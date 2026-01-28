本日より「みんなの銀行DMM支店」からの直接ポイントチャージ機能の提供を開始

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）は、株式会社みんなの銀行（本社：福岡県福岡市、取締役頭取：永吉健一、以下みんなの銀行）と連携し、2026年1月26日に「みんなの銀行DMM支店」を開設いたしました。そして本日より、「みんなの銀行DMM支店」の口座からDMMポイントの直接チャージ機能の提供を開始いたします。合わせて、ポイントチャージ利用者を対象とした「DMM支店なら最大93.5%還元プログラム」も開催いたします。

本機能は、日頃よりDMMのサービスをご利用いただいているお客様にとって、最もお得な決済手段の一つとなります。

2026年1月28日（水）より、デジタルバンク「みんなの銀行」内に開設された「DMM支店」の預金口座から、手数料無料で即時にDMMポイントをチャージすることが可能となりました。決済手数料は無料で、DMM JCBカードと同水準のポイントを受け取ることができます。本機能は、より便利でお得な決済手段としてお客さまの購買をサポートします。

■ご利用方法について

サービスのご利用には、はじめに「みんなの銀行DMM支店」での口座開設およびDMMアカウントとの連携が必要です。

＜【PR】口座開設方法＞

＜DMMアカウントとの口座連携方法＞

決済手段の選択画面で「みんなの銀行払い」を選択し、お持ちのみんなの銀行口座と連携します。連携後は、「DMM.com」から決済手続きを簡単に行うことができるようになります。

＜ポイントチャージの方法＞

■「DMM支店なら最大93.5%還元プログラム」について

2026年1月28日（水）より、ポイントチャージ利用者を対象とした還元プログラムを開始いたします。

【ポイントチャージ特典】ポイントチャージ金額に対してDMMポイント還元

みんなの銀行DMM支店をご利用いただくと、以下の還元が受けられます。

- 特典1 初回ポイントチャージ特典：ポイントチャージ金額の90%ポイント還元最大1,000円相当のDMMポイントを還元いたします。- 特典2 ポイントチャージ特典：ポイントチャージ金額の3.5%ポイント還元最大1,000円相当のDMMポイントを還元いたします。

※特典内容は予告なく変更になる場合があります。

※特典進呈はございませんが、みんなの銀行DMM支店以外のその他支店でもポイントチャージ可能です。

■【PR特典】「DMMをお得に楽しもうプログラム」について

2026年1月28日（水）より、DMM支店を選択して初めて口座開設した方を対象としたお得なプログラムを開始いたします。プログラム内容の詳細は公式サイト（ https://bank.dmm.com/campaign/welcome ）をご確認ください。

※PR特典はみんなの銀行主催のプログラムです。

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

・企業サイト：https://dmm-corp.com/

・プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

・公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/