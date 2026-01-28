第32回自貢国際恐竜ランタンフェスティバルの点灯式

【自貢（中国）2026年1月27日新華社＝共同通信JBN】第32回Zigong International Dinosaur Lantern Festival（自貢国際恐竜ランタンフェスティバル）が1月23日夜、四川省自貢市のChinese Colored Lantern World（中華彩灯大世界）で正式に開幕しました。11の大規模なランタンインスタレーションと200以上の小型展示物が次々と点灯しました。この光の祭典は、唐王朝時代を起源に1000年以上受け継がれ、伝統とテクノロジーがダイナミックに融合して今日も新たな輝きを放ちます。

自貢市人民政府（People's Government of Zigong City）が主催するこの祭りでは、来場者は、高さ35メートルの入口の門をくぐった瞬間から移り変わる光と影の海に浸ります。道教の古典「荘子：逍遥遊（Zhuangzi: Carefree Wandering）」に登場する伝説の巨魚・巨鳥の「崑鵬（コンホウ）」が、幅210メートルの翼を広げ、32メートルの高さに舞い上がります。また、古代中国の古典「山海経（Classic of Mountains and Seas）」に着想を得た神獣のランタンに命が吹き込まれました。それは凍てつく夕雲を思わせる1万5000本の唐辛子で翼を組み上げた、燃え盛るFire Phoenix（火の鳳凰）、4万6000本の再生医薬瓶で再構築された輝くWater Qilin（水のキリン）、そして手で収穫された稲わら2000斤（1トンに相当）で作られた、中国神話の堂々とした動物のJinmaohou（金毛のサル）」などです。中国伝統文化に根ざしたロマンチックな想像力が、幻想的で没入感のあるシーンに変わります。

「クリエーティブドリームランタン」ゾーンでは、展示物は世界中から集まった約6000点の子どもたちの絵から着想を得ています。ロボットから宇宙、恐竜まで、子どもの無限の好奇心が、自貢のランタン職人によってその細部にまで命を吹き込まれました。その結果として生まれた光り輝くタペストリーは、世界中の子どもたちの心と夢を最も魅力的な方法で結びつけます。

ランタンフェスティバルは視覚的なスペクタクルだけでなく、テクノロジーを駆使したアミューズメントパークとしての面も併せ持っています。鮮やかに表現された「Legend of Mulan」ランタンのインスタレーションは、古代中国の象徴的な女将であるHua Mulan（花木蘭）が馬を駆り、決意に満ちたまなざしと 髪をなびかせる姿を描き出しており、インターネットで大きな話題になっています。クリエーティブチームは「キャラクターランタンで最も難しいのは、表情を捉えることです。今回は3Dモデリングを昨年よりも早い段階から導入しました。制作過程では顔のワイヤーフレーム密度を高め、平均3センチ間隔でスチールワイヤーを配置しています」と述べました。

高さ22メートルの愛らしい動物「Niannian」は子どもたちに人気です。遠隔音声対話技術を搭載し、来場者の指示を「理解」してスムーズで自然な会話ができます。高さ30メートルの縁起の良いヒョウタン型ランタンの中では、音・光・電気を統合したプロジェクションシステムがドーム天井を彩ります。来場者は、手を伸ばせば上から落ちてくる光の動くキャラクターを「キャッチ」できるかのような感覚を味わえます。

古来より、ランタンの鑑賞は祭りを祝う大切な中国の民俗習慣でした。このZigong Lantern Festival（自貢ランタンフェスティバル）は唐王朝時代における新年灯籠の伝統を起源とし、現在は中国の国家無形文化遺産に登録されています。

現在、自貢ランタンは世界80以上の国・地域の500を超える都市で紹介されており、この伝統的な民俗行事は中国文化の輝かしい名刺になりました。

自貢ランタン産業の年間生産高は60億元を超え、10万人以上の従業員を擁し、国内ランタン市場で85％のシェアを占めています。2025年だけでも、自貢ランタン産業の企業は米国、フランス、オランダなど19カ国85都市に112件のランタンプロジェクトを提供し、世界市場におけるシェアは92%に達しています。





Zigong Lantern Group は、フランスのGL Events GroupならびにチリのFISA Groupと2025年3月に長期協力協定を締結しました。この協定に基づき、「Chinese Lantern Festival（中国ランタンフェスティバル）」はフランスとチリの両国で継続的に開催される予定です。

ソース：The People's Government of Zigong City