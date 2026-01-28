フラーが2027年新卒採用を開始

フラー株式会社

フラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎将司、以下「フラー」）はこのほど、2027年新卒採用を開始しました。



新卒採用サイトでは、フラーで活躍する新卒入社の社員のリアルな声を写真を交えて紹介しています。



経営理念や会社概要など、フラーの基本情報のほか、社内制度やオフィス環境についても掲載しています。ぜひご覧ください。



フラーの採用サイトのURLは下記の通りです。

フラー採用サイト：https://recruit.fuller-inc.com/newgraduatepage#recruit

募集職種について

募集職種は以下の通りです。



・ソフトウェアエンジニア（Android、iOS、サーバーサイド、フロントエンドのいずれか）

・総合職（プロジェクトマネージャー職、営業職、採用・広報職、事務職等を総合職として採用します）

・データサイエンティスト

・UI/UXデザイナー

各職種に関連する記事もございます。あわせてご覧ください。



たった4時間を最高にする、フラーのエンジニアのしごと

https://note.fuller-inc.com/n/nd56f0354e57b



フラーの1年どうだった？2024年新卒インタビュー（Androidエンジニア編）

https://note.fuller-inc.com/n/n9dd943c95a02

フラーの1年どうだった？2024年新卒インタビュー（総合職編）

https://note.fuller-inc.com/n/nfde8c37a3bf2



花火大会イベントならではの、デザインと開発の向き合い方

https://note.fuller-inc.com/n/nacee08307a26



フラーの1年どうだった？2024年新卒インタビュー（デザイナー編）

https://note.fuller-inc.com/n/na8585f9c10cf

採用担当者からメッセージ

フラーは2025年7月の上場を経て、さらなる拡大フェーズへと突入しました。より多くのユーザーへ価値を届けるべく、新しい仲間をお迎えし、組織をより一層強化したいと考えています。



私たちが大切にしているのは、デジタルの価値を考え、本当に必要なモノを創り続けること。新卒のみなさんにも、この「誠実なものづくり」への姿勢を共有し、共に挑戦していただきたいと願っています。



当社の事業や文化に少しでも興味をお持ちいただけましたら、ぜひ採用サイトをご覧ください。みなさまとお会いできる日を、心より楽しみにしております。



フラー採用広報グループ 採用ユニット長 本田瞳

フラーについて

フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。



新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。



柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。



ご参考：フラー公式サイト・デジタルパートナー事業について

https://www.fuller-inc.com/business



会社名：フラー株式会社

所在地：

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者：代表取締役社長 山崎 将司

設立日：2011年11月15日

事業内容：デジタルパートナー事業

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：387A）

URL：https://www.fuller-inc.com/

