あづみの茶胡蝶庵から冬の和スイーツ「抹茶テリーヌ」が数量限定で先行販売開始！

綿半ホールディングス株式会社

あづみの茶胡蝶庵ブランドとして「とろける生大福」などを展開する、株式会社綿半三原商店（長野県安曇野市 代表取締役社長 北沢智洋 以下、当社）は、当社オンラインショップにて、厳選した抹茶を贅沢に使用した和スイーツ「抹茶テリーヌ」の先行販売を開始しました。

本商品は、2026年1月14日発売の雑誌『anan』（No.2479号：チョコレートLOVE2026）にて紹介された和スイーツです。毎年大きな話題となる同誌のチョコレート特集への掲載を受け、幅広い層から注目を集めています。

【商品のこだわり】

職人が一つひとつ丁寧に焼き上げた生地は、しっとりとした口どけの良い、なめらかな食感が特長です。厳選した宇治抹茶を贅沢に使用し、香り高いほろ苦さと上品な甘さを絶妙なバランスで仕上げました。口に入れた瞬間に広がる抹茶本来の奥深い香りと、長く続く心地よい余韻は、抹茶好きの方からも高い評価をいただいています。

バレンタインの贈り物としてはもちろん、頑張った自分へのご褒美スイーツとしてもおすすめの商品です。数量限定での販売となるため、なくなり次第終了となります。この時期だけの特別な味わいを、ぜひお楽しみください。

今後も胡蝶庵ブランドとしてますます技術を磨き、お客さまに安心安全でとても美味しい商品をお届けすることを心掛け「和み」の価値を提供してまいります。

【商品情報】

商品名：抹茶テリーヌ

販売価格：3,980円（税込・送料込）

※オンラインショップと店頭では販売価格が異なります。

販売開始：オンラインショップにて販売中

※店頭販売は2月1日より開始

▼販売店舗はこちら▼

店舗：あづみの本店、松本石芝店、イオン豊科店、諏訪店、ベイシアあづみの堀金店、南長野店、

松本寿店、中野店

公式ホームページ：https://kochouan.jp/

▼その他あづみの茶胡蝶庵の商品がお楽しみいただけるオンラインショップはこちら▼

オンラインショップ：https://paytouch.jp/shop/kochouan/c/c17/