部署導入から全社導入へ。パナソニック コネクトが組織のコアバリュー浸透にサンクスカードツール「RECOG」利用を約9,000名へ拡大

株式会社シンクスマイル

組織の称賛文化を醸成するサンクスカードツール「RECOG」を開発・提供する株式会社シンクスマイル（本社：東京都、代表取締役：新子明希、以下 シンクスマイル）は、2022年よりRECOGを部署導入していたパナソニック コネクト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 執行役員 プレジデント・CEO：樋口 泰行、以下 パナソニック コネクト）で全社導入の運びとなったことをお知らせいたします。

2022年より先行して部署導入されていた実績と効果を受け、2025年5月より対象を国内全従業員約9,000名へと拡大し、組織全体のコアバリュー浸透とエンゲージメント向上を目指すパナソニック コネクトを引き続き支援してまいります。

全社導入へと利用が拡大した背景

パナソニック コネクトは、従業員一人ひとりが能力やスキルを最大限に発揮できる会社を目指し、人的資本経営を推進しています。持続的な企業価値向上の実現に向け、挑戦し続ける組織・人材を強化するための人材戦略として、ジョブ型人材マネジメントやジョブディスクリプション導入などに取り組んでいます。

同社では、「Connect（つなぐ つながる）」「Empathy（共感 共創）」「Results（結果にこだわる）」「Relentless（たゆまぬ変革）」「Teamwork（衆知を集める）」という5つのコアバリューを社内に浸透させる施策を検討するなかで、2022年より一部部署で導入していたRECOGが候補として挙がりました。RECOG導入後、部署内のコミュニケーション活性化や信頼関係強化につながっている点が評価されました。

こうした組織風土改善の成果を踏まえ、感謝・称賛といったポジティブコミュニケーションがコアバリュー体現に重要であるという判断から、RECOGの利用を拡大し、全社導入に至りました。

RECOGを通じた日々のコミュニケーションがコアバリューの浸透に寄与

2025年5月の利用拡大後、多くの従業員が日々のコミュニケーションでRECOGのサンクスカードを贈れるレター機能や情報共有ができるスレッド機能を活用しています。業務における感謝や称賛を伝え合うレター機能では、部署の垣根を超えた「ありがとう」が生まれ、社員同士のつながり合いが深まることで、コアバリューの浸透が着実に進んでいます。

活用促進の背景には、「職場アンバサダー」の存在があります。各部署に配置されたアンバサダーが、現場レベルでの利用促進や雰囲気作りをリードすることで、現場に根ざした運用を実現しています。さらに、称賛レベルの高いアンバサダーを年度ごとに表彰する制度を設けるなど、モチベーションを高める独自の工夫により、約9,000名規模という大組織において高い浸透率を実現しています。

こうした取組みの結果、全社導入以降、送受信率・ログイン率ともに高水準を維持。多くの従業員の方々が日常的に感謝・称賛を受け取る体験をしており、組織内でのコミュニケーション活性化につながっています。

パナソニック コネクト株式会社 CHRO 新家 伸浩氏のコメント

当社は2022年4月の発足時に策定した「コアバリュー」を日常業務に根付かせ、従業員同士が互いを「称え合うカルチャー」を醸成するため、ピアボーナスプラットフォームRECOG（Connect NEXUS）を導入しました。「つながり」を意味する「NEXUS」という言葉を用い、「Connect NEXUS」という愛称で親しまれています。

まず一部署で先行導入したところ、感謝や称賛の言葉が飛び交い、仲間の良い点を見つける習慣が定着し、称賛された側も自身の貢献を実感できる好循環が生まれました。この効果を受け、2025年5月に全社展開を開始しています。

全社導入後はチーム内外のコミュニケーションがさらに活発化し、部門を超えて飛び交うレターを通じてコアバリューを体現した行動の可視化と学び合いが促進されています。また、各職場での活用促進を担う「職場アンバサダー」が、自発的な称賛文化の醸成に貢献しています。

今後も、部署や役職の垣根を超えたコミュニケーションを活性化し、コアバリューの体現と相互信頼に基づく強い組織構築により、さらなる企業価値向上に繋がるものと期待しております。

■パナソニック コネクト株式会社とは

パナソニック コネクト株式会社は2022年4月1日、パナソニックグループの事業会社制への移行に伴い発足した、B2Bソリューションの中核を担う事業会社です。「現場から 社会を動かし 未来へつなぐ」をパーパス（企業としての存在意義）として掲げ、製造業100年の知見とソフトウェアを組み合わせたソリューションや高度に差別化されたハードウェアの提供を通じて、サプライチェーン、公共サービス、生活インフラ、エンターテインメントのお客様をつなぎ、「現場」をイノベートすることに取り組んでいます。また、「人権の尊重」と「企業競争力の向上」を目的に、DEI（Diversity, Equity & Inclusion）推進を経営戦略の柱のひとつに位置づけ、多様な価値観を持つ一人ひとりがイキイキと力を発揮できる柔軟性の高い企業文化の改革に取り組んでいます。

WEBサイト：パナソニック コネクト株式会社(https://connect.panasonic.com/jp-ja/)

■RECOGとは

RECOGは、組織の従業員同士の「感謝」と「称賛」を促し、ポジティブなコミュニケーションを生み出すHRテックプラットフォームです。日常業務での貢献をサンクスカード機能で可視化し、組織のモチベーションを向上します。これにより、信頼関係が深まり、心理的安全性が高い職場環境を実現します。

2018年のβ版リリース以降、RECOGは地方自治体、学校法人、民間企業など幅広い業界で採用され、前身のサービスを含め導入実績は1,600組織を突破しました。部署の垣根を越えて、チームワーク強化とコミュニケーション促進に大きく貢献しています。

WEBサイト：RECOG(https://www.recog.works/ja)

【会社概要】

株式会社シンクスマイル

代表者 ：代表取締役 新子明希

会社設立 ：2007年6月6日

事業内容 ：チームワークアプリ「RECOG」の開発・運営等

所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シンクスマイル広報担当

TEL：03-6826-4055

E-mail：contact＠recog.works