DXプロジェクトにおけるリスクマネジメントの重要性とは？「リスク管理表」テンプレートを無料公開！｜株式会社リンプレス

企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む企業様に向けて、『DXプロジェクトにおけるリスクマネジメントの重要性』と題した記事および『リスク管理表テンプレート』を公開しましたので、お知らせします。

■記事概要

タイトル：DXプロジェクトにおけるリスクマネジメントの重要性

本記事ではプロジェクトマネジメントで重要な、それでいて忘れがちな「リスクマネジメント」に関してご紹介しています。

■目次

■株式会社リンプレスについて

- DXにおけるリスクマネジメントの重要性- リスクマネジメントとは？トラブルの例で紹介・例1の原因を分析・例2の原因を分析- リスクマネジメントの実施手順・リスクマネジメントの計画・リスクの特定・リスクの分析・リスク対応の計画・リスク対応策の実施、リスクの監視- リスク管理に役立つテンプレート「リスク管理表テンプレート」はこちら :https://www.linpress.co.jp/rm_template/downloadこちらから「リスク管理表テンプレート」をダウンロードしていただけます＜こんな方におすすめ＞- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方記事を読む :https://www.linpress.co.jp/blog/c70

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/