NTTデータ・エービック、「金融データ活用推進協会（FDUA）」に特別会員として加盟

株式会社NTTデータ・エービック

株式会社NTTデータ・エービック（本社：東京都港区、代表取締役社長：大谷 温仁、以下 当社）は、一般社団法人金融データ活用推進協会（以下 FDUA）に、特別会員として加盟しました。

FDUAは、ミッションに”金融データで人と組織の可能性をアップデートしよう”を掲げ、「組織」「人材育成」「技術」の金融実務に関するノウハウを共有し、個人・企業・業界のアップデートを目指し設立されました。

当社は、金融機関への投資信託・保険の窓口販売に必要な「情報システム・サービス」の提供を通じて、個人の資産形成に役立つことを目標としています。

新NISAの開始等、個人の資産形成を取り巻く状況が大きく変化する中で、分かりやすく使いやすいサービスにより、金融機関のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進に寄与しています。

FDUAへの加盟を通じて、当社が設立以来蓄積してきたノウハウを活かし、ビッグデータ・AI活用を支援することで、今後も金融分野における課題解決の実現に向けて貢献していきます。

■一般社団法人金融データ活用推進協会概要

【設立日】

2022年4月25日

【所在地】

東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル

【代表理事】

岡田 拓郎

【ホームページ】

https://www.fdua.org/

【活動内容】

（１）金融機関のAI・データ活用推進のためのデザインパターンの作成

（２）金融業界内・関係諸団体等との情報交換や連携

（３）金融データの魅力を発信するデータ分析コンペティションの開催、運営

株式会社NTTデータ・エービック

https://www.nttdata.abic.co.jp/



事業内容：

・金融商品の評価・分析および情報配信サービス

・金融機関向けパッケージシステムの開発・販売

・金融マーケティングシステムのコンサルティング



資本金：3億2,312万円（2025年3月期）

代表者：大谷 温仁

創 業：1982年7月

住 所：〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ 6階