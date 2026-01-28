【西武・プリンスホテルズワールドワイド】映画『ウィキッド ふたりの魔女』とコラボレーション企画を実施　全国13カ所のプリンスホテルにてさまざまなコラボレーションメニューをご提供

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド(本社：東京都豊島区南池袋1-16-15、代表取締役社長：金田 佳季)は、2026年2月16日(月)から4月30日(木)までの期間限定で2026年3月6日(金)公開の映画『ウィキッド 永遠の約束』とコラボレーション企画を実施いたします。期間中はコラボレーションアフタヌーンティーやコラボレーションルームのご提供など、映画の世界観を存分にお楽しみいただける、さまざまなコンテンツをご用意いたします。本作品とのコラボレーションは日本のホテルとしては当社のみとなり、前回の企画で好評をいただいたことから第2弾の開催となりました。

＜コラボレーションホテル・コンテンツ一覧＞

【コラボレーション企画URL】https://www.princehotels.co.jp/contents/wicked-movie/

■映画『ウィキッド 永遠の約束』について

魔法と幻想に満ちた＜オズの国＞で出会い、友情を築きながらも、ある秘密を知ったことで‟悪い魔女”ウィキッドとして民衆の敵になったエルファバと‟善い魔女”として希望の象徴になったグリンダ。

それぞれ正反対の道へと駆り立てられたふたりの魔女。しかし、かけがえのないかつての友に、もう一度向き合わなければならない。この世界の未来を、永遠に変えるために。

(C) 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.

＜主なコラボレーションコンテンツ詳細＞

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町

＜ステイプラン＞WICKED： FOR GOOD STAY in Prince Gallery（1日1室限定）

映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボレーションステイプラン。グリーンの木々とピンク色に咲き誇る桜が東京の絶景を望めるお部屋の窓一面を飾り、劇中に登場するふたりをイメージしたアイテムがお出迎え。本プラン限定のスペシャルスイーツとともに、お部屋で映画の世界観を存分にお楽しみいただけます。

＜コラボレーションルーム イメージ＞

【期間】 2026年3月6日(金)～5月31日(日)

【予約開始受付】2026年2月5日(木)より

【料金】 一般のお客さま\59,197より（1室2名さまご利用時）

Seibu Prince Gloval Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員さま\56,237より

【内容】コラボレーションルームに1泊

【特典】・WICKED: FOR GOODキーチャーム（おひとりさまにつき1点）

・プラン限定スペシャルスイーツ（紅茶付き）

・スペシャル映像

【お問合せ】 宿泊予約係 TEL：03-3234-1111(9:30A.M.～6：00P.M.)

※1日1室限定、電話予約限定のプランとなります

グランドプリンスホテル新高輪

＜アフタヌーンティー＞『ウィキッド 永遠の約束』アフタヌーンティー

深い絆で結ばれたエルファバとグリンダをイメージし、モチーフやカラーリングを詰め込んだ彩り豊かなアフタヌーンティーです。繊細な表現が光る、こだわりのスイーツやセイボリーを味わいながら物語の世界に浸り、心ときめくひとときをお楽しみください。また、当アフタヌーンティーをご利用いただいたお客さまへオリジナル特典として、「ランチョンマット（紙製）」をプレゼントいたします。

【場所】 Lounge Momiji（1F）

【期間】 2026年2月16日(月)～5月6日(水・祝)

【料金】 一般のお客さま \6,500／Seibu Prince Gloval Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員さま\6,000

【ご予約】 https://www.princehotels.co.jp/shintakanawa/plan/momiji/wicked2-movie-afternoon-tea/(https://www.princehotels.co.jp/shintakanawa/plan/momiji/wicked-movie-afternoon-tea/)

【お問合せ】 レストラン予約係 TEL: 03-3447-1139（受付時間 10:00A.M.～6:00P.M.）

※ご利用は前日5:00P.M.までのご予約制となります。

＜『ウィキッド 永遠の約束』アフタヌーンティー＞

東京プリンスホテル

＜ブッフェ＞WICKED Featured Dishes

エルファバとグリンダを色彩やストーリー要素を料理で表現したメニューを特設ブースにてご用意。劇中の象徴的なアイテムをイメージした前菜やスイーツ、お客さまの前で絞るモンブランなど、物語の世界観を一部ブッフェにてお楽しみいただけます。

【場所】 ブッフェダイニング ポルト（3F）

【期間】 2026年2月16日(月)～4月30日(木)

【料金】

＜平日ランチ＞

一般のお客さま\5,000 3月7日(土)～\5,500

Seibu Prince Gloval Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員さま\4,500 3月7日(土)～\5,000

