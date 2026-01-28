秋田県秋田市内3店舗目！ FIT-EASY 秋田旭南店 プレオープンしました！

フィットイージー株式会社 全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開する、フィットイージー株式会社 (本社：岐阜市)は、FIT-EASY 秋田旭南店（秋田県秋田市旭南3丁目1-32）を2026年1月28日（水）にプレオープンいたしました。3月上旬までのプレオープン期間（営業時間：10:00～21:00）は、予約なしで店内のマシンやアミューズメントサービスを見学することができます。

※グランドオープン：2026年3月上旬（予定）

※シャワーについては、プレオープン期間中はご利用いただけません。

FIT-EASY 秋田旭南店は、トレーニングマシンはもちろん、シミュレーションゴルフやサウナ、運動後のリカバリーやリフレッシュにも利用できる高濃度酸素ルーム、対面レッスンも可能なバーチャルスタジオ、セルフエステ、骨盤底筋トレーニングマシン、ビートスリマー、ラウンジ、コワーキングスペースなど、月会費のみでご利用いただけるサービスも提供する新しい形のフィットネスクラブです。

（セルフエステ：女性専用）

オープニングキャンペーンとして、早期にご入会いただくと、入会金、事務手数料、月会費などが無料になります。また、特別企画としてプレオープン最終日までに入会された方は、「永久割」となり、月会費が永久に550円(税込)割引となります。

当店は、秋田県秋田市内3店舗目の出店となります。

同市内にある「FIT-EASY 秋田広面店」まで車で約15分、「FIT-EASY 秋田飯島店」までは車で約30分の距離です。

FIT-EASYでは入会から 31日経過で全国の FIT-EASY店舗をどこでも利用できるため、通勤途中や出張・ 旅行先でも気軽にご利用ください。

FIT-EASY 秋田旭南店 無料お試しトライアル

住所：秋田県秋田市旭南3丁目1-32

期間：1月28日（水）～3月上旬までの10：00～21：00

※グランドオープン日は2026年3月上旬（予定）

内容：予約なしで店内の設備やサービスを無料でお試しいただけます（一部設備をのぞく）

店舗詳細ページ：https://lp.fiteasy.jp/lp-akita-kyokunan/

FIT-EASY 秋田旭南店 オープニングキャンペーン

オープニングキャンペーンとして、早期に入会いただくと、以下の料金が無料となります。

入会金：3,300円

事務手数料：2,200円

月会費：3月分会費（日割）、4月分会費

水素水サーバー：2ヶ月分

プロテインサーバー：2ヵ月分

※プレオープン最終日までのご入会で「永久割」として月会費が永久に550円(税込)割引となります

FIT-EASY 秋田旭南店 概要

住所：秋田県秋田市旭南3丁目1-32

開業日：2026年3月上旬

（1月28日（水）～3月上旬まではプレオープン期間）

※プレオープン期間中は予約なしで施設を無料でお使いいただけます

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）

※プレオープン期間中は10：00～21：00

利用料金：月会費: 7,678円（税込）

※プレオープン最終日までのご入会で「永久割」として月会費が永久に550円(税込)割引となります

※初期費用：顔認証ID発行料3,300円（税込）事務手数料2,200円（税込）

店舗詳細ページ：https://lp.fiteasy.jp/lp-akita-kyokunan/

店舗SNS：https://www.instagram.com/fiteasy_akitakyokunan/

フィットイージー株式会社 概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資本金：1,356,005,125円

従業員数：304名 2025年10月1日現在

店舗数：248店舗 2026年1月28日現在

URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）

※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。