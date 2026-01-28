【新店情報】『串カツ田中 岩倉店』が2月3日(火)にオープン！オープン記念キャンペーンで【生ビール290円（税込319円）！】
株式会社串カツ田中ホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役会長兼社長：貫 啓二）の子会社である株式会社串カツ田中は、2026年2月3日(火)に「串カツ田中 岩倉店」をオープンいたします。
■住環境として人気高まる「岩倉駅西口」に新店オープン！
名鉄名古屋駅まで特急で約11分というアクセスの良さから、近年ベッドタウンとして注目される岩倉市。中でも「西口エリア」は、スーパーや新築マンションが立ち並び、共働き世帯や子育てファミリー層が急増している「暮らすためのエリア」です。
お仕事帰りのテイクアウトや、休日の家族団らんの場として、地域の多様なライフスタイルに寄り添った店舗づくりを目指します。
全国出店まで残り2県（和歌山県、鳥取県）。
今後も串カツ田中は、「串カツを、日本を代表する食文化にする」ため、多くのお客様から愛される店舗運営を目指してまいります。
岩倉店 詳細
【店舗名】
串カツ田中 岩倉店
【所在地】
愛知県 岩倉市 本町1丁田27番１
（名鉄犬山線 岩倉駅 西口 徒歩1分）
【電話番号】
0587-50-9432
【営業時間】
平日 16:00～24:00
土日祝 12:00～24:00
【店舗席数】
82席
【定休日】 不定休（ほぼ無休）
【オープン記念キャンペーン】
2026年2月3日(火)～2月9日(月)まで
・ザ・プレミアムモルツ香るエールを290円（税込319円）にて提供
参考画像
【串カツ】
ソース、衣、油はすべてオリジナルでレシピは門外不出です。ぜひ、田中の味をお楽しみください。
■爆誕！新無限串！
累計1,400万本を突破し、惜しまれつつも2025年12月末で販売終了となった前作「無限ニンニクホルモン串」。その「やみつき感」と「楽しさ」を継承しつつ、より幅広いお客様に、何度でも「無限」に楽しんでいただける名物へと進化させました。
新しい無限串は、“こってり濃厚” 「無限土手みそホルモン串」と“さっぱり爽快” 「無限柚子ぽん酢ホルモン串」といった気分に合わせて選べる対照的な2つの味わいをご用意しました。
【テイクアウト】
ご自宅でも美味しく安心してお召し上がりいただけます。
お惣菜の一品として、豪華な食事として、また、家呑みのお供としてもお楽しみいただけます。
【大阪名物】
■田中のかすうどん
串カツ田中の名物。田中特製のお出汁に油かすの旨味が溶け込んだ逸品です。
■さいぼし
馬肉を燻製にした河内地方、大阪府羽曳野市の特産品です。
■葱まみれチー平焼き
大阪生まれのB級グルメ。たまごの中も外も葱まみれ！チーズとマヨネーズがマッチした一品です。
■肉吸い 豆腐入り
二日酔いの芸人さんが『肉うどんうどん抜きで！』という注文がきっかけで生まれた大阪名物です。
【体験型メニュー】
■ポテトサラダ
お好みの大きさに潰して食べる、大人から子どもまで幅広い方々に大人気のメニューです。
■たこ焼き
生地に出汁と醤油の味がついており、そのままでも美味しく召し上がれるたこ焼きです。
お客様自身で焼いて楽しめます。
※9個入りは小学生以下のお子様連れ無料。
【お子様向けサービス】
10年後20年後も長く利用していただけるよう、お子様も大切なお客様層としています。
串カツ田中 SNS公式アカウント
X公式アカウント :
https://x.com/kushitanaka
Instagram公式アカウント :
https://www.instagram.com/kushikatsu_tanaka/
KTリーグ X公式アカウント :
https://twitter.com/kt_league
串カツ田中ホールディングス コーポレートスローガン
コーポレートスローガン：「脱・串カツ田中」
「脱・串カツ田中」。これは、当社が今後進む道を表しています。ただ、決して「串カツ田中」ブランドを捨てるというわけではありません。串カツ田中は、当社にとって“原点”であり、“土台”であり、今後も大切にしていくブランドです。
当社は今後1,000店舗体制にむけて、事業領域の拡大や日本から世界へ進出していくことを目標としています。そのためには現状維持ではなく、商品やサービスの質の磨き上げや、プロフェッショナルな人材育成を推進し、串カツ田中を変革していかなければなりません。さらに、串カツ田中に次ぐ、新たな挑戦・新しい価値の創造し、企業価値の向上を目指す必要があります。
「脱・串カツ田中」の「脱」というのは、「これまでの串カツ田中を越えていく」ことと、「串カツ田中に依存しない、新たな価値の創造」という両方の意味を指し、当社の意思表明でもあります。
株式会社串カツ田中ホールディングスについて
設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役会長兼社長：貫 啓二
本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階
事業内容：飲食店の経営、FC開発
URL：https://kushi-tanaka.co.jp/
グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社UKYE