＜平日ディナー＞

一般のお客さま\7,500／会員さま\7,000

＜休日ランチ＞

一般のお客さま\6,000 3月7日(土)～\6,500

会員さま\5,500 3月7日(土)～\6,000

＜休日ディナー＞

一般のお客さま\8,500／会員さま\8,000

【お問合せ】レストラン予約係 TEL:03-3432-1140（受付時間 10:00A.M.～5:00A.M.）

＜WICKED Featured Dishes＞

新宿プリンスホテル

＜ハイティー＞EMERALD CITY GARDEN HIGH TEA

魔法と音楽が紡ぐ友情と絆の物語を、優雅なハイティーで表現しました。色とりどりの料理やドリンクを楽しみながら、新宿の夜景が花々の彩のように煌めく、幻想的で特別なひとときをお過ごしください。

【場所】 和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）（25F）

【期間】 2026年2月16日(月)～4月30日(木)

【料金】 一般のお客さま\8,000／Seibu Prince Gloval Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員さま\7,000

【お問合せ】https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/plan/fuga/wicked_collaboration2026

＜EMERALD CITY GARDEN HIGH TEA＞

グランドプリンスホテル大阪ベイ

＜ブッフェ＞桜グランピングブッフェ with WICKED

桜に囲まれながら、ホテルクオリティのアウトドアフードが楽しめる「桜グランピングブッフェの一部として『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボメニューが登場。エルファバとグリンダそれぞれのキーカラーである、グリーンとピンクをテーマにした食事とスイーツをご用意しました。

【場所】 ブッフェレストラン The cafe（1F）

【期間】 2026年3月2日(月)～4月30日(木)

【料金】 一般のお客さま\4,200より／Seibu Prince Gloval Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員さま\3,700より

【お問合せ】 https://www.princehotels.co.jp/osakabay/plan/the_cafe/wicked_collaboration2026(https://www.princehotels.co.jp/osakabay/plan/the_cafe/wicked_collaboration2026%EF%BC%9C%E5%92%8C%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%81buffe)

＜桜グランピングブッフェ with WICKED＞びわ湖大津プリンスホテル

＜ステイプラン＞『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーションルーム

エルファバとグリンダをイメージし、グリーンとピンクを基調とした特別なコラボレーションルームが登場。壁面には黄色いレンガの道のタペストリーが飾られ、ティアラやハットも設置。お部屋からはびわ湖の絶景を眺めることができ、映画の世界観に浸りながら癒やしの時間をたっぷりとお過ごしいただけます。

【期間】 2026年2月16日(月)～4月30日(木)

【料金】 一般のお客さま\16,500より（スカイフロアツイン1室2名さまご利用時）／Seibu Prince Gloval Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員さま\15,500より

【内容】コラボレーションルームに1泊

【お問合せ】宿泊予約 077-521-1111（10:00A.M.～6:00P.M.）

＜コラボレーションルーム イメージ＞～SPECIAL OFFER～『ウィキッド 永遠の約束』× プリンスホテルコラボレーション企画特典「プレミアムポストカード」をプレゼント！配布期間➤2026年2月16日(月)～2026年4月30日(木)

対象ホテルの対象店舗では期間中にご利用のお客さまへ「プレミアムポストカード」をご用意しております。（先着順）

また、びわ湖大津プリンスホテルでは、同デザインの特別仕様版「プレミアムポストカード」をご用意しております。※通常のプレミアムポストカードの配布はございません。

＜詳しくはこちら＞https://www.princehotels.co.jp/otsu/plan/wicked_stayplan

※掲載写真はイメージです。提供メニューや提供方法、販売期間はホテルにより異なります。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※記載がない限りレストランの表記料金には、消費税が含まれております。別途、会計時にサービス料（13%）（ザ・プリンス パークタワー東京 は15％）を加算させていただきます。

※新宿プリンスホテルのコラボレーションメニューのご利用は、2～10名さままでとさせていただきます。また、ご利用人数さま分のご注文をいただきます。

※グランドプリンスホテル大阪ベイ、びわ湖大津プリンスホテルの表記料金には、消費税・サービス料が含まれております。

※宿泊プランの料金には消費税・サービス料が含まれております。別途宿泊税が加算される場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等におけるアレルギー対応につきましては、食品表示法により8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生)とさせていただきます。食物アレルギー対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町のスイーツプレートおよびグランドプリンスホテル新高輪のアフタヌーンティーについては、メニューの性質上、乳・卵・小麦の除去は対応いたしかねます。

※上記内容はリリース時点1月28日の情報であり変更になる場合もございます。

※写真はイメージです。