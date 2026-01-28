【日越ハイブリッドオフショア】日本品質×ノーコードでシステム開発の「コスト30～50%削減」と「最短2週間の短納期」を両立。ハイペリオンがベトナム現地法人「ASUTech（アステック）」を設立

株式会社ハイペリオンASUTech Co.,LTD（アステック）

株式会社ハイペリオン（本社：東京都豊島区、代表取締役：瀬川 英則）は、ベトナム駐在事務所をグループ関連会社として現地法人化し、「ASUTech Co.,LTD（以下、アステック）」を設立いたしました。アステックは、ハイペリオンが日本国内で長年培った高品質なシステム開発ノウハウと、ベトナムの優秀なIT人材を融合。特にオープンソースのノーコード基盤を活用することで、従来のスクラッチ開発と比較して大幅なコスト削減とスピードアップを実現し、日本企業のDX推進を強力に支援します。

■新会社設立の背景：オフショア開発の課題を「日越ハイブリッド体制」で解決

日本国内のIT人材不足が深刻化する中、オフショア開発は不可欠な選択肢となっています。一方で、「言語や文化の壁によるコミュニケーションロス」という課題が依然として存在します。 アステックは、これまでの駐在事務所としての活動期間を経て、これらの課題を打破するために設立されました。日本語能力試験N2以上を有し日本向け開発経験も豊富なブリッジSEや、日本人SE/PMが直接対応することで、言語および文化の壁を越えたスムーズな疎通を可能にします。

■アステックが提供するコア・ソリューション

1. ノーコード活用による「超速・高柔軟」開発

オープンソース・ノーコードプラットフォーム「NocoBase」やエンタープライズ領域で普及している「Microsoft Power Apps」「Salesforce」等のプラットフォームを活用。従来のスクラッチ開発では数ヶ月を要した工程を、最短2週間という圧倒的なスピードで実現します。また、パッケージ製品と異なり柔軟なカスタマイズが可能な上、ソースコードの所有権はお客様に帰属するため、特定のベンダーに運用・保守を依存しない、ベンダーフリーのシステムを提供します。

2. 数億円規模の基幹刷新から最新AI開発まで、確かな技術力

数億円規模の基幹システム刷新から、ライトな業務アプリ開発の短納期開発、さらにはディープラーニングを用いた画像解析AI開発まで、幅広い実績を誇ります。日本品質の要件定義・設計とベトナムの高度な実装力を組み合わせ、大規模かつ複雑なプロジェクトにも対応可能です。

■システムを活かす実務もサポート -BPO・クリエイティブ支援

システムを「作る」だけでなく、その後の「運用」や「集客」を加速させるための実務支援をワンストップで提供します。

BPO： ECサイト構築後の商品登録や画像加工、システム移行に伴う大量のデータ整備などを一括受託。開発チームと密に連携することで、システムを最大限活かす運用とその継続を支えます。

クリエイティブ支援： TikTok/Reels等のアカウント運用専門チームが、商品やサービスのプロモーション動画を制作。日本国内比30～50%のコスト削減を実現し、認知拡大からコンバージョン獲得までを一気通貫でサポートします。

■設立記念キャンペーン：先着5社限定「無料プロトタイピング」実施

新会社設立を記念し、システム開発・業務効率化を検討中の企業様を対象に、「ノーコードを活用したプロトタイプ（MVP）開発」を先着5社限定で提供いたします。

お申し込み先： https://asutech.vn/contact

■代表メッセージ

株式会社ハイペリオン 代表取締役 瀬川 英則

私たちハイペリオンは、ベトナム駐在事務所を現地法人化してアステックを設立することにより、経営における意思決定スピードを向上させ、グローバルな営業を展開します。アステックとのシナジーにより、AIに代表されるテクノロジーの急速な変化の、常に先端を行く技術力を備えて、お客様のニーズに的確に対応してまいります。

ASUTech Co.,LTD 代表取締役 チャン・タン・ハイ

社名のASUTech（アステック）には、明日（ASU）のテクノロジー（Tech）で未来を切り拓くという想いを込めています。ベトナムの若く優秀な実行力と、日本の緻密な品質管理。この2つを融合させ、お客様のビジネスを共に変革する戦略的パートナーとして伴走いたします。

【会社概要】

「日本品質とベトナムの実行力の融合。株式会社ハイペリオン 代表取締役 瀬川英則（左）と、ASUTech Co.,LTD 代表取締役 チャン・タン・ハイ（右）」

会社名： ASUTech Co.,LTD（アステック）

代表者： 代表取締役 チャン・タン・ハイ

設立： 2025年7月25日（事業開始：10月1日）

所在地： C01-L51 Villa An Vuong, KDT Duong Noi, P. Duong Noi, Ha Noi, Viet Nam

日本営業所： 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビル6階

事業内容： システム・AI開発、ノーコード開発支援、BPO業務、動画制作

URL： https://asutech.vn/(https://asutech.vn/)

■株式会社ハイペリオンについて

会社名： 株式会社ハイペリオン

代表者： 代表取締役 瀬川 英則

設立： 2006年5月

所在地： 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビル6階

事業内容： コンサルティング＆IT、物流アウトソーシング、物流機器リユース＆レンタル、人材派遣・紹介、工事業

URL： https://hyperion.co.jp/