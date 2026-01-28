【愛媛・松山】既存カフェをリメイク、久万ノ台に「P・SPO 久万ノ台店」をオープン
株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）が運営するフィットネスブランド「P・SPO（ピースポ）」(https://pspo.jp/)は、松山市久万ノ台にある既存カフェをリメイクし、「P・SPO 久万ノ台店」を2026年1月24日（土）11:00にオープンしました。
■ 既存カフェを活用したリメイク出店
P・SPO 久万ノ台店は、既存のカフェ店舗を活用したリメイク出店です。
既存空間の特性を活かしながら、内装や設備を見直し、地域の日常利用を想定したカフェ店舗として再構築しました。
■ ソファ席・カウンター席を備えたカフェ店舗
店内には、ソファ席やカウンター席を設け、利用シーンに応じて過ごしやすい空間構成としています。
勉強やPC作業、読書、休憩など、日常のさまざまなシーンでの利用を想定した店舗設計です。
席数
カウンター席：8席
テーブル席（4人掛け）：4席
■ 最新型コーヒーマシン「Cafe Mania（カフェマニア）」を導入
P・SPO 久万ノ台店では、最新型コーヒーマシン「Cafe Mania（カフェマニア）」を導入しています。
タッチパネル式の操作により、誰でも簡単に利用できる仕様です。
抽出にはメッシュフィルターを採用し、1杯ずつ丁寧に抽出する方式としています。
豆本来の香りやコクを引き出し、安定した味わいのコーヒーを提供します。
最高等級「キリマンジャロ AA」を使用したオリジナルブレンド
提供するコーヒー豆には、最高等級とされる「キリマンジャロAA」を使用しています。
あわせて、「コーヒーの貴婦人」とも称されるモカをアクセントとしてブレンドしました。
深煎りならではの香ばしさに加え、甘い香りが感じられる味わいが特長です。
■ 店舗概要
店舗名：P・SPO 久万ノ台店
所在地：愛媛県松山市久万ノ台222-3
オープン日：2026年1月24日（土）11:00
営業時間：24時間・年中無休
駐車場：計14台（普通車8台／軽専用6台）
駐輪場：あり
■ 会社概要株式会社三福ホールディングス
P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平
所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3
公式HP ： https://pspo.jp/
Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime
LINE ： https://page.line.me/255qqjnk
