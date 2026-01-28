【新作】履くだけで美尻に！ヒップライン形成ショーツ&脇肉撃退ブラ～BraJelly(ブラジェリー)シリーズ～フラワーデザインも登場

株式会社WaterAir

株式会社WaterAir（本社：広島県広島市 代表取締役：國安秀之輔）が運営するインナーブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』では、1/28(水)より「脇肉撃退ブラ"BraJelly"（ブラジェリー)」新デザインと、お揃いデザインの「ヒップライン形成ショーツ」を発売いたします。

脇肉撃退ブラ"BraJelly"(ブラジェリー)新デザイン

補正力とデザイン性を兼ね備えた「BraJelly」から新作の"フリリアレースブラ"が登場！

スイートピーモチーフの線画刺繍と、透け感レースが胸元を華やかに。

補正ブラに見えない軽やかなデザインで、美しいシルエットと快適な着け心地を叶えます。

《BraJelly》脇肉撃退ブラの魅力とは？

■脇高設計で気になるハミ肉を撃退

メッシュ素材の幅広サイドパネルとU字バックデザインで、背中や脇のハミ肉を防ぎ、ボディラインをフラットにしてくれます。

■バストをふっくら整えるカップ構造

カップ横とサイドのパワーネットが逃げがちな脇のハミ肉をしっかりキャッチします。

■動いても美しいバストラインをキープ

クロス設計で身体にしなやかにフィットし、動いても美しいバストラインをしっかりとキープ。

安定感のある着け心地が続きます。

※取り外し可能なパッド付きで細かなサイズ調整が可能です。

商品名：《BraJelly》フリリアレースブラ＆ショーツ

価格：\4,580～

カラー：ブラック・ピンクベージュ・コーラル

サイズ：A70~G85

商品ページはこちら

https://x.gd/fJykZ

お揃いデザインの「ヒップライン形成ショーツ」も新登場

ヒップライン形成ショーツは、太ももとヒップの境目を優しく整えてくれる設計。

ヒップに段差が入らないよう、立体的に作った後ろ身頃がまあるくヒップを包んでくれるので、履くだけで理想的な形に。

深履きで安定した履き心地でありながら、ブラとおそろいの華やかなデザイン。

機能性ショーツが初めての方でも、手に取りやすいビジュアルになっています。

商品名：フリリアレースヒップラインメイクショーツ【ショーツ単品】

価格：\2,280

カラー：ブラック・ピンクベージュ・コーラル

サイズ：M・L・XL

商品ページはこちら

https://x.gd/jmvfu

tu-hacciについて

ブランドコンセプト

Enrich your life.

「下着もファッションのパーツ」をテーマに女性のライフスタイルを豊かにするアイテムを提供します。

tu-hacciは、あなたの自由と自信を押し上げるインナーファッションブランド。 自分らしく、美しく生きるためのデザインを信頼できるクオリティで、あなたの元へお届けします。

【公式】tu-hacciオフィシャルサイト

https://www.tu-hacci.co.jp/

【公式SNS】

LINE：@tu_hacci

Instagram：@tu_hacci

X（旧Twitter）：＠tu_hacci

tiktok：@tu_hacci_official

Threads：@tu_hacci

【会社概要】

株式会社Water Air（https://waterair.jp/）

本社：広島県広島市西区三篠町3丁目24-19

事業内容：レディース用インナーウェア、ルームウェア等の販売