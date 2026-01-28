「自分に合う仕事」と「今の限界度」を可視化。転職支援サービス「ワークポップ」が、LINEで診断結果が届く「ジョブタイプ診断」を公開

ディーエムソリューションズ株式会社

ディーエムソリューションズ株式会社（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：花矢 卓司、東証スタンダード市場）が運営する、第二新卒・未経験・フリーター向け転職エージェント紹介サービス「ワークポップ」は、簡単な質問に答えるだけで「適した仕事のスタイル」と「現在のストレス状態」がわかる新コンテンツ「ジョブタイプ診断」を2026年1月28日（水）より公開いたしました。これまで一部のユーザー限定で提供しておりましたが、多くの反響と若手社会人の「キャリア迷子」需要を受け、より多くの方にご利用いただけるよう公開を開始します。

URL：https://workpop.jp/labs/shindan/start/

■背景

動けない若手の背中を押すためにワークポップが2026年1月に実施した調査（※1）によると、転職を考えたことがある20代の33.7%が、転職をためらう理由として「とりあえず現状維持してしまう」と回答しました。一方で、転職を考えるきっかけの第1位は「仕事のストレス（47.2%）」となっており、「強いストレスを感じているのに、どう動けばいいかわからず現状維持を選んでしまう」というジレンマが浮き彫りとなりました。「転職したいが、自分が何をしたいのか整理できていない」「今のつらさが限界なのか、ただの甘えなのか判断できない」。 こうしたユーザーの声に応えるため、ワークポップは、本格的な転職活動を始める前の思考整理を助けるツールとして「ジョブタイプ診断」を開発しました。

（※1）出典：「20代の転職、『不満があっても現状維持』が3割超。調査で見えた『転職をためらう理由』の実態」(https://workpop.jp/press/r001/)（ディーエムソリューションズ株式会社 2026年1月15日発表）

■「ジョブタイプ診断」について

「ジョブタイプ診断」は、スマートフォンやPCから手軽に利用できる無料の自己分析ツールです。 日常の行動や考え方に関する全20問の質問に回答することで、ユーザーの「職業的な強み（ジョブタイプ）」だけでなく、現在の「ストレススコア」（※2）を算出します。

診断結果は、ワークポップの公式LINEアカウントを友だち追加することで、LINEトーク画面に直接届きます。ユーザーの特性と現在の状況を掛け合わせ、一人ひとりの状況に寄り添ったメッセージをお届けします。

（※2）本診断は医療行為や心理検査を目的としたものではありません。

＜サービス概要＞

・ 名称：ジョブタイプ診断

・ 一般公開日：2026年1月28日（水）

・ 利用料金：完全無料

・ 所要時間：約5分

・ 質問数：全20問

・ 診断項目：全8種のジョブタイプ、ストレススコア（※2）

・ URL：https://workpop.jp/labs/shindan/start/

ジョブタイプ診断を試す :https://workpop.jp/labs/shindan/start/

■本診断の3つの特徴

1. 「適職タイプ」×「ストレススコア」（※2）のダブル診断

「自分に何が向いているか」という志向性の分析に加え、調査で転職の最大要因となっていた「ストレス」の状態も数値化します。これにより、「自分に合わない環境で無理をしている状態」や「まだ頑張れるが方向性がズレている状態」など、現状を客観的に把握できます。

（※2）本診断は医療行為や心理検査を目的としたものではありません。

2. 今の状況に合わせた「個別アドバイス」が届く

単にタイプを分類するだけではありません。「あなたのタイプ」と「今のストレス状況」に基づいた、具体的なフィードバックメッセージを受け取れます。 （例：「今はエネルギーが低下しています。転職活動の前に、まずは休息を優先しましょう」「今の環境はあなたの強みを活かせていない可能性があります。情報収集を始めましょう」など）

3. LINEで手軽に受け取り・そのまま相談も可能

診断結果はLINEで届くため、いつでも見返すことができます。具体的な希望条件が決まっていなくても、診断結果をもとにそのままLINE上でキャリア情報の収集を行ったり、ワークポップが提携する転職エージェントへ相談したりすることも可能です。

■診断イメージ

■ワークポップについて

ワークポップはディーエムソリューションズ株式会社（東証スタンダード上場）が運営する転職支援サービスです。第二新卒・未経験・フリーター向けに転職エージェントのマッチングサービスを提供しています。

ワークポップ(https://workpop.jp/)

