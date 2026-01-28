プロeスポーツチーム「Blue United eFC」とのサプライヤー契約締結

ベースフード株式会社

完全栄養※1の主食を開発・販売するベースフード株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：橋本舜、https://basefood.co.jp）は、健康的なカラダづくりやスポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートする「BASE UP SPORTS PROJECT」において、プロeスポーツチーム「Blue United eFC」とのサプライヤー契約を締結したことをお知らせいたします。

■「BASE UP SPORTS PROJECT」を通じた各種活動支援

ベースフードは、“一人ひとりが自分らしく輝き、笑顔溢れる社会”の実現を目指し、スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンにおいて、完全栄養食を日常の暮らしの中に取り入れていただくことで心身の健康の“ベースアップ”をサポートする活動「BASE UP PROJECT（ベースアッププロジェクト）」を展開しています。

この度、同活動内で展開している「BASE UP SPORTS PROJECT（ベースアップスポーツプロジェクト）」において、2021年にはFIFAe Club World CupにおいてZone2で優勝を果たすなど、国際舞台でも実績を重ねているプロeスポーツチーム「Blue United eFC」にご賛同いただき、今回のサプライヤー契約が実現いたしました。今後は「Blue United eFC」に所属する選手および関係者への「食」のサポートとして各種「BASE FOOD」シリーズを提供する他、各種活動への協力、「栄養とスポーツパフォーマンス」の啓蒙活動など、幅広く活動を共に展開していきたいと考えています。

【Blue United eFC プロフィール】

Blue United eFCは、2018年に創設されたアジアを代表するプロeスポーツチームです。2021年にはFIFAe Club World CupにおいてZone2で優勝を果たすなど、国際舞台でも実績を重ねてきました。日本のチームとして唯一、世界で選ばれた13チームの一つとしてEA SPORTS FCゲーム内に公式ユニフォームが6年連続搭載されております。

HP：https://blueutd.com/efc/

X：https://x.com/BlueUnitedeFC

Instagram：https://www.instagram.com/blueutd/

●選手プロフィール

Tsakt（つぁくと） / 佐藤翔太

1992年9月16日生まれ 千葉県出身

主な戦績

- EA SPORTS FC25 FC コミュニティシリーズ 25 決勝大会 優勝（第6回）

- EA SPORTS FC24 FC コミュニティシリーズ 24 決勝大会 優勝（第3回、第4回、第6回）

- EA SPORTS FC25 Creators Cup 日本代表

- EA SPORTS FC24 FC コミュニティシリーズ 24 決勝大会 準優勝（第5回）

- FC24 FC Pro Open 北アジア Best4

- FIFAe Club World Cup 2021 Zone 2 (East Asia) 優勝 / アジアチャンピオン

- FIFA e Club World Cup 出場(2018,2020)

youxme（ユーミー） / 武笠秀星

1997年1月26日生まれ 東京都出身

主な戦績

- EA SPORTS FC26 FC コミュニティシリーズ 26 決勝大会 優勝（第1回）

- EA SPORTS FC25 FC コミュニティシリーズ 25 決勝大会 優勝（第3回）

- EA SPORTS FC25 Creators Cup 日本代表決定戦 準優勝

- FC24 FC Pro Open 北アジア Best4

- EA SPORTS CUP（招待制世界大会） 出場(2023)

- FIFA22 Global Series Open - Tokyo 優勝

- FIFAe Club Series 2022 Online Qualifiers (Asia) 優勝

＜チーム代表 コメント＞

この度、完全栄養食のパイオニアであるベースフード株式会社様とパートナーシップを結ばせていただき、大変光栄に思っております。eスポーツアスリートにとって、過酷なトーナメントや日々のトレーニングを乗り越えるための「コンディション管理」は、常に重要なテーマです。

Blue United eFCは、世界を舞台に戦うプロフェッショナルなアスリート集団であることを目指し、競技力だけでなく、日々の在り方や準備の質も大切にしてきました。今回のパートナーシップを通じて、ベースフード様の革新的なプロダクトが選手一人ひとりの心身を支え、より良いパフォーマンス環境づくりにつながることを期待しています。

