【スターゲイトホテル関西エアポート】地上256mで味わう冬の贅沢「蟹食べ放題ブランチバイキング」開催！

エスアイエススターゲイトホテル株式会社

関西国際空港の対岸にある地上256mの超高層ランドマークタワー、スターゲイトホテル関西エアポート（所在地：大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地）は、54階スカイダイニング256「スターゲイト」では、2026年2月1日（日）より、週末の朝を贅沢に彩る「蟹食べ放題ブランチバイキング」を開催いたします 。

また、2月14日（土）は、「一夜限りのバレンタインディナーバイキング」をあわせて実施いたします。

蟹食べ放題ブランチバイキング

関空を眼下に見下ろす絶景と共に、贅沢な「蟹」の食べ放題をお愉しみいただける週末限定のブランチ企画です 。人気の「いくら丼（セルフスタイル）」など、ホテルならではの多彩なメニューをラインナップいたしました 。本場・冬の味覚を心ゆくまでお愉しみください。

期間： 2026年2月1日（日）～3月29日（日）の土・日・祝日

時間： 100分制

土曜日・2月11日・3月20日：11:00～13:00（L.O.12:30）

日曜日・2月23日・3月21日：11:00～15:00（L.O.14:30）

〈2部制〉１.11:00～ ２.13:00～

料金（税込）： 大人 5,800円 ／ お子様（4-12歳） 2,000円

会場： 54F スカイダイニング256「スターゲイト」

特別特典：【土曜日限定】お子様無料キャンペーン

大人1名に対しお子様1名無料(4～12歳)

メニュー（一例）

蟹・いくら丼（セルフスタイル）・スイーツ各種・スモークサーモン・本日のピザ・パン・スープ・本日のスパゲッティ・サラダ・カレーライス・アイスクリーム6種・ソフトドリンク等

贅沢な「蟹」の食べ放題いくら丼（セルフスタイル）ホテルならではの多彩なメニューフルーツ盛り合わせやホテルスイーツ関空を眼下に見下ろす絶景

レストランご予約 :https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014017603/19021

一夜限りのバレンタインディナーバイキング 2026

2月14日の夜、大切な方との時間を彩る「一夜限り」の特別ディナーを開催します 。蟹や焼きたてステーキに加え、苺タルトやチョコレートファウンテンなど、バレンタインを象徴するスイーツが勢揃いいたします 。さらに、「日本夜景遺産」にも選定された煌めく夜景を背景に、可愛らしいハート型のソファを設えたフォトスポットが登場。大切な方との特別なひとときを、記憶と記録に残る一枚に収めていただけます。スパークリングワインの飲み放題と共に、54階からの煌めく夜景をご堪能ください 。

日時： 2026年2月14日（土） 17:30～22:00（L.O. 21:30）

時間： 100分制

料金（税込）： 大人 8,000円 ／ 小学生 3,000円 ／ 幼児（4-6歳） 1,500円

会場： 54F スカイダイニング256「スターゲイト」



メニュー（一例）

蟹、スパークリングワイン飲み放題、焼きたてステーキ※、バレンタインデザート各種 他

フォトスポット

苺タルトやチョコレートファウンテンなどのバレンタインスイーツ焼きたてステーキ※冬の味覚「蟹」「日本夜景遺産」にも選定された煌めく夜景を背景に、可愛らしいハート型のソファを設えたフォトスポット

お食事は、フォトスポットとは別に、ハートのナプキンセットを設えたお席をご用意しております。

テーブルセットイメージ

＊写真はイメージです

＊焼たてステーキは、牛脂注入加工肉使用

＊幼児 4歳～6歳（3歳以下は無料）/ 中学生以上は大人料金

＊表示価格にはサービス料10％と消費税が含まれております

レストランご予約 :https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014017603/19021/511511

バレンタインディナーバイキング（夕朝食付）宿泊プラン

一夜限りの贅沢なディナータイムを心ゆくまで。 旬の蟹やステーキを堪能した後は、そのままお部屋で余韻に浸る至福のひとときをお過ごしください。

バレンタインディナー宿泊プラン :https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/ASPP0200.asp?hidSELECTCOD1=61880&hidSELECTCOD2=001&hidSELECTPLAN=A7PBW&pac=P02&hidSELECTARRYMD=&hidSELECTHAKSU=1&rooms=1&selectptyp=&selectppsn=&hidk=&reffrom=&LB01=server9

54階 スカイダイニング256「スターゲイト」

ホテル最上階から関西国際空港を見下ろす抜群のロケーション。

バイキングスタイルが楽しめる、世界の食材を集めたオールラウンドダイニングです。

客席数120席

予約専用番号（自動音声）Tel. 050-3503-5622(#)

ブレックファースト/ランチ/ディナー

【スターゲイトホテル関西エアポートについて】 南海・JR「りんくうタウン」駅直結。関西国際空港の対岸に位置する、地上256m・54階建ての超高層ランドマークホテルです 。客室やレストランから望む夜景は「日本夜景遺産」にも選定されており、全客室から空港や海、美しい夜景が広がるパノラマビューをお愉しみいただけます 。

ホテル公式サイト :https://www.s-gth.jp/

ホテル外観