ナオ・シング株式会社（本社：埼玉県比企郡川島町吹塚760-2、代表：直里 達也）は、当社が展開するライフスタイルブランド「ASMOT+（アスモット）」より快眠枕「スリープマージピロー」を、2026年2月4日（水）から4月28日（火）まで、大丸東京店9階にある大丸松坂屋百貨店が運営する複合型体験ストア「明日見世（あすみせ）」に出品いたします。明日見世は、商品・ブランド体験、カフェ、イベント、お買い物が楽しめる、複合型体験ストアです。約3カ月に1回ラインアップを入れ替え、300以上のブランドから厳選した、人・地域・自然の未来をつくるアイテムを提案します。本出品では、睡眠の質に悩む方々に向けて開発された「スリープマージピロー」を、実際に手に取り、触れて体感していただける機会をご提供いたします。

【スリープマージピローについて】

「スリープマージピロー」は、首・肩・頭をやさしく支え、自然な寝姿勢へ導くことを目的に設計された快眠枕です。独自構造により、仰向け・横向きのどちらの寝姿勢にも対応し、寝返り時も安定したサポート感を保ちます。さらに、4段階の高さ調整が可能、あなたに最適な高さがわかる簡易測定器付で、オーダーメイドのようなフィット感を体感できる枕です。スマートフォンやデスクワークの影響による首・肩の負担、睡眠の質低下など、現代人の睡眠課題に寄り添う“新しい眠りの選択肢”として提案しています。

https://asmot.jp/c/pillow/gd1

【出品概要】

• 出品期間：2026年2月4日（水）～4月28日（火） • 場所：大丸東京店9階 複合型体験ストア「明日見世」• 商品名：スリープマージピロー• 価格：\19,800（税込）• 内容：展示・体験・販売

【明日見世について】

「買う」から「出会う」へ大丸松坂屋百貨店の複合型体験ストア『明日見世』未来につながるアイテムと、そのブランドストーリーを体験できるお店です。期間限定で入れ替わるカフェ、イベントやインスタレーションもお楽しみいただけます。公式HP：https://dmdepart.jp/asumise/

• 会社名：ナオ・シング株式会社• 所在地：埼玉県比企郡川島町吹塚760-2• 代表者：直里 達也• 事業内容：各種枕の企画・製造卸、健康美容商材の開発、各種枕、クッションのOEM 製造 • 公式サイト：https://nao-thing.co.jp/• 商品ページ：https://asmot.jp/c/pillow/gd1