デジタルとフィジカルの両面から最高のコンディションを追求し、ベースフード様と共に、世界への挑戦を一歩ずつ積み重ねてまいります。

＜youxme選手 コメント＞

Blue United eFCのyouxmeです。この度ベースフード様とのパートナーシップに関しまして感謝申し上げます。

僕が活動しているサッカーゲーム、EA Sports FCでは大会当日の集中力は3～4時間前に栄養を接種してコンディション面の調整を行い挑みたいので、完全栄養食品のご提供は大変嬉しく、心強いです。日常生活でもライフスタイルが安定しづらく栄養不足になりづらいのでコンディション維持に欠かせない存在となっております。

eスポーツ業界の多くの方々に商品を知っていただけるようにチーム一同取り組んでいきたいと思っています。

■「BASE UP PROJECT」概要

スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンで活躍する人たちやそれらを楽しむ人たち、夢を実現するために頑張っている方々、そしてサスティナブルな社会の実現に向け、「栄養」「健康」という側面から応援、サポートし、“明日の笑顔を皆さんと共に”という想いが込められたプロジェクトです。

■「BASE UP SPORTS PROJECT」概要

各種スポーツシーンやボディメイクにおいて、スマートフード完全栄養食である「BASE FOOD」を日常的に取り入れていただくことで、健康的なカラダづくりやスポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートしていくプロジェクトです。

＜スポーツ選手／チーム・団体に向けた「BASE UP SPORTS サプライヤー契約・プログラム」参加者募集＞

スポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートする取り組みとして、プロアマ問わずスポーツ選手やチーム・団体に向けた「BASE FOOD」商品の提供等、各種サポート活動を実施いたします。

サプライヤー活動では、中長期的に活動をサポート・支援する「サプライヤー契約」と、老若男女問わずアクティブにスポーツを楽しむ方々へ完全栄養食「BASE FOOD」を体験いただく機会として、サンプリングをはじめ短期的に活動をサポートする「サプライヤープログラム」を展開していきます。

※応募方法や募集期間、諸条件等につきましては、公式note（https://note.basefood.co.jp/m/mf363ff308d08）をご確認ください。

＜BASE UP SPORTS サプライヤー契約一覧（現時点）＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22258/table/271_1_9f81cd24db28c3d7a12a1973963e6d8a.jpg?v=202601280951 ]

▶︎「BASE UP SPORTS サプライヤー契約」および「BASE UP SPORTS サプライヤープログラム」問い合わせ先：info@baseupsports-project.com

■スマートフード完全栄養食「BASE FOOD」とは？

「BASE FOOD」は、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の主食です。全粒粉や大豆、チアシードなど主に自然由来の厳選した原材料を使用しながら、栄養バランスとおいしさを独自のテクノロジーによる配合と製法で実現。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルなど1日に必要な33種類の栄養素をとることができるスマートフードです。

2017年2月の販売開始から、BASE PASTA、BASE BREAD、BASE Cookies、Deliとシリーズを増やし、累計販売数は2億袋を突破（2024年6月末時点）、累計定期購入者数は100万人を超えました（2025年11月時点）。

■ベースフード株式会社 概要

当社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年にスタートしたフードテック企業です。日本における完全栄養食のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえるあたらしい主食を提案し、すべての人が食事をたのしみながら、健康があたりまえになる社会の実現を目指しています。

設立 ： 2016年4月5日

本社 ： 東京都目黒区中目黒5-25-2

代表者 ： 橋本舜

事業内容 ： 完全栄養食等の開発・販売

URL ： https://basefood.co.jp

*1 1食分（BASE BREADは2袋、BASE Cookiesは4袋、BASE YAKISOBAは2個、BASE RAMENは2個、BASE Pancake Mixは1袋と卵Mサイズ1つ、牛乳(成分無調整)100mlを使用して調理した場合）で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。