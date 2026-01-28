天使のはねランドセル 2027年度ご入学者さま向けモデル2年ぶりの新生地＆パール色に流行”くすみカラー”が登場

株式会社セイバン

株式会社セイバン（本社：兵庫県たつの市 代表取締役社長：泉 貴章 以下「セイバン」）は、2027年度ご入学者さま向けモデル（以下「2027年度モデル」）の天使のはねランドセルの販売を2月5日（木）より開始いたします。

発売に先駆け、本日1月28日（水）よりセイバン公式Instagramにて、2027年度モデルを一挙

初公開いたします。（URL：https://www.instagram.com/seiban_official/）

ランドセルの最新カラートレンド

セイバンでは毎年、お客さまのニーズにお応えできるよう、外部機関を通してランドセルの市場調査を行っており、新たに昨年2026年度ご入学者さま向けの調査を実施したところ、男の子は”黒”を基調とした色を選んだ方が約63%、女の子は”紫・水色・ピンク”を選んだ方が約65%という結果になりました。

男の子は年々”黒”以外を選ぶ方の割合が増加してはいるものの、まだまだ根強い人気があるよう

です。また、女の子は”紫・水色・ピンク”が人気カラーTOP3として定着してきており、なかでも

流行りの”くすみカラー”といわれる薄い色の人気が高いようです。

2年ぶりに新生地「アンジュエール クレヴァス」が登場！

調査対象：2026年度小学校入学予定のお子さまをお持ちの25～45歳の方（2025年12月実施）（女児n=635/男児n=745）

【特長】

細かな格子状のシボ加工が、自然の造形美であるクレヴァス（氷河や雪渓の割れ目）をイメージさせる、上品な質感。

細かなキズが目立ちにくい。

【開発背景】

男の子に人気の高い”黒”において、カラー以外の表現を増やすことで、選ぶ楽しさを提供したいと考えました。

【搭載モデル】

・モデルロイヤル・レジオ ノーチェ【NEW】

アンジュエール クレヴァス

※セイバン直営店・公式サイト限定モデル（一部店舗でのお取り扱いがございます。）

パール新色「ルナシリーズ」が登場！

【特長】

深みのある上品な色合いと、美しいパールの光沢。

【開発背景】

今回新色として登場するパールは、流行の”くすみカラー”を取り入れ、やさしいカラーに仕上げています。これまでのパール生地は“白色”のパール粉を混ぜておりましたが、新色では”色つき”のパール粉を使用し、光が当たった際に繊細なツヤ感が出るように工夫しています。

