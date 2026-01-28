野村不動産ホールディングス株式会社

野村不動産株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：松尾大作、以下「当社」）は、2026 年１月28 日付けで、東京電力ホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区／代表執行役社長：小早川智明）が運営するシェアオフィス事業「SoloTime」（以下「本事業」）を吸収分割の方法により承継することの合意に至り、吸収分割契約の締結が完了したことをお知らせします。尚、本件は2026 年３月31 日に取引完了を予定しています。

１．本事業承継の目的・期待される効果

東京電力ホールディングスの「SoloTime」と、2020 年6 月に提携契約を締結※１し、双方の会員が各々のサービスを相互利用できる業界初の取組として開始いたしました。このたびの事業承継により「SoloTime」の拠点は、当社の直営店として運営をしてまいります。当社が本事業と「H¹T」の双方を運営することで、双方の会員の利便性を維持・向上することを目指します。事業承継後2026 年４月より当社シェアオフィス事業の会員企業は約8 千社、会員数は約58 万人、直営店は合計194 拠点、提携店をくわえると481 拠点の展開となる見込みです。

（会員企業、会員数は重複、出店予定の直営店を含む）

※1 2020 年 6 月報道発表資料 https://www.nomura-re.co.jp/creleases/n2020060900822.pdf

２．吸収分割の概要

１）吸収分割契約の締結日：2026 年１月28 日

２）吸収分割効力発生日：2026 年3 月31 日

３）承継方法 ：吸収分割

４）対象事業 ：シェアオフィス事業「SoloTime」

直営店37 拠点、共同店1 拠点、提携店335 拠点

契約法人数 約650 社、会員数 約11 万人