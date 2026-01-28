上位校学生40名と「即日個別面談」が確約されるマッチングイベント「JOBHUNT」を関西エリアにて開催決定！
新卒紹介および採用支援事業を展開する株式会社HRteam（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上原一輝、以下「当社」）は、旧帝大（京大・阪大・神大）および関関同立クラスの学生に限定した、新卒採用イベント「JOBHUNT」を開催します。
昨今の新卒採用市場において、優秀な層へのアプローチが難航する中、本イベントは「質の高い母集団形成」と「深い相互理解」を同時に実現するプラットフォームとして、多くの企業様にご活用いただいております。
まずは資料請求 :
https://hr-team.co.jp/contact/
サービスの内容や採用のご相談はこちら
「JOB HUNT」の3つの特徴
- 知名度に依存しない「対話型」スタイル
「JOB HUNT」最大の特徴は、会社説明会のような一方的なプレゼンではなく、学生と膝を突き合わせて話す「対話」重視のスタイルです。企業の看板ではなく、「人」や「社風」で惹きつけることができるため、BtoB企業や中小・ベンチャー企業であっても、学生の志望度を劇的に高めることが可能です。
- 選考接続率40%超の「濃い」マッチング実績
独自のマッチングノウハウと、意欲の高い学生の集客により、イベント参加後の選考接続率（2次接触率）は最低40%超を記録しています。「母集団は集まるが、選考に進まない」という歩留まりの課題を解決し、効率的な採用活動を実現します。
- 年間5000人・250回開催の圧倒的な経験値
年間を通してほぼ毎日イベントを開催し、累計5000人以上の学生と接点を持ってきた運営チームがサポートします。出展に向けた戦略から当日のサポート、参加後のケアまで専任アドバイザーが付き、初めてのイベント出展でも安心してご参加いただけます。
開催概要
イベント名： JOB HUNT（ジョブハント）
開催エリア：大阪
開催日時：2月6日（金） 13:00～18:00
対象学生： 27卒の就職活動生
学生数： 40名前後（予定）
参加企業数： 8～10社（予定）
イベント見学・出展のご相談はこちら :
https://hr-team.co.jp/contact/
株式会社HRteam
HRteamは2014年に新卒紹介サービスをリリースして以降、求職者と求人者と徹底的に向き合うスタイルで様々なサービスのリリースを行い多くのマッチングを生んできました。
人的資本経営という言葉に象徴されるように、企業の課題は「人材」にフォーカスされるようになっています。
HRteamは日本の採用や就活、雇用における課題を、既存事業のサービス向上と拡大、継続的な事業創造を積極的に行うことで解決していきます。
提供サービス
新卒紹介サービス『ジョブコミット』(https://job-commit.com/shinsotsu/)
中途紹介サービス『アゲルキャリア』(https://ageru-career.com/)
採用イベントサービス『JOB HUNT』(https://thejobhunt.jp/)
年収自己申告型就活アプリ『First Jobs』(https://firstjobs.jp/)
SNS
公式YouTube「ヤバい会社＠HRteam」(https://youtube.com/@yavai.company2025?si=wLHUi9O6rnjoKJPt)
HRteam広報TikTok「あしながお姉さん」(https://www.tiktok.com/@ashinaga.onesan)
会社概要
社名： 株式会社HRteam
URL： https://hr-team.co.jp
本社所在地：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階
代表取締役：上原 一輝
設立： 2013年1月
従業員数：457名（※2025年4月現在、正社員・アルバイト含む）
事業内容：人材紹介事業
採用コンサルティング事業
採用イベント事業
ソーシャルリクルーティング事業
採用関連事業