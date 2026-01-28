【スターゲイトホテル関西エアポート】地上256mで味わう冬の贅沢「蟹食べ放題ブランチバイキング」開催！
関西国際空港の対岸にある地上256mの超高層ランドマークタワー、スターゲイトホテル関西エアポート（所在地：大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地）は、54階スカイダイニング256「スターゲイト」では、2026年2月1日（日）より、週末の朝を贅沢に彩る「蟹食べ放題ブランチバイキング」を開催いたします 。
また、2月14日（土）は、「一夜限りのバレンタインディナーバイキング」をあわせて実施いたします。
蟹食べ放題ブランチバイキング
関空を眼下に見下ろす絶景と共に、贅沢な「蟹」の食べ放題をお愉しみいただける週末限定のブランチ企画です 。人気の「いくら丼（セルフスタイル）」など、ホテルならではの多彩なメニューをラインナップいたしました 。本場・冬の味覚を心ゆくまでお愉しみください。
期間： 2026年2月1日（日）～3月29日（日）の土・日・祝日
時間： 100分制
土曜日・2月11日・3月20日：11:00～13:00（L.O.12:30）
日曜日・2月23日・3月21日：11:00～15:00（L.O.14:30）
〈2部制〉１.11:00～ ２.13:00～
料金（税込）： 大人 5,800円 ／ お子様（4-12歳） 2,000円
会場： 54F スカイダイニング256「スターゲイト」
特別特典：【土曜日限定】お子様無料キャンペーン
大人1名に対しお子様1名無料(4～12歳)
メニュー（一例）
蟹・いくら丼（セルフスタイル）・スイーツ各種・スモークサーモン・本日のピザ・パン・スープ・本日のスパゲッティ・サラダ・カレーライス・アイスクリーム6種・ソフトドリンク等
贅沢な「蟹」の食べ放題
いくら丼（セルフスタイル）
ホテルならではの多彩なメニュー
フルーツ盛り合わせやホテルスイーツ
関空を眼下に見下ろす絶景
レストランご予約 :
https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014017603/19021
一夜限りのバレンタインディナーバイキング 2026
2月14日の夜、大切な方との時間を彩る「一夜限り」の特別ディナーを開催します 。蟹や焼きたてステーキに加え、苺タルトやチョコレートファウンテンなど、バレンタインを象徴するスイーツが勢揃いいたします 。さらに、「日本夜景遺産」にも選定された煌めく夜景を背景に、可愛らしいハート型のソファを設えたフォトスポットが登場。大切な方との特別なひとときを、記憶と記録に残る一枚に収めていただけます。スパークリングワインの飲み放題と共に、54階からの煌めく夜景をご堪能ください 。
日時： 2026年2月14日（土） 17:30～22:00（L.O. 21:30）
時間： 100分制
料金（税込）： 大人 8,000円 ／ 小学生 3,000円 ／ 幼児（4-6歳） 1,500円
会場： 54F スカイダイニング256「スターゲイト」
メニュー（一例）
蟹、スパークリングワイン飲み放題、焼きたてステーキ※、バレンタインデザート各種 他
苺タルトやチョコレートファウンテンなどのバレンタインスイーツ
焼きたてステーキ※
冬の味覚「蟹」
フォトスポット
「日本夜景遺産」にも選定された煌めく夜景を背景に、可愛らしいハート型のソファを設えたフォトスポット
お食事は、フォトスポットとは別に、ハートのナプキンセットを設えたお席をご用意しております。
テーブルセットイメージ
＊写真はイメージです
＊焼たてステーキは、牛脂注入加工肉使用
＊幼児 4歳～6歳（3歳以下は無料）/ 中学生以上は大人料金
＊表示価格にはサービス料10％と消費税が含まれております
レストランご予約 :
https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014017603/19021/511511
バレンタインディナーバイキング（夕朝食付）宿泊プラン
一夜限りの贅沢なディナータイムを心ゆくまで。 旬の蟹やステーキを堪能した後は、そのままお部屋で余韻に浸る至福のひとときをお過ごしください。
バレンタインディナー宿泊プラン :
https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/ASPP0200.asp?hidSELECTCOD1=61880&hidSELECTCOD2=001&hidSELECTPLAN=A7PBW&pac=P02&hidSELECTARRYMD=&hidSELECTHAKSU=1&rooms=1&selectptyp=&selectppsn=&hidk=&reffrom=&LB01=server9
54階 スカイダイニング256「スターゲイト」
ホテル最上階から関西国際空港を見下ろす抜群のロケーション。
バイキングスタイルが楽しめる、世界の食材を集めたオールラウンドダイニングです。
客席数120席
予約専用番号（自動音声）Tel. 050-3503-5622(#)
ブレックファースト/ランチ/ディナー
【スターゲイトホテル関西エアポートについて】 南海・JR「りんくうタウン」駅直結。関西国際空港の対岸に位置する、地上256m・54階建ての超高層ランドマークホテルです 。客室やレストランから望む夜景は「日本夜景遺産」にも選定されており、全客室から空港や海、美しい夜景が広がるパノラマビューをお愉しみいただけます 。
ホテル公式サイト :
https://www.s-gth.jp/
ホテル外観