蘭の成分入り入浴剤やヘアカラーをプレゼント！Instagram「＃100日美容習慣」投稿キャンペーン【美容記念日2026年1月25日(日)0：00より開催】

株式会社河野メリクロン（本社：徳島県美馬市、代表取締役社長：河野圭佑）は、2026年1月25日の「美容記念日」に合わせ、Instagramにて【＃100日美容習慣】投稿キャンペーンを開催いたします。

1月25日は、日本の美容界のパイオニアであるメイ牛山の誕生日に由来する「美容記念日」。

健康と美容への意識を高めることを目的に制定された記念日です。



本キャンペーンでは、「100日以上続けている美容習慣」をテーマに、日々の積み重ねをシェアしていただくことで、美容への前向きな循環を生み出すことを目的としています。

「100日」に込めた想い

本キャンペーンのテーマである「100日」は、シンビジウムの品種「グレートフラワー・マリーローランサン」が、100日以上花を咲き続けられることに由来しています。



長く美しさを保ち続けるその姿は、日々の美容習慣にも通じるものがあります。

美容は一日で完成するものではなく、続けることで育まれるもの。その想いから、「100日以上続けている美容習慣」をテーマに本企画を実施いたしました。

【キャンペーン概要】

本キャンペーンでは、「100日以上続けている美容習慣」をテーマに、Instagramへ投稿していただいた方の中から合計8名様に、シンビジウム関連商品をプレゼントいたします。



スキンケア、ヘアケア、インナーケア、生活習慣など、ジャンルは問いません。「特別なことではないけれど、気づけば100日以上続いていた」そんな習慣の投稿をお待ちしています。

【参加方法】

１.Instagram蘭夢【公式】・Liffull【公式】アカウントをフォロー

２.【＃100日美容習慣】をつけて投稿

３.投稿内容は「100日以上続けている美容習慣」の紹介

⇒投稿形式は、フィード投稿・リール投稿いずれも可



蘭夢【公式】

https://www.instagram.com/ranmu_official?igsh=dXk5bnFlZjN3cHFz&utm_source=qr(https://www.instagram.com/ranmu_official?igsh=dXk5bnFlZjN3cHFz&utm_source=qr)

Liffull【公式】

https://www.instagram.com/liffull_official?igsh=am1uYzc4Nzc0aXkw&utm_source=qr(https://www.instagram.com/liffull_official?igsh=am1uYzc4Nzc0aXkw&utm_source=qr)

※キャンペーン期間中に1度でも投稿いただければ応募完了となります。

主なプレゼント内容

■特選作品(3名)：お好きな商品を5点お選びいただけます。【対象商品】

・薬用育毛ローション RANMU 100ml

・機能性表示食品 めぐりすらり 30粒1袋

・蘭夢ヘアカラークリーム 150g (カラー：ダークブラウン・ブラック)

・薬用パーフェクトジェル らんの恵み 85g

・薬用石けん 蘭のしずく 60g

・薬用入浴剤 らんのゆ 50g×5包

・RANNOハンドクリーム40g

上記よりお好きな商品を5点お選びいただけます。

■入選作品(5名)：【乾燥に負けない！スキンケア3点セット】

・薬用石けん 蘭のしずく 60g

・薬用パーフェクトジェル らんの恵み 85g

・薬用入浴剤 らんのゆ 50g×5包

※賞品の選択は当選発表時、Instagramのダイレクトメッセージにてお伺いいたします。

キャンペーン実施の背景

美容は1日で結果が出るものではなく、日々の積み重ねによって育まれるものです。本企画では、「続けてきた自分の習慣」に目を向けるきっかけをつくり、誰かの投稿が、また別の誰かの美容習慣のヒントになる―そんな前向きな循環を生み出したいと考えています。

”こんな投稿”歓迎します

・毎日続けているスキンケア

・100日以上続けているヘアケアや頭皮ケア

・インナーケアや生活習慣の工夫

・美容のために意識している小さな習慣 など

実施期間

2026年1月25(日) 0：00～2026年2月25日(水)23：59

※当選者発表はInstagramのダイレクトメッセージにてご連絡いたします 。

結果発表

審査＆受賞者決定：3月中旬頃

発送：4月初旬を予定しています。

※受賞者の方には、ご応募いただいたInstagramのダイレクトメッセージを通して受賞を通知します。

注意事項

・非公開アカウントは、受賞の対象外とさせていただきます。

・途中でフォローを外したり、投稿を削除された場合も、受賞の対象外とさせていただきます。

ご理解いただけますと幸いです。

河野メリクロンについて

株式会社 河野メリクロンは、1965年の創業以来、「ヒトも花も美しく」を信条に、シンビジウム（洋ランの一種）の育種・品種改良を基盤として、育毛剤や美容・健康関連製品の商品開発、花の展示・鑑賞やグッズの購入ができる観光施設運営などを手掛けています。シンビジウムの育種・品種改良事業においては、これまでに累計600品種以上を開発。園芸王国オランダで10年に1度開催される世界最大の園芸博覧会「フロリアード」では、2002年・2012年の2度にわたり金賞を受賞しています。

蘭の研究で培った技術を活かし、薬用育毛剤「蘭夢（らんむ）」シリーズやスキンケア製品、蘭入り赤ワイン「らんの精」など、美と健康をテーマとした商品開発も進めています。また、SDGsの達成に向けて、環境に配慮した温室管理・地域との協働によるイベント開催・雇用創出など、持続可能な地域社会づくりにも積極的に取り組んでいます。

【会社概要】

社名：株式会社 河野メリクロン

本社所在地：徳島県美馬市脇町大字北庄562 番地の1

代表取締役：河野 圭佑

設立：1977 年

事業内容：洋ラン（シンビジウム）育種・生産・販売、育毛剤・化粧品・健康食品などの企画販売、観光施設運営

URL：https://www.kawano-mericlone.com

【報道関係の方からのお問い合わせ先】

広報担当者：広報戦略室・企画マーケティング室 武田（たけだ）

TEL：0883-52-2189（代表）／ FAX：0883-53-9276

E-mail：info@mericlone.jp