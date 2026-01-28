È¯ÇäÁ°½ÅÈÇ·èÄê¡ª ¥¬¥ó¥×¥é45Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤Þ¤ë¤ï¤«¤ê¤ÎÄ¶ÊÝÂ¸ÈÇ¡ØGUNPLA PERFECT MASTER BOOK¡Ù1·î29ÆüÈ¯Çä¡ª¡ª
¡Ö¥¬¥ó¥×¥é¡×¤Îµ»½Ñ¤ÎÎò»Ë¤òÌÖÍå¤·¤¿¥à¥Ã¥¯ËÜ¡¢¡ØGUNPLA PERFECT MASTER BOOK¡Ù¤ò¾®³Ø´Û¤«¤éÌÀÆüÈ¯Çä¡ª Í½Ìó¹¥Ä´¤Î¤¿¤á¡¢È¯ÇäÁ°¤Ë½ÅÈÇ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ÎºîÉÊ·²¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµ¡ÂÎ¤Ê¤É¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¿¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡Ö¥¬¥ó¥×¥é¡×¡£2025Ç¯7·î¤ËÃÂÀ¸45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î31Æü¤Ë¤Ï¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡ØPG UNLEASHED 1/60 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢45¼þÇ¯¤ÎÇ®µ¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥¬¥ó¥×¥é¤ò¼è¤ê°·¤¦BANDAI SPIRITS¤Î¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤®¤Ê¤¬¤éÀ½ºî¤·¤¿¤Î¤¬¡ØGUNPLA PERFECT MASTER BOOK¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡Ö¥¬¥ó¥×¥é¡×¤Î³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ²òÀâ¤¬Ãæ¿´¡£µ¡ÂÎ³ÆÉô¤ÎÇÛ¿§¤òÀ®·Á¤À¤±¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¤¤¤í¥×¥é¡×¤ä¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÜÃåºÞÉÔÍ×¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¡¢¥Ë¥Ã¥Ñー¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥é¥ó¥Êー¡ÊÏÈ¡Ë¤«¤é¥Ñー¥Ä¤ò¤â¤®¤È¤ì¤ë¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥²ー¥È¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ºÅö¥¥Ã¥È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1980Ç¯～¡¢2002Ç¯～¡¢2020Ç¯～¡¢2025Ç¯°Ê¹ß¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¾Ï¤Ç¹½À®¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈâ¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢28Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥é¥â¥Ç¥ë³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿BANDAI SPIRITS¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Î°ïÏÃ¤â¡£·ã¥ì¥¢¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò´Þ¤à45Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ø¾Ï¤ÎÇ¯É½¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥¬¥ó¥×¥é¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉ¬ÆÉ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÂÀ¸¤«¤é45¼þÇ¯¡ªº£¤â¤Ê¤ª¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¬¥ó¥×¥é¡Ù
¡¡¼ç¤Ë2025Ç¯°Ê¹ß¤ÎÆ°¤¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÂè4¾Ï¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ØPG UNLEASHED 1/60 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤ä¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FEEDOM¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¤ÎÃíÌÜ¥¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³«È¯Ã´Åö¼Ô¤ÎÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£¥¬¥ó¥×¥é¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´Ý¤ï¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡BANDAI SPIRITS¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーLINKL PLANET¡Ê¥ê¥ó¥¯¥ë¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤è¤ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ©ºî¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¡£¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤Éºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä¶¹ë²ÚÉÕÏ¿¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÂçB3È½¥Ý¥¹¥¿ーÉÕ¤!!
