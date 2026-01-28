【滋賀県・湖南市】1月31日（土）ニューオープン「旅する海鮮カキ小屋カキダオレ」彦根市に続き湖南市のイオンタウン湖南でも限定開催！湖南に新鮮な海の幸をお届け！オープンから7日間は嬉しいギフトあり♪
ウッドデザインパーク株式会社
オシャレ牡蠣小屋「カキダオレ」の主力メニュー♪珍しい食材もずらりと揃えてます。
- 冬の風物詩が湖南市にもやってくる！
- 牡蠣、海鮮が苦手なあなたにも「牡蠣小屋」を楽しんで欲しい！
- 更にオープンから7日間には先着ギフトあり！
炭火で甲羅を炙り、日本酒と一緒に…(ハート)️
旅する海鮮カキ小屋カキダオレHP :
https://kakidaore.jp
■店舗情報■
店名:旅する海鮮カキ小屋 カキダオレ 湖南店
店舗住所:〒520-3252 滋賀県湖南市岩根4580イオンタウン湖南 イベント会場広場
営業日:毎週木曜定休（施設メンテナンスでお休みを頂く場合がございます）
営業時間:11時から21時（L.O20時）
お問い合わせ:info@kakidaore.jp /担当大島