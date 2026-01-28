関東の鉄道事業者11社局（小田急電鉄株式会社、株式会社小田急箱根、京王電鉄株式会社、京浜急行電鉄株式会社、相模鉄道株式会社、西武鉄道株式会社、東急電鉄株式会社、東京地下鉄株式会社、東京都交通局、東武鉄道株式会社、横浜高速鉄道株式会社）と、オムロンソーシアルソリューションズ株式会社（以下、「OSS」という。）、三井住友カード株式会社（以下、「三井住友カード」という。）、株式会社ジェーシービー（以下、「JCB」という。）、QUADRAC株式会社（以下、「QUADRAC」という。）が連携し、クレジットカード等（※1）のタッチ決済による後払い乗車サービス（以下、「後払い乗車サービス」という。）で、対象となる鉄道事業者間を相互に乗り継いでご利用できるサービス（以下、「相互利用」という。）を2026年3月25日（水）から開始します。（※1）タッチ決済対応のカード（クレジット・デビット・プリペイド）や、同カードが設定されたスマートフォン等

2026年3月25日（水）からは、既に後払い乗車サービスを導入している6社局（京王電鉄株式会社、京浜急行電鉄株式会社、西武鉄道株式会社、東急電鉄株式会社、東京都交通局、横浜高速鉄道株式会社）に加えて、新たに5社（小田急電鉄株式会社、株式会社小田急箱根、相模鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社、東武鉄道株式会社）が後払い乗車サービスを開始し、鉄道事業者11社局54路線729駅（※2）を対象とした相互利用が可能となります。これにより、鉄道事業者11社局間の相互直通運転等にも対応し、複数の鉄道路線をシームレスに乗り継いでご利用いただけるようになります。今後も、開始時点で対象外となる11社局の路線・駅にも対象範囲を順次拡大するとともに、後払い乗車サービスの相互利用が可能な鉄道ネットワークの拡充を図ってまいります。（※2）2026年3月25日時点。対象となる路線や駅は、事業者ごとに異なります。詳細は別紙をご確認ください。

関東の鉄道事業者11社局が連携し、使い慣れたクレジットカード等１つで鉄道をご利用いただける新しい移動環境を整備することで、国内外の多様なお客さまに快適でシームレスな乗車体験を提供します。これからも、既に多くのお客さまにご利用いただいている交通系ICカードを主軸と位置づけたうえで、お客さまや社会のニーズ変化に柔軟に対応し、技術革新を積極的に取り入れながら、鉄道事業者間の連携をさらに進め、安全・安心かつ便利でシームレスな鉄道ネットワークの価値向上を追求し、都市交通のさらなる利便性向上に取り組みます。

１．サービスの概要

（１）後払い乗車サービスの相互利用開始日時

2026年3月25日（水）始発から

（２）鉄道事業者11社局の対象路線・ご利用可能駅（2026年3月25日時点）

※開始日時点における後払い乗車サービスの相互利用範囲は上記11社局のみです。※記載のない路線・駅はご利用できません。詳細は各鉄道事業者のホームページ等をご参照ください。※中野駅からの乗車時には、後払い乗車サービスはご利用できません。他駅から後払い乗車サービスで乗車し、中野駅で降車する場合は、改札窓口でクレジットカード等への処理を行います。※相模鉄道では、2026年3月の導入開始時には、全駅の改札窓口と一部駅の自動改札機にてご利用いただけます。その後自動改札機の更新時期に合わせて、対象改札機を順次拡大してまいります。※西武鉄道では、2027年3月までに全路線・全駅への対象範囲拡大を予定しています。※箱根登山ケーブルカー及び世田谷線は、新たな運賃計算システム（詳細は参考４）の対象外です。

（３）ご利用方法

タッチ決済対応のクレジットカード等を自動改札機等の読取部にかざすことで、事前に乗車券を購入することなく、そのまま改札を通過し、対象となる路線・駅をご利用いただけます。

