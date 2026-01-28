合同会社DMM.comとのパートナー支店「DMM支店」開設およびDMMポイントへの直接チャージ機能「みんなの銀行払い」の提供開始について
株式会社みんなの銀行（取締役頭取 永吉 健一、以下「みんなの銀行」）は、合同会社DMM.com（PFカンパニーCEO 村中 悠介、以下「DMM.com」）とのパートナー支店「DMM支店」を2026年1月26日に開設しました。また、DMM.comの様々なサービスに利用できるDMMポイントへのチャージ手段として口座直結型の即時決済サービス「みんなの銀行払い*¹」の提供を開始しました。
みんなの銀行とDMM.comは、DMM.comのプラットフォームの付加価値向上を目指して、みんなの銀行の金融機能・サービスの活用に関する協議を進めてきました。本日のリリースは、2025年12月8日に発表したプレスリリース内容の取組みを予定通りスタートするものです。
＊1 みんなの銀行払いは、みんなの銀行DMM支店以外の支店の口座をお持ちの方でも利用できます
パートナー支店「DMM支店」の概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/265_1_e81742e6c863b699804cffac06c04416.jpg?v=202601280451 ]
※口座開設手続きおよびサービスのご利用に関する注意事項等はDMM支店に関する詳細ページ（https://www.minna-no-ginko.com/branches/baas-dmm/）をご確認ください。
口座直結型の即時決済サービス「みんなの銀行払い」
「みんなの銀行払い」は、従来の「DMMポイント」のチャージ手段と比較して、格段にフリクションレスな決済手段です。お客さまの決済にかかる手数料は無料であることに加え、DMM JCBカードと同水準のポイントを受け取ることができ、より便利でお得な決済手段としてお客さまの購買をサポートします。
サービスのご利用には、はじめにみんなの銀行口座との連携が必要です。決済手段の選択画面で「みんなの銀行払い」を選択し、お持ちのみんなの銀行口座と連携します。連携後は、「DMM.com」から決済手続きを簡単に行うことができるようになります。
DMMアカウントとの連携方法
※画面は一部イメージを含み、また、一部省略しています。
※みんなの銀行口座をお持ちでない方は別途口座開設が必要になります。
「DMMをお得に楽しもうプログラム」の概要
DMM支店および「みんなの銀行払い」のリリースを記念して、「DMMをお得に楽しもうプログラム」を開催します。これにより最大1,000円の現金と最大500円相当のDMMポイントをプレゼントします。詳細はDMM支店に関する詳細ページ（ https://www.minna-no-ginko.com/branches/baas-dmm/ ）をご確認ください。
開始日
2026年1月28日
※常設プログラムとして終了日を定めずに提供しますが、予算が上限に達した場合など、予告なく変更または終了する場合があります。
対象者
みんなの銀行で初めて口座開設した方のうち、DMM支店を選択したお客さま
内容
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/265_2_64714a75637757a1c339b6534c085bdb.jpg?v=202601280451 ]
※2026年1月26日および27日にDMM支店を新規口座開設された方も上記プログラムの対象です。
＊2 口座開設時のコード入力画面にて、コードを入力していただく必要があります。口座開設完了後は再入力できません。コード入力を忘れた場合、１.DMM支店選択特典の500円のみプレゼントとなります。
【PR】「DMM支店なら最大93.5％還元プログラム」を開催
「みんなの銀行払い」のサービスリリースを記念し、DMM.com主催のお得なプログラムが実施されます。プログラム内容の詳細は、DMM.comのプログラム特設ページ（ https://bank.dmm.com/campaign/welcome ）をご確認ください。
