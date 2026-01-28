DXプロジェクトにおけるリスクマネジメントの重要性とは？「リスク管理表」テンプレートを無料公開！｜株式会社リンプレス

写真拡大 (全2枚)

株式会社リンプレス


記事を読む :
https://www.linpress.co.jp/blog/c70

企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む企業様に向けて、『DXプロジェクトにおけるリスクマネジメントの重要性』と題した記事および『リスク管理表テンプレート』を公開しましたので、お知らせします。


■記事概要


タイトル：DXプロジェクトにおけるリスクマネジメントの重要性



本記事ではプロジェクトマネジメントで重要な、それでいて忘れがちな「リスクマネジメント」に関してご紹介しています。


■目次


- DXにおけるリスクマネジメントの重要性
- リスクマネジメントとは？トラブルの例で紹介
・例1の原因を分析
・例2の原因を分析
- リスクマネジメントの実施手順
・リスクマネジメントの計画
・リスクの特定
・リスクの分析
・リスク対応の計画
・リスク対応策の実施、リスクの監視
- リスク管理に役立つテンプレート



「リスク管理表テンプレート」はこちら :
https://www.linpress.co.jp/rm_template/download
こちらから「リスク管理表テンプレート」をダウンロードしていただけます

＜こんな方におすすめ＞
- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方
- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方

記事を読む :
https://www.linpress.co.jp/blog/c70

■株式会社リンプレスについて


リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。



会社名：株式会社リンプレス


所在地：〒108-0075　東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階


代表者：代表取締役社長 三宮壮


設立：2017年4月1日


株主：株式会社リンクレア（100％）


資本金：5,000万円


事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援


URL：https://www.linpress.co.jp/