【搭載モデル】

・モデルロイヤル クリスタル（1種類）

・モデルロイヤル コフレ（4種類）【NEW】

・ココ シャルム（5種類）

・スゴ軽 プティブーケ（3種類）【NEW】

2027年度ご入学者さま向け新モデル

NEW

【商品名】モデルロイヤル・レジオ ノーチェ

【価格】78,000円（税込価格 85,800円）

【カラー展開】5色

【特長】素材の違いと丁寧な縫製技術で、最高峰の「黒」を追求したモデル。

洗練されたミニマルなデザインの中に、生地をへり返した縫製を採用しています。

※セイバン直営店・公式サイト限定モデル

（一部店舗でのお取り扱いがございます。）

NEW

【商品名】モデルロイヤル コフレ

【価格】76,000円（税込価格 83,600円）

【カラー展開】5色

【特長】おしゃれ好きが憧れる、キラキラしたコフレの世界をイメージしたモデル。

キラッと上品に輝くパール生地を使いつつ、香水や鏡・リボンのモチーフで華やかさを演出。

NEW

【商品名】モデルロイヤル ベーシック

【価格】64,000円（税込価格 70,400円）

【カラー展開】3色

【特長】スマートなシルエットに差し色を効かせた、フォーマルなデザインが魅力のモデル。

サイドのトリコロールと王冠の刺しゅうがアクセントになっています。

NEW

【商品名】スゴ軽 プティブーケ

【価格】66,000円（税込価格 72,600円）

【カラー展開】4色

【特長】繊細なお花の刺しゅうが散りばめられたメルヘンな世界をイメージした、やさしい輝きのパール生地にぴったりのモデル。

サイドにはメリーゴーランドの刺しゅうを入れ、ロマンティックなデザインに仕上げました。

NEW

【商品名】プーマ スピード

【価格】70,000円～（税込価格 77,000円～）

【カラー展開】9色

【特長】流れるようなフォームストライプとプーマのロゴを使って、ファッション性の高いモデルに仕上げました。

ブラックをベースにアクセントカラーを効かせたスタイリッシュなタイプと、スウェード調の生地を使ったカジュアルなタイプをご用意。

NEW

【商品名】プーマ グロウ

【価格】76,000円（税込価格 83,600円）

【カラー展開】3色

【特長】ブラックをベースに、メタリックな輝きをアクセントにしたプレミアムなランドセル。

プーマの象徴であるキャットロゴを、ゴールドやシルバーで輝かせて高級感を演出しました。

※セイバン直営店・公式サイト限定モデル

（一部店舗でのお取り扱いがございます。）

NEW

【商品名】オロビアンコIV（クアトロ）

【価格】81,000円（税込価格 89,100円）

【カラー展開】3色

【特長】イタリアの人気ファクトリーブランド「オロビアンコ」の上品さをランドセルで表現。

金具にアンティークゴールドの落ち着いた輝きを加えることで、上品かつハイグレードな風合いを出しました。

天使のはねランドセルの人気No.1モデルに新たなカラーが登場！

【商品名】モデルロイヤル クリスタル

【価格】68,000円～（税込価格 74,800円～）

【カラー展開】8色

【特長】ガラスの靴や、宝石のような雪の結晶をモチーフに、クリスタル・ガラスをあしらった上品な華やかさが特長のランドセル。

※新色のルナピスターシュ×ジュエルホワイトは、セイバン直営店・公式サイト限定カラーです。（一部店舗でのお取り扱いがございます。）

昨年、一部店舗限定の人気モデル「ココ シャルム」に新色が登場＆販路拡大！

昨年『SEIBAN URBAN SELECT』（東京/日本橋店・千葉/流山おおたかの森店）の2店舗限定商品として展開していた人気モデル「ココ シャルム」が、2027年度モデルは新色6色を加え、さらにお客様の声に応えてセイバン直営店・公式サイト限定として、販路を拡大して販売いたします。

【商品名】ココ シャルム

【価格】73,000円～（税込価格 80,300円～）

【カラー展開】10色

【特長】やわらかなドレスのような上質さにこだわったモデル。

ニュアンスカラーをベースに、丸みのあるフォルムにリボンを添えた大人かわいいデザインが特長です。

※セイバン直営店・公式サイト限定モデル

（一部店舗でのお取り扱いがございます。）

2027年度モデル 天使のはねランドセル 販売概要

販売開始日 ：2026年2月5日（木）予定

取り扱い店舗 ：セイバン直営店

セイバン公式「天使のはね」サイト（URL：https://www.seiban.com/）、

天使のはねランドセル展示会、

セイバン公式「天使のはね」Yahoo!ショップ、

（URL：https://store.shopping.yahoo.co.jp/seiban-randoseru/）

全国の量販店、百貨店、専門店など

商品展開数 ：258製品40モデル40色

価格帯 ：46,000円～90,000円（税込価格50,600円～99,000円）

※取り扱い期間、取り扱い商品は、量販店や店舗によって異なります。

株式会社セイバン概要

会 社 名：株式会社セイバン

代 表：代表取締役社長 泉 貴章

所 在 地：兵庫県たつの市龍野町片山379-1

企業サイト： https://www.seiban.com/

事 業 内 容：ランドセルや関連グッズの企画・製造・販売、その他鞄の企画・販売、保育事業、メディア事業