DXプロジェクトにおけるリスクマネジメントの重要性とは？「リスク管理表」テンプレートを無料公開！｜株式会社リンプレス
株式会社リンプレス
記事を読む :
https://www.linpress.co.jp/blog/c70
- DXにおけるリスクマネジメントの重要性
- リスクマネジメントとは？トラブルの例で紹介
・例1の原因を分析
・例2の原因を分析
- リスクマネジメントの実施手順
・リスクマネジメントの計画
・リスクの特定
・リスクの分析
・リスク対応の計画
・リスク対応策の実施、リスクの監視
- リスク管理に役立つテンプレート
「リスク管理表テンプレート」はこちら :
https://www.linpress.co.jp/rm_template/download
こちらから「リスク管理表テンプレート」をダウンロードしていただけます
＜こんな方におすすめ＞
- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方
- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方
記事を読む :
https://www.linpress.co.jp/blog/c70
記事を読む :
https://www.linpress.co.jp/blog/c70
企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む企業様に向けて、『DXプロジェクトにおけるリスクマネジメントの重要性』と題した記事および『リスク管理表テンプレート』を公開しましたので、お知らせします。
■記事概要
タイトル：DXプロジェクトにおけるリスクマネジメントの重要性
本記事ではプロジェクトマネジメントで重要な、それでいて忘れがちな「リスクマネジメント」に関してご紹介しています。
■目次
- DXにおけるリスクマネジメントの重要性
- リスクマネジメントとは？トラブルの例で紹介
・例1の原因を分析
・例2の原因を分析
- リスクマネジメントの実施手順
・リスクマネジメントの計画
・リスクの特定
・リスクの分析
・リスク対応の計画
・リスク対応策の実施、リスクの監視
- リスク管理に役立つテンプレート
「リスク管理表テンプレート」はこちら :
https://www.linpress.co.jp/rm_template/download
こちらから「リスク管理表テンプレート」をダウンロードしていただけます
＜こんな方におすすめ＞
- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方
- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方
記事を読む :
https://www.linpress.co.jp/blog/c70
■株式会社リンプレスについて
リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。
会社名：株式会社リンプレス
所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階
代表者：代表取締役社長 三宮壮
設立：2017年4月1日
株主：株式会社リンクレア（100％）
資本金：5,000万円
事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援
URL：https://www.linpress.co.jp/