＬａｂｏ 代表 室井 高城 氏を招聘し、バイオマス由来合成燃料の事業化と企業参入の方向性について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

事業化の最新動向と企業の参入ポイントを徹底解説

バイオマス由来合成燃料の事業化と企業参入の方向性

～SAFを中心とした次世代燃料ビジネスの可能性～

〔開催日時〕

2026年02月17日(火) 13:30 - 15:30

〔講師〕

アイシーラボ

ＩＣＬａｂｏ

代表

室井 高城 氏

〔講義概要〕

世界的にカーボンニュートラル燃料の導入が始まっている。現在最も安価な原料は廃食油である。続いてバイオエタノール、木材のガス化合成ガスからのFT合成による燃料の製造である。

これらの技術開発動向を分かりやすく詳説する。

〔講義項目〕

1. バイオマス原料合成燃料

2. 廃食油から燃料の製法

(1) HVO (水素化油脂) ディーゼル燃料

(2) 廃食油から航空燃料

１. 製法

２. Ecofining (UOP)

３. Hydroflex (Topsoe)

４. Vegan (Axens)

５. ISOTERRA (Chevron) 他

3. バイオエタノールからSAF

(1) バイオエタノール

(2) ETG (エタノールからガソリン)

(3) ETD (エタノールからディーゼル)

(4) ETJ (エタノールから航空燃料)

4. 木材から燃料の製造

(1) 木材の熱分解油

(2) 木材のガス化合成ガスから航空燃料

１. 米国

２. 欧州

5. 都市ゴミからSAF

6. 国内動向

7. 関連質疑応答

8. 名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,680円（税込）

2名以降：32,680円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

