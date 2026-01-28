RSA Security Japan合同会社

東京都渋谷区に本社を構えるRSA Security Japan合同会社（代表：ケビン・ジェームズ・マクアダムス、URL：https://www.rsa.com/ja/、以下RSA）は、グローバルなアイデンティティ・セキュリティのリーダーとして、これまでの 40 年のイノベーションの伝統を土台として、次の成長章に向けた新たな戦略を発表しました。米国では2025年10月に新たなCEOとしてGreg Nelsonが就任して、今後も同社の核となる使命である 信頼性の高いセキュリティの提供 は変わらず、顧客のニーズに応えるべく、イノベーション主導の製品ロードマップを一段と加速していきます。

主な重点分野は以下の通りです：

- パスワードレス認証の普及RSA は業界をリードするパスワードレス認証ソリューションをさらに進化させ、すべてのユーザー・デバイス・環境に対応するエンタープライズグレードのパスワードレス体験を提供します。これにより、企業は従来のパスワードに依存しない、安全でシームレスなアクセスを実現します。- 最高保証のアイデンティティ・ソリューションの強化重要インフラや政府機関、防衛・情報機関など、セキュリティ要件の高い組織に向けて、高信頼性のアイデンティティ保護機能をさらに強化・拡大します。これにはオンプレミス保護、クラウド移行支援、レガシー環境への対応が含まれます。- ISPM によるリスクの可視化と管理リモートワークやクラウド利用の拡大により複雑化するアイデンティティリスクに対し、RSA は Identity Security Posture Management（ISPM）機能 を強化。リスクの可視化、優先順位付け、コンプライアンス対応を推進します。- AI を活用したサイバーセキュリティの強化RSA は 20 年以上の機械学習によるリスク評価の経験を基に、AI を取り入れた新たなソリューションを展開。増加するユーザー・デバイス・環境に対し、より高度な検知・対応を実現します。





RSAのビジョンと将来の方向性の詳細については、「RSAの次の章」(https://www.rsa.com/ja/resources/blog/products-and-solutions/the-next-chapter-for-rsa/)ブログページをご覧ください。

https://www.rsa.com/ja/resources/blog/products-and-solutions/the-next-chapter-for-rsa/

IT Trend EXPO 2026 Spring に出展

業界最大級のオンライン展示会「ITトレントEXPO2026 Spring」で

「先着1万名様が必ず貰える！Amazonギフトカード500円分プレゼントキャンペーン」※を実施中！

申込はこちらから :https://it.expo.it-trend.jp/key/k3r9t2ak

当イベントにて、参加登録＆来場した方の「先着1万名様が必ず貰える！Amazonギフトカード500円分プレゼントキャンペーン」※1 を実施中です。（本キャンペーン主催は、Innovation & Co.となります）

※1 キャンペーン利用規約：https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/first-come-first-served

※ 条件を全てクリアされた方のうち、参加登録の先着順で1万名様がキャンペーン対象となります。

※ キャンペーン注意事項

本キャンペーン主催は株式会社Innovation & Co.による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。ITトレンドEXPO運営事務局（oe_staff@innovation.co.jp）までお願いいたします。

Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。

■イベント概要

名称 ： ITトレンドEXPO2026 Spring

開催テーマ ： 新たな出会いが明日の「働く」を変える

開催日時 ： 2026年3月3日（火）～ 3月7日（土）

来場 ： 無料

主催 ： 株式会社Innovation ＆ Co.

視聴方法 ： 事前登録にて登録いただいたメールアドレス・パスワードで本サイトよりログインください。視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。

推奨デバイス（PC・タブレット・スマートフォンなど）

RSA と Microsoft でゼロトラストを実現

RSA、新たなMicrosoft Edge for Businessとの統合でゼロ・トラスト戦略を強化

～ シームレスでコンテキストを意識した認証により企業のセキュリティとユーザー体験を両立 ～

グローバルなアイデンティティ・セキュリティのリーダーであるRSAは、Microsoft Edge for Business向けの新しいDevice Trustコネクタの提供を開始し、マイクロソフトとの協力関係をさらに拡大しました。本統合により、企業はゼロ・トラスト・セキュリティ戦略の要であるアクセスポイントとしてのブラウザ保護を強化するとともに、ユーザーエクスペリエンスを損なうことなく認証の安全性を向上できます。

近年、企業ネットワークは複雑化し、多様な環境やデバイスが混在する中で、すべてのアクセス経路を保護する必要が高まっています。今回の統合により、RSAのアクセス管理ソリューションがMicrosoft Edge for Business内で直接機能し、コンテキストを意識したシームレスな認証と条件付きアクセスを実現します。これにより、ゼロトラスト原則に沿った強固なセキュリティが提供されるとともに、ユーザーの利便性も確保されます。

ブログ：RSA、ゼロトラスト・セキュリティを推進するMicrosoft Edge for Businessとの新たな統合を発表(https://www.rsa.com/ja/resources/blog/products-and-solutions/rsa-announces-new-integration-with-microsoft-edge-for-business-to-advance-zero-trust-security/)

RSAについて

AIを活用したRSA Unified Identity Platform（次世代型統合アイデンティティプラットフォーム）は、今日および将来の⾮常にリスクの高いサイバー攻撃から組織を保護するために、世界で最も安全な環境を提供します。RSA 社は脅威の予防、アクセスの確保、コンプライアンスを実現するために必要なアイデンティティインテリジェンス、認証、アクセス、ガバナンス＆ライフサイクルの機能を提供します。9,000以上のセキュリティ重視の組織が、オンプレミス、ハイブリッド、マルチクラウド環境で6,000万以上のアイデンティティを管理するためにRSA 社のソリューションを利用しています。詳しくは、https://www.rsa.com/ja をご覧ください。