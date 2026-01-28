妊活ブランドのノウハウを結集。酪酸菌配合の「完全栄養食×菌活ソイプロテイン」が新発売

株式会社JUNOa

株式会社JUNOa（ユノア）は、1月17日に新ブランド「COMPLENA（コンプリーナ）」を立ち上げました。その第一弾として1杯で1食分の栄養が摂れる「完全食ソイプロテイン」をAmazonにて発売開始いたしました。

妊活夫婦への栄養サポートから生まれた新ブランド

当社はこれまで、妊活サプリをはじめとする製品やメールマガジンを通じて、10万人以上の妊活夫婦に栄養面からのサポートを提供してまいりました。

適切な栄養摂取によって体のコンディションが整っていく方々を目にして、栄養サポートの価値は妊活中の方だけでなく、忙しい毎日を送るすべての方に届けられるはずだという確信に至り、完全栄養食という新たな形での展開を決断いたしました。

商品の特徴

1杯で1食分のビタミン・ミネラル、約27gのタンパク質を配合

厚生労働省「日本人の食事摂取基準」に基づき、1杯で1日に必要な栄養素の1/3を手軽にバランスよく摂取できます。いつもの食事への追加や、食事の置き換え、間食におすすめです。

完全栄養食×菌活という新発想

単なる栄養補給にとどまらず、内側から整える成分を配合。短鎖脂肪酸「酪酸」を作り出す酪酸菌は、体を内側から整えたい方に注目されている成分です。本製品では酪酸菌に加え、乳酸菌、ビフィズス菌、食物繊維を配合し、体内フローラを意識する方をサポートします。

ソイプロテイン100%使用

タンパク質原料には美容を意識する方に選ばれているソイプロテインを100%使用しています。女性の方にはもちろん、男性の方にもおすすめです。

1杯151kcalの低カロリー

1杯たったの151kcalで、タンパク質27gを摂取できるので、栄養と美容を両立できます。1食置き換えダイエットや間食として摂取するのをお勧めしています。

飲みやすさへのこだわり

毎日続けやすい味を追求し、何度も試作を重ねました。甘さ控えめで後味スッキリ、飽きのこない味わいが特徴です。

ブランド名「COMPLENA」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/99344/table/6_1_04ec125741eb661d537bf53f03e21502.jpg?v=202601280421 ]

「COMPLENA（コンプリーナ）」は、英語で「完全」を意味する「Complete」に由来しています。栄養が偏りがちな現代を生きるすべての方に、完全な栄養を届けたい--そんな想いを込めて名付けました。

商品URL

Amazon

ココア：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCK4KL5S

ストロベリー：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCJ4KWXD

楽天市場・自社ECにて順次展開予定

株式会社JUNOaについて

所在地：東京都渋谷区広尾5-23-5長谷部第1ビル1階

代表者：阿部颯生

事業内容：健康食品・サプリメントの企画開発・販売

コーポレートサイト：https://junoa.co.jp/