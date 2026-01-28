日常に寄り添う上質さを追求した、日本発のラグジュアリータオルブランド「NUVIELLE (ヌビエル)」が誕生！
株式会社Nuvielle（本社：東京都目黒区、代表取締役：笠井誉文）は、日常に静かに寄り添う上質さを軸に、企画・品質設計・販売までを一貫して行う日本発のラグジュアリータオルブランド「NUVIELLE（ヌビエル）」を2026年1月28日(水) に立ち上げ、同日より公式ECサイト（https://nuvielle.jp/）にて販売を開始しました。
NUVIELLEは、タオルという誰もが日々手にする身近な存在を、使い心地や扱いやすさといった実用性を重視しながら、日常の質を整えるプロダクトとして再定義することを目指しています。大量生産・大量消費ではなく、ブランドの思想や品質設計が正しく伝わる形での販売を重視し、自社での企画・品質管理を行いながら、ECを軸とした直販モデルを採用しています。
プロダクト第一弾として発売する「N-LINE（エヌライン）」は、その考え方を体現する日常ラインとして設計し、毎日の使用や洗濯を前提とした扱いやすさと、長く使い続けられる品質を追求したタオルシリーズです。
また今後は個人向け販売に加え、法人・贈答向けのギフトラインやBtoB領域での展開も視野に入れ、事業を展開してまいります。
■ ABOUT NUVIELLE
NUVIELLE（ヌビエル）は、タオルという誰もが日々手にする、もっとも身近な布を、触れた瞬間の確かさから、使い終えたあとの心地よさまで含めて設計するプロダクトとして捉え直すことから生まれたブランドです。
肌触りや拭き心地を起点に、日々の暮らしの所作に自然と馴染むこと。
主張しすぎず、気負わせない佇まいでありながら、使い続ける中で確かな違いが感じられる品質を大切にしています。
NUVIELLEは、強いメッセージや装飾で語るのではなく、毎日の使用を通じて静かに価値が伝わるものづくりを目指しています。
大切な方への贈りものとしても、そして自分自身のための一枚としても選ばれる存在であること。
日常にそっと寄り添い、暮らしの質を整えるブランドでありたいと考えています。
■ NAMING CONCEPT
“新しさ（Nouveau）”と“優しさ・美しさ（Belle/Vielle）”を組み合わせた造語。
「日常をやさしくアップデートする新しい美しさ」を意味します。
■ PRODUCT CONCEPT
「N-LINE（エヌライン）」は、NUVIELLEが提案する日常使いを前提としたベーシックラインです。
毎日の使用や洗濯を想定し、扱いやすさと快適な使い心地のバランスを重視して設計されています。肌触りや拭き心地はもちろん、繰り返し使う中で感じられる安定感や、暮らしの中で自然と手に取れる存在であることを大切にしました。
NUVIELLEの思想を最もシンプルな形で体現した、ブランドの基幹となるタオルシリーズです。
日本国内の生産拠点を中心に、日常使いに求められる品質基準をもとに製造しております。
■ LINE UP
フェイスタオル＋フェイスタオル
バスタオル＋フェイスタオル
バスタオル＋バスタオル
＜NUVIELLE N-LINE タオルセット＞
- Price
ー フェイスタオル＋フェイスタオル \ 7,150(税込)
ー バスタオル＋フェイスタオル \ 8,800(税込)
ー バスタオル＋バスタオル \ 10,450(税込)
- Size
フェイスタオル／W34cm H90cm、バスタオル／W60cm H125cm
- Color
Power Snow（グレー）、Power Sand（ベージュ）
- Quality
Cotton 100%
- Origin
Manufactured in Japan
■ SALES INFORMATION
NUVIELLE「N-LINE（エヌライン）」は、公式ECサイトにて販売いたします。
○発売日：2026年1月28日(水)
○販売方法：公式ECサイト
○URL：https://nuvielle.jp/
■ COMPANY
会社名：株式会社Nuvielle
代表取締役：笠井 誉文
所在地：東京都目⿊区⻘葉台4-4-12 THE N3 504
会社HP：https://nuvielle.co.jp/
主な事業内容：
・タオル、リネン製品の企画、製造、販売及び輸出入
・繊維製品、日用品雑貨、服飾雑貨の企画、製造、販売及び輸出入
・オンラインショップの運営及び通信販売業
・ブランド開発、商品デザイン及びマーケティング