「Digital Space Conference 2026 After Party」 開催のお知らせ
一般社団法人日本デジタル空間経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：北尾 吉孝、以下「当連盟」）は、株式会社CoinPostの企画・運営のもと、2026年2月17日（火）に「Digital Space Conference 2026 After Party」を開催いたします。
本アフターパーティーは、同日開催される「Digital Space Conference 2026（以下、DSC2026）」の終了後に実施される、「未来を考え、今日を切り拓く」をテーマに開催される DSC2026 本編での議論を起点に、産業界・行政・専門家が立場を越えて交わる 高密度ネットワーキングの場 です。
AI、サイバーセキュリティ、デジタル金融、製造業・インフラ、社会実装といった分野において、本編セッションで提示された“2045年の社会像”や最新の論点を背景に、ここでは プロジェクトの芽・協業の可能性・次の一手 をより踏み込んだ対話と交流が生まれる場として企画されています。
当日は、アンダーズ東京（Andaz Tokyo）のラグジュアリーかつ開放的な空間を舞台に、参加者同士が自由に意見交換できる招待制・事前登録制の特別イベントとして本アフターパーティーを開催いたします。
参加対象・参加条件
本アフターパーティーは、事前登録制のイベントです。
事前登録が完了していない方は、ご参加いただけませんので、あらかじめご了承ください。
参加費：11,000円／名（税込）
ご参加をご希望の方は、下記ページより
「Digital Space Conference 2026 After Party」チケットをご購入ください。
https://digitalspaceconference2026.peatix.com/
Digital Space Conference 2026 開催概要
名称：Digital Space Conference 2026
日時：2026年2月17日（火）12:00～18:00（11:00開場）
会場：虎ノ門ヒルズ フォーラム（東京都港区虎ノ門1-23-3 森タワー5階）
参加費：無料（要事前登録）
公式サイトURL：https://jdsef.or.jp/event/dsc
Digital Space Conference 2026 After Party 開催概要
名称：Digital Space Conference 2026 After Party
日時：2026年2月17日（火）18:30～20:30（18:00開場）
会場：Andaz Tokyo（虎ノ門ヒルズ 森タワー51階）
参加費：11,000円／名（税込）
チケットサイトURL：https://digitalspaceconference2026.peatix.com/
お問い合わせ先
一般社団法人 日本デジタル空間経済連盟
DSC2026 運営事務局
E-mail：dsc@coinpost.jp