¡¡ËÜ½ñ¤Î´¬Ëö¤Ë¤Ï¡¢ÄÖ¤¸¹þ¤ß¼°¤ÇB3¥µ¥¤¥º¤ÎÆÃÂç¥Ý¥¹¥¿ー¤òÉÕÏ¿¡£¡ØPG UNLEASHED 1/60 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ÎÀºÌ©´¶¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢³ÊÇ¼¸Ë¤ä±§Ãè¤Ê¤É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¡¢É½ÌÌ¤ÈÎ¢ÌÌ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ëÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤·¤¿¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÎÇØ·Ê¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê¤ÈÍÍ¡¹¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
É½
Î¢
¢£¡ÚÌÜ¼¡¡Û
¢£½ø¾Ï ºîÉÊ¤È¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿GUNPLA 45Ç¯¤ÎÊâ¤ß
¢£CHAPTER 01～Âè1¼¡¥¬¥ó¥×¥é¥Öー¥à°Ê¹ß～
¡¦TECHNOLOGY 01¡¡¤¤¤í¥×¥é
¡¦TECHNOLOGY 02¡¡¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Õ¥£¥Ã¥È
¡¦TECHNOLOGY 03¡¡MS¡Ê¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¡ËÊÑ·Áµ¡¹½
¡¦TECHNOLOGY 04¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó
¡¦TECHNOLOGY 05¡¡¥é¥ó¥Êー¥í¥Ã¥¯¡õV¥Õ¥ìー¥à
¡¦TECHNOLOGY 06¡¡¥¿¥Ã¥Á¥²ー¥È
¡¦GRADE Explanation 01¡¡HG
¡¦GRADE Explanation 02¡¡MG
¡¦GRADE Explanation 03¡¡PG
¡¦GRADE Explanation 04¡¡FG
¡¦GRADE Explanation 05¡¡EX¥â¥Ç¥ë
¢£CHAPTER 02～Âè2¼¡¥¬¥ó¥×¥é¥Öー¥à°Ê¹ß～
¡¦TECHNOLOGY 07¡¡¥¢¥É¥ô¥¡¥ó¥¹¥ÉMS¥¸¥ç¥¤¥ó¥È
¡¦TECHNOLOGY 08¡¡¥ì¥¤¥äー¥É¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó
¡¦TECHNOLOGY 09¡¡ÆÃ¼ì½¸¸÷¼ù»é
¡¦TECHNOLOGY 10¡¡¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¯¡¦¥®¥ß¥Ã¥¯
¡¦GRADE Explanation 06¡¡MG Ver.Ka
¡¦GRADE Explanation 07¡¡¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¬¥ó¥À¥à¥â¥Ç¥ë
¡¦GRADE Explanation 08¡¡¥á¥¿¥ë¥°¥ìー¥É
¡¦GRADE Explanation 09¡¡HCM Pro
¡¦GRADE Explanation 10¡¡SG
¡¦GRADE Explanation 11¡¡¥á¥¬¥µ¥¤¥º¥â¥Ç¥ë
¡¦GRADE Explanation 12¡¡RE/100
¡¦GRADE Explanation 13¡¡Hi-Resolution Model
¡¦GRADE Explanation 14¡¡U.C.HARD GRAPH
¢£CHAPTER 03～Âè3¼¡¥¬¥ó¥×¥é¥Öー¥à°Ê¹ß～
¡¦TECHNOLOGY 11¡¡¥¬¥ó¥À¥ê¥¦¥à¹ç¶â
¡¦TECHNOLOGY 12¡¡¥¤¥ó¥âー¥ë¥ÉÀ®·Á
¡¦TECHNOLOGY 13¡¡Â¿ÌÌ·Á¾õÂ¤·¿
¡¦TECHNOLOGY 14¡¡¥ê¥µー¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥«¥éー
¡¦TECHNOLOGY 15¡¡LIMEXÁÇºà
¡¦GRADE Explanation 15¡¡MGEX
¡¦GRADE Explanation 16¡¡PGU
¡¦GRADE Explanation 17¡¡MGSD
¢£CHAPTER 04～2025Ç¯°Ê¹ß¤Î¿·¤·¤¤Æ°¤～
¡¦45Ç¯¤Îµ»½Ñ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¶Ã°Û¤ÎºÇ¿·PGU¥¥Ã¥È
¡¦¡ÈGQ¡É¥¥Ã¥È¤ÇÌ£¤ï¤¦°Û¼¡¸µ¤ÎÀ©ºîÂÎ¸³¡ª
¡¦¡ÈSEED¡ÉºÇ¿·¥¥Ã¥È¤ÏÆ°¤¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤¬°µ´¬¡ª
¡¦¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëEG¤Ï°Û¼¡¸µ¤Îºî¤ê¤ä¤¹¤µ
¡¦À½Â¤Ãæ¤ä»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î¥×¥é¤ò°ìÀÚÇÑ´þ¤·¤Ê¤¤Ì¤Íè
¡¦¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¡Æ¤Ãæ¡ª À®·Á¤È²Ã¹©¤Î¿·µ»½Ñ
¡¦ºÇ¿·¤Î¡È¥È¥ê¥»¥Ä¡É¤ÏWEBÏ¢Æ°¤Ç³Ú¤·¤ß¤ò³ÈÂç
¡¦¡ØBHCPDII MUSEUM¡Ù¤Ï¸«³Ø¤âÂÎ¸³¤âÂç¶½Ê³¡ª
¡¦GBWC¤¬¼¨¤·¤¿À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥¬¥ó¥×¥é¿Íµ¤
¡¦¡Ø¥¬¥ó¥×¥é¥Ð¥È¥ëVR¡ÙºÇ¿·ÈÇ¡ÈVer.2.0¡É¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È
¡¦¡ØGUNDAM ASSEMBLE¡Ù¤¬2026Ç¯¤Ë»ÏÆ°¡ª
¢£COLUMN
¡¦01 BANDAI SPIRITS¤¬ÉÁ¤¯¥¬¥ó¥×¥é¤ÎÌ¤Íè PART1
¡¦02 BANDAI SPIRITS¤¬ÉÁ¤¯¥¬¥ó¥×¥é¤ÎÌ¤Íè PART2
¡¦03 ¡Ø µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥È¡Ùºî¼Ô¤¬¸ì¤ë¥¬¥ó¥×¥é¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
¡¦04 ¡ÈRX-78¡É¤Ç¥¬¥ó¥×¥é¤Î¿Ê²½¤òÐíâ×¤Ç¤¤ë!!
¡¦05 LINKL PLANET¤¬¶µ¤¨¤ë¥¬¥ó¥×¥éÀ©ºî¤ò³Ú¤·¤à3¥¹¥Æ¥Ã¥×
