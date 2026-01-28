【新作】履くだけで美尻に！ヒップライン形成ショーツ&脇肉撃退ブラ～BraJelly(ブラジェリー)シリーズ～フラワーデザインも登場

株式会社WaterAir


株式会社WaterAir（本社：広島県広島市 代表取締役：國安秀之輔）が運営するインナーブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』では、1/28(水)より「脇肉撃退ブラ"BraJelly"（ブラジェリー)」新デザインと、お揃いデザインの「ヒップライン形成ショーツ」を発売いたします。


脇肉撃退ブラ"BraJelly"(ブラジェリー)新デザイン



補正力とデザイン性を兼ね備えた「BraJelly」から新作の"フリリアレースブラ"が登場！


スイートピーモチーフの線画刺繍と、透け感レースが胸元を華やかに。


補正ブラに見えない軽やかなデザインで、美しいシルエットと快適な着け心地を叶えます。



《BraJelly》脇肉撃退ブラの魅力とは？



■脇高設計で気になるハミ肉を撃退


メッシュ素材の幅広サイドパネルとU字バックデザインで、背中や脇のハミ肉を防ぎ、ボディラインをフラットにしてくれます。



■バストをふっくら整えるカップ構造


カップ横とサイドのパワーネットが逃げがちな脇のハミ肉をしっかりキャッチします。



■動いても美しいバストラインをキープ


クロス設計で身体にしなやかにフィットし、動いても美しいバストラインをしっかりとキープ。


安定感のある着け心地が続きます。



※取り外し可能なパッド付きで細かなサイズ調整が可能です。



商品名：《BraJelly》フリリアレースブラ＆ショーツ


価格：\4,580～


カラー：ブラック・ピンクベージュ・コーラル


サイズ：A70~G85　



お揃いデザインの「ヒップライン形成ショーツ」も新登場



ヒップライン形成ショーツは、太ももとヒップの境目を優しく整えてくれる設計。


ヒップに段差が入らないよう、立体的に作った後ろ身頃がまあるくヒップを包んでくれるので、履くだけで理想的な形に。



深履きで安定した履き心地でありながら、ブラとおそろいの華やかなデザイン。


機能性ショーツが初めての方でも、手に取りやすいビジュアルになっています。





商品名：フリリアレースヒップラインメイクショーツ【ショーツ単品】


価格：\2,280


カラー：ブラック・ピンクベージュ・コーラル


サイズ：M・L・XL



tu-hacciについて



ブランドコンセプト


Enrich your life.


「下着もファッションのパーツ」をテーマに女性のライフスタイルを豊かにするアイテムを提供します。



tu-hacciは、あなたの自由と自信を押し上げるインナーファッションブランド。 自分らしく、美しく生きるためのデザインを信頼できるクオリティで、あなたの元へお届けします。




【公式】tu-hacciオフィシャルサイト


https://www.tu-hacci.co.jp/



【公式SNS】


LINE：@tu_hacci


Instagram：@tu_hacci


X（旧Twitter）：＠tu_hacci


tiktok：@tu_hacci_official


Threads：@tu_hacci



【会社概要】


株式会社Water Air（https://waterair.jp/）


本社：広島県広島市西区三篠町3丁目24-19


事業内容：レディース用インナーウェア、ルームウェア等の販売