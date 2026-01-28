『忍たま乱太郎 ふっとびパズル！の段 あげいん！』正式サービス開始！「土井先生」と「砂金300個」がもらえるキャンペーンも開催！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

合同会社ナルコナル（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷口 祐一郎）は、スマートフォン向けゲーム『忍たま乱太郎 ふっとびパズル！の段 あげいん！』の正式サービスを2026年1月28日（水曜日）に開始したことをお知らせいたします。

■ 「サービス開始記念キャンペーン」を開催！

『忍たま乱太郎 ふっとびパズル！の段 あげいん！』ではサービス開始を記念し、キャンペーンを実施いたします。本キャンペーンでは、全ユーザーを対象に、★4キャラクター「土井半助」および、プレミアムガチャを10回プレイできる「砂金300個」をプレゼントいたします。

■『忍たま乱太郎 ふっとびパズル！の段 あげいん！』とは？

本作は、何者かに宝物を盗まれてしまった学園長先生の命令を受け、乱太郎・きり丸・しんべヱたちが犯人を追って旅に出るアクションパズルゲームです。

可愛らしいミニキャラになった忍たまたちを飛ばして敵を倒す、直感的でテンポの良いバトルが魅力です。登場キャラクターは40体以上にのぼり、最大6人まで編成できる部隊を組んで、さまざまなステージに挑戦していきます。

ステージごとに設定されたクリア条件や、岩・蜂の巣といった多彩なギミックも登場。

キャラクターごとの特性を活かした編成や立ち回りなど、戦略性と遊びごたえも十分です。

誰でも気軽に楽しめる手軽さと、やり込み要素を兼ね備えた、忍たま乱太郎の世界観を存分に味わえる作品となっています。

※画面は開発中のものです

■製品概要

タイトル名 ：忍たま乱太郎 ふっとびパズル！の段 あげいん！

リリース予定 ：2026年1月28日

ジャンル ：パズルゲーム

プラットフォーム：App Store / Google Play

本体価格 ：無料（アプリ内課金あり）

■合同会社ナルコナルについて

合同会社ナルコナルは、「日本の素晴らしいコンテンツをいろんなチャネルを通じて世界中にお届けしたい」という思いのもと作られた会社です。

ゲーム事業を通して日本の素晴らしいコンテンツを世界中のお客様にお届けしてまいります。

代表者：谷口祐一郎



Webサイト：https://www.nalkonal.com/

