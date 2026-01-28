ヘッドウォータース、Elasticと日本マイクロソフトの3社共同による特別セミナーを開催

株式会社ヘッドウォータース

AIソリューション事業を手がける株式会社ヘッドウォータース（本社：東京都新宿区、代表取締役：篠田庸介、以下「ヘッドウォータース」）は、Elasticsearch株式会社（以下「Elastic」）、日本マイクロソフト株式会社（以下「日本マイクロソフト」）とともに、次世代AI基盤の構築に不可欠な要素技術と実践知を共有する特別セミナーを開催します。

本取り組みは、各社の強みである検索基盤、クラウド基盤、AI実装技術を結集し、企業のAI活用を次の段階へ引き上げることを目的としています。

ヘッドウォータースからはAIスペシャリストの竹川が登壇し、企業支援で蓄積した知見に基づき、現場の技術者が直面する課題を解決するための具体的な視点を提供します。

- 生成AI本格活用フェーズのエンジニアに贈る、Why × What × Howを2時間で体系的に学ぶ特別セミナー概要

本セミナーでは、生成AI活用を過去推進してきたAIエンジニアを対象に、Elastic、日本マイクロソフト、ヘッドウォータースの3社が共同で、Context Engineeringの本質と高度なRAGを活用した最新実装手法を体系的に解説します。Why → What → How の三段階で、現場の技術者が即日活かせる知見を提供します。セッション後には、参加者同士で知見交換できる1時間のネットワーキングも設けています。

・ 開催日時：2026年2月5日（金）15:00～18:00

・ 開催形式：オンライン開催（事前登録制、参加費無料）

＜ アジェンダ ＞

(1) Context Engineeringが企業で不可欠になる理由

登壇者：日本マイクロソフト株式会社 AIクラウドソリューションアーキテクト AIエバンジェリスト 蒲生弘郷氏

(2) ElasticsearchとMicrosoft Foundryが担う高度なRAG基盤：Context Engineering

登壇者：Elasticsearch株式会社 プリンシパルソリューションアーキテクト 日山雅之氏

(3) AI AgentとContext Engineeringを支えるRAG × Orchestration の実践ノウハウ

登壇者：株式会社ヘッドウォータース AIスペシャリスト 竹川智貴



※登録リンクはこちら

https://events.elastic.co/context-engineering-joint-seminar-jp

以上

- 会社情報

会社名：株式会社ヘッドウォータース

所在地：〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー４階

代表者：代表取締役 篠田 庸介

設 立：2005年11月

URL ：https://www.headwaters.co.jp/