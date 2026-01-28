【愛媛・松山】既存カフェをリメイク、久万ノ台に「P・SPO 久万ノ台店」をオープン

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）が運営するフィットネスブランド「P・SPO（ピースポ）」(https://pspo.jp/)は、松山市久万ノ台にある既存カフェをリメイクし、「P・SPO 久万ノ台店」を2026年1月24日（土）11:00にオープンしました。

■ 既存カフェを活用したリメイク出店

P・SPO 久万ノ台店は、既存のカフェ店舗を活用したリメイク出店です。

既存空間の特性を活かしながら、内装や設備を見直し、地域の日常利用を想定したカフェ店舗として再構築しました。

■ ソファ席・カウンター席を備えたカフェ店舗

店内には、ソファ席やカウンター席を設け、利用シーンに応じて過ごしやすい空間構成としています。

勉強やPC作業、読書、休憩など、日常のさまざまなシーンでの利用を想定した店舗設計です。

席数

カウンター席：8席

テーブル席（4人掛け）：4席

■ 最新型コーヒーマシン「Cafe Mania（カフェマニア）」を導入

P・SPO 久万ノ台店では、最新型コーヒーマシン「Cafe Mania（カフェマニア）」を導入しています。

タッチパネル式の操作により、誰でも簡単に利用できる仕様です。

抽出にはメッシュフィルターを採用し、1杯ずつ丁寧に抽出する方式としています。

豆本来の香りやコクを引き出し、安定した味わいのコーヒーを提供します。

最高等級「キリマンジャロ AA」を使用したオリジナルブレンド

提供するコーヒー豆には、最高等級とされる「キリマンジャロAA」を使用しています。

あわせて、「コーヒーの貴婦人」とも称されるモカをアクセントとしてブレンドしました。

深煎りならではの香ばしさに加え、甘い香りが感じられる味わいが特長です。

■ 店舗概要

店舗名：P・SPO 久万ノ台店

所在地：愛媛県松山市久万ノ台222-3

オープン日：2026年1月24日（土）11:00

営業時間：24時間・年中無休

駐車場：計14台（普通車8台／軽専用6台）

駐輪場：あり

■ 会社概要

株式会社三福ホールディングス

P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平

所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3

公式HP ： https://pspo.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime

LINE ： https://page.line.me/255qqjnk

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局

住所：〒790-0056

愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店

電話番号：0120-337-217

担当：中村