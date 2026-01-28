【旧上水場を再生】山形・庄内から世界へ！「お米のコーヒー」で第四の嗜好品市場を切り拓く『庄内ロースタリー』プロジェクト始動

株式会社ＭＮＨ

株式会社MNH（本社：東京都調布市、取締役社長：小澤尚弘）は、コーヒー、紅茶、緑茶に続く“第四の嗜好品”として展開する「玄米デカフェ」の世界拠点『庄内ロースタリー』を山形県庄内町に設立いたします。

山形県庄内町

本プロジェクトの第一歩として、本日2026年1月28日（水）より、歴史ある「旧上水場」をリノベーションし、お米を飲む文化を世界へ発信する拠点へと再生するためのクラウドファンディングを開始いたします。

玄米デカフェ (JAPANESE RICE COFFEE)とは何か？

「お米を焼いただけで、本当にコーヒーのような味がするのか？」 そう思われるかもしれませんが、玄米デカフェは玄米だけをじっくりと時間をかけて焙煎し、コーヒーと同じ道具・淹れ方で楽しむ、100％日本産の全く新しい飲料です 。

淹れ方も楽しみ方もコーヒーと全く同じお米だけをじっくり焙煎

●漆黒の輝きと、驚くほど軽やかな後味： 見た目はコーヒーそのものの漆黒 。しかし一口飲むと、焙煎による香ばしい苦味の中に、お米特有のほのかな甘みが広がり、後味は驚くほど軽やかでさっぱりとしています 。

●「お米版シングルオリジン」という贅沢： お米の銘柄によって味が変わります 。山形産「つや姫」のマイルドな調和、新潟産「コシヒカリ」のバランスのとれた味わい、秋田産「あきたこまち」のほのかな甘みとしっかりとした香り 。コーヒーのように「産地や銘柄を選ぶ楽しさ」を提供しています 。

●天然のカフェインフリーという安心感： 原材料は玄米のみ 。カフェインを除去した「デカフェコーヒー」とは違い、最初からカフェインを一切含んでいない「天然のカフェインフリー」です 。妊産婦の方や、夜のリラックスタイムを楽しみたい方でも、誰でも安心して味わうことができます

拡大する「世界の代替コーヒー市場」と、迫り来る「コーヒー2050年問題」

いま世界では、気候変動により2050年までにコーヒーの栽培適地が半減すると予測される「コーヒー2050年問題」が深刻化しています。これに伴い、欧米を中心にキノコ、チコリ、デーツの種などを用いた「代替コーヒー（Alt-Coffee）」市場が急速に拡大しています。

既存の代替コーヒーの多くは、味を近づけるために複数の原料をブレンドしたものが主流です。対して、日本発の「玄米デカフェ」は、世界でも類を見ない「お米100％」の単一原料にこだわった飲料です。

なぜ「単一原料（シングルオリジン）」なのか。お米100％だからこそ継承できる文化

「玄米デカフェ」は、添加物や他の食材を一切混ぜず、独自の焙煎技術のみでお米のポテンシャルを最大限に引き出しています。

単一原料であることには、大きな社会的・文化的意義があります。

「米の銘柄」を味わう文化

単一原料だからこそ、コシヒカリ、つや姫、出羽燦々といった日本が誇るお米の「品種ごとの個性」をダイレクトに味わうことができます。コーヒーのシングルオリジンのような楽しみ方がそのままできます。

日本の稲作を次世代へ

お米を「食べる」だけでなく「飲む」という新しい形に変えることで、消費が減り続ける日本の稲作農家に新たな光を当てます。これは、数千年にわたり築かれた「日本の景観と文化」をそのまま次世代へ引き継ぐプロジェクトでもあります。

物語の舞台：昭和の「旧上水場」を、世界へ香りを届ける「ロースタリー」へ

新拠点の舞台は、山形県庄内町の田園風景の中にぽつんと立つ、昭和48年に建てられた「旧上水場」です。

かつて町の命を支える水を供給し、その役目を終えて静かに佇んでいたこの場所を、今度は「お米の香りと文化」を世界に送り出す、未来のロースタリーへと再生させます。

360度を田んぼに囲まれ、地平線に沈む夕日を眺められるこの場所から、日本のお米の素晴らしさを世界中から訪れる人々へ、そして海を越えた世界中へと届けていきます。

鳥海山と旧上水場旧上水場の内部。

■ クラウドファンディング プロジェクト概要

プロジェクト名： 【旧上水場再生】お米を飲む文化を世界へ！玄米デカフェ「庄内ロースタリー」プロジェクト

実施期間： 2026年1月28日（水）～

目標金額： 2,000,000円

リターン（一例）：

【世界初・お米の品種別】玄米デカフェ 飲み比べセット

【限定】庄内ロースタリーの壁にお名前を刻む権利

【体験】小澤社長と巡る、庄内「米・水・歴史」の五感ツアー

URL：https://for-good.net/project/1002810

■ 株式会社MNH 取締役社長 小澤尚弘 メッセージ

「私の夢は、10年後、世界中のカフェで『コーヒーにする？ それとも玄米デカフェにする？』と当たり前に選べる日常を作ることです。

かつて町を潤したこの上水場から、今度は世界を癒やす香りを送り出します。単一原料だからこそ届けられる、お米の力、農家の想い。この『場所の再生』と『文化の創造』という大きな夢に乗って、一緒に未来を創っていただけませんか。」

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ＭＮＨ 広報担当

〒182-0021 東京都調布市調布ヶ丘1-34-1

TEL：042-443-1351 / FAX：042-443-1352

E-mail：press@mnhhappy.com

URL：https://www.mnhhappy.com

株式会社MNH

「誰もが主役になれる社会をつくる」をミッションに、地域資源を活かした商品開発を推進。玄米デカフェ事業を中心に、日本国内のみならず、北米・欧州・アジアなど世界市場への進出を加速させています。