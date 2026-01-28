【STATE OF ESCAPE】伊勢丹新宿店にて期間限定ショップオープン！新素材「メリディアンコレクション」登場

株式会社リトルリーグ

オーストラリア発のハンドメイドバッグブランド< STATE OF ESCAPE >が、2月11日(水)より伊勢丹新宿店にて期間限定ショップをオープンいたします。

今回、約2か月にわたり開催され、前半ではブランドの最新コレクション【メリディアンコレクション】を特別に先行ローンチ。あわせてブランドを代表するベストセラーモデルも取り揃え、STATE OF ESCAPEの世界観をご体感いただける機会となります。

メリディアンコレクションは、これまで展開してきたネオプレン素材のバッグとは一線を画す、新たな素材アプローチで誕生したニットコレクションです。リサイクルポリエステル(Repreve(R)¹)、エラスタン、ナイロンをブレンドした素材を使用し、軽量でありながら高い強度と耐久性を実現。折り畳み可能で、手洗いにも対応するなど、日常使いしやすい機能性を備えています。

このコレクションは、構想から完成までに長い歳月をかけて完成し、責任ある素材選びと革新的なものづくりを大切にする、B Corp認証ブランドとしての価値観を体現しています。

洗練された質感と現代的なシルエットに、ミニマルなデザイン。編み込まれた構造がバッグの骨格を形成し、シンプルながらも確かな存在を放ちます。日常のワードローブに自然に馴染み、シーンを選ばず使えるモダンでシックなラインナップ。使いやすさと美しさを両立したSTATE OF ESCAPEらしい新しい表情のコレクションを、ぜひ会場でお試しください。

¹使用済みペットボトルなどのリサイクル素材から作られたポリエステル繊維

【Meridian Collection】

■Meridian large tote

Size : W38cm×H28cm×D21cm

Internal pouch size : W21cm×H13cm×D8cm

Color : crema / hazelnut / black

Price : \64,900

■Meridian midi tote

Size : W33cm×H24cm×D17cm

Internal pouch size : W21cm×H13cm×D8cm

Color : crema / hazelnut / black

Price : \58,300

■Meridian shoulder bag

Size : W26cm×H14cm×D12cm

Color : crema / hazelnut / black

Price : \42,900

< Next Pick Up Item… >

今回の期間限定ショップ後半には、伊勢丹新宿店先行発売第二弾として、ダブルハンドル仕様のニューカラーバッグが登場予定。シンプルな佇まいの中に、これまでとは少し違うバランスとムードを添えたデザイン。続報をお楽しみに！

< Information >

■STATE OF ESCAPE期間限定ショップ

期間：2月11日(水・祝) ～ 3月31日(火)

場所：伊勢丹新宿店 本館1階 ハンドバッグ・財布

住所：東京都新宿区新宿3丁目14-1

営業時間：10:00 - 20:00

お問い合わせ先：03 - 3352 - 1111 (大代表)

♦伊勢丹新宿店ポップアップ 特設ページ はこちら(https://stateofescape.jp/news/isetanpopup20260128)

【STATE OF ESCAPE HISTORY】

Brigitte MacGowanとDesley Maidmentがオーストラリアのシドニーで始めたハンドメイドバッグブランド。“ユニークかつエッジーで、美しくデザイン性のあるキャリーオールを作る”というコンセプトのもと、色鮮やかで印象的なバッグを展開している。軽量で柔らかく肌当たりのよいネオプレン素材のボディに、ショルダーとしてセーリングロープを使用した全てのコレクションは、超軽量でありながら頑丈で、コンパクトに畳め、水洗いが出来る使いやすさも兼ね備える。2024年にB Corp認証を取得。環境や社会への配慮を含めた、責任あるものづくりを実践しています。

STATE OF ESCAPE :https://stateofescape.jp/Instagram :https://www.instagram.com/stateofescape.japan/