【新作】履くだけで美尻に！ヒップライン形成ショーツ&脇肉撃退ブラ～BraJelly(ブラジェリー)シリーズ～フラワーデザインも登場
株式会社WaterAir（本社：広島県広島市 代表取締役：國安秀之輔）が運営するインナーブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』では、1/28(水)より「脇肉撃退ブラ"BraJelly"（ブラジェリー)」新デザインと、お揃いデザインの「ヒップライン形成ショーツ」を発売いたします。
脇肉撃退ブラ"BraJelly"(ブラジェリー)新デザイン
補正力とデザイン性を兼ね備えた「BraJelly」から新作の"フリリアレースブラ"が登場！
スイートピーモチーフの線画刺繍と、透け感レースが胸元を華やかに。
補正ブラに見えない軽やかなデザインで、美しいシルエットと快適な着け心地を叶えます。
《BraJelly》脇肉撃退ブラの魅力とは？
■脇高設計で気になるハミ肉を撃退
メッシュ素材の幅広サイドパネルとU字バックデザインで、背中や脇のハミ肉を防ぎ、ボディラインをフラットにしてくれます。
■バストをふっくら整えるカップ構造
カップ横とサイドのパワーネットが逃げがちな脇のハミ肉をしっかりキャッチします。
■動いても美しいバストラインをキープ
クロス設計で身体にしなやかにフィットし、動いても美しいバストラインをしっかりとキープ。
安定感のある着け心地が続きます。
※取り外し可能なパッド付きで細かなサイズ調整が可能です。
商品名：《BraJelly》フリリアレースブラ＆ショーツ
価格：\4,580～
カラー：ブラック・ピンクベージュ・コーラル
サイズ：A70~G85
お揃いデザインの「ヒップライン形成ショーツ」も新登場
ヒップライン形成ショーツは、太ももとヒップの境目を優しく整えてくれる設計。
ヒップに段差が入らないよう、立体的に作った後ろ身頃がまあるくヒップを包んでくれるので、履くだけで理想的な形に。
深履きで安定した履き心地でありながら、ブラとおそろいの華やかなデザイン。
機能性ショーツが初めての方でも、手に取りやすいビジュアルになっています。
商品名：フリリアレースヒップラインメイクショーツ【ショーツ単品】
価格：\2,280
カラー：ブラック・ピンクベージュ・コーラル
サイズ：M・L・XL
tu-hacciについて
ブランドコンセプト
Enrich your life.
「下着もファッションのパーツ」をテーマに女性のライフスタイルを豊かにするアイテムを提供します。
tu-hacciは、あなたの自由と自信を押し上げるインナーファッションブランド。 自分らしく、美しく生きるためのデザインを信頼できるクオリティで、あなたの元へお届けします。