（４）適用運賃

普通旅客運賃（10円単位運賃）※大人運賃のみ。（小児運賃の設定はありません。小児がご利用になる際は、クレジットカード等の名義人本人であれば利用可能ですが、運賃は大人運賃が適用されます。）※東京メトロ線と都営地下鉄線を乗り継ぐ場合に、連絡普通旅客運賃から70円を割り引きます。※その他の運賃割引は行いません。

（５）詳細事項（2026年3月25日時点）

※上記の他、各鉄道事業者の定める運送約款やホームページ等をご確認の上、ご利用ください。

（参考１）ご利用イメージ（ご利用できる例）

（１）鉄道事業者11社局間を相互に乗り継いでご利用いただく例（相互直通路線等に対応）

（２）改札外乗換えの例（改札口をいったん出場して乗り換える例）改札口をいったん出場する乗換駅では、乗換時間が60分を超えると、乗換駅からの運賃が新たに必要となります。

（３）「のりかえ専用改札」での乗換えの例

※自動改札機等に設置された読取部には、音が鳴るまで、確実なタッチをお願いいたします。特に、乗換駅では自動改札機等での読み取りができないと降車駅で正しい運賃が差し引けないことがあります。

（参考２）制限事項等（ご利用できない例）

（１）後払い乗車サービスと、他の乗車券等（定期乗車券等）との併用は、ご利用できません。他の乗車券等が有効開始となる駅で一度改札を出場のうえ、改めてご乗車ください。

※ご注意：後払い乗車サービスは、同一のクレジットカード等で自動改札機等を入場・出場してご利用が必要です。他の乗車券等と併用してご利用はできませんのでご注意ください。 また、「のりかえ専用改札」での乗換えの際も、他の乗車券等との併用はできません。

（２）後払い乗車サービスでは、ご利用可能エリア外（対象となる鉄道事業者11社局以外の路線）への乗越しはできません。ご利用可能エリア外までご乗車になる場合は、交通系ICカード等をご利用いただくか、他社線との接続駅で一度改札を出場のうえ、改めて他社線の乗車券をご利用ください。

※ご注意：ご利用可能エリア外へ乗越した場合、後払い乗車サービスは乗車駅から無効となります。この場合、降車駅では、接続駅から降車駅までの運賃をご精算いただきます。また、別途、乗車した鉄道事業者の対象駅で、クレジットカード等の入場履歴の処理と、乗車駅から接続駅までの運賃精算が必要です。いずれも、現金等（クレジットカード決済以外）で、10円単位運賃での精算となります。

（参考３）ご利用履歴確認方法

QUADRACが提供するQ-moveサイト（https://q-move.info/）へアクセスし、マイページの会員登録手続きが完了しますとご利用履歴を確認いただけます。

（参考４）新たな運賃計算システムの開発と、各社局の役割

後払い乗車サービスの相互利用にあたり、相互直通運転を始めとする関東特有の入り組んだ路線網や改札外乗換え等、複雑な運賃計算上の課題に対応するべく、鉄道事業者11社局とOSSが協働し、新たな運賃計算システムの開発を行いました。この新たな運賃計算システムと、三井住友カードが提供する公共交通機関向けソリューション「stera transit」及びQUADRACが提供するSaaS型プラットフォーム“Q-move”が連携することにより、関東での後払い乗車サービスの相互利用を実現いたします。

（参考５）「stera transit」について

https://www.smbc-card.com/kamei/stera/transit/index.jsp

決済プラットフォーム「stera」は、キャッシュレス導入に際した課題を解決するため、三井住友カードが、GMOペイメントゲートウェイ・GMOフィナンシャルゲート及びVisaと共同で構築した事業者向け決済プラットフォームです。「stera transit」は、「stera」の決済プラットフォームと国際ブランドの非接触決済「タッチ決済」を活用した公共交通機関向けソリューションです。現金・事前チャージの必要がないという消費者の「利便性向上」に加え、「感染症予防対策」「インバウンド受け入れ環境の整備」「地域のキャッシュレス決済促進」等、交通分野にとどまらない幅広い効果も期待されます。また、「stera transit」の技術は、MaaSやスマートシティの認証基盤としても活用できます。今後も、全国各地で導入を予定しています。

https://cdn.sotetsu.co.jp/media/2026/pressrelease/pdf/r26-15-z3i.pdf