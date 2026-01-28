【滋賀県・湖南市】1月31日（土）ニューオープン「旅する海鮮カキ小屋カキダオレ」彦根市に続き湖南市のイオンタウン湖南でも限定開催！湖南に新鮮な海の幸をお届け！オープンから7日間は嬉しいギフトあり♪

ウッドデザインパーク株式会社オシャレ牡蠣小屋「カキダオレ」の主力メニュー♪珍しい食材もずらりと揃えてます。- 冬の風物詩が湖南市にもやってくる！

彦根市のイオンタウン彦根で20日間の営業期間中1トンの牡蠣を販売した「旅する海鮮カキ小屋 カキダオレ」が1月31日（土）～2４日間の期間限定営業でイオンタウン湖南にもやってくる！

2026年は不漁とされる牡蠣も北の北海道、宮城県の牡蠣を手配し殻、実入りともに大充実。

冬の醍醐味、冬の味覚の王者「牡蠣」を心ゆくまでお楽しみください。

- 牡蠣、海鮮が苦手なあなたにも「牡蠣小屋」を楽しんで欲しい！

カキダオレでは牡蠣や海鮮の他、この時期には嬉しい「おでん」のほか「肉串」「カキフライなどのサイド」「お子様嬉しいコーンバターやマシュマロ串」と誰と来ても楽しい、喜ばれる食材や仕掛けが盛りだくさん。

寒い冬がより美味しくする熱燗の他にもビール、酎ハイとお酒もお取り扱いしております。

寒～い冬もテントと炭火でほかほか♪

冬ならではのアクティビティ！期間限定営業のこの期間に是非ご来場、お楽しみくださいませ。

- 更にオープンから7日間には先着ギフトあり！

オープン日の1月31日から2月7日土曜日までは先着10グループ様に「蟹味噌甲羅」をグループにおひとつプレゼント致します。

焼いてそのまま、牡蠣にディップしても美味い！冬の味覚のコラボをお楽しみ頂けます。

炭火で甲羅を炙り、日本酒と一緒に…(ハート)️旅する海鮮カキ小屋カキダオレHP :https://kakidaore.jp

■店舗情報■

店名:旅する海鮮カキ小屋 カキダオレ 湖南店

店舗住所:〒520-3252 滋賀県湖南市岩根4580イオンタウン湖南 イベント会場広場

営業日:毎週木曜定休（施設メンテナンスでお休みを頂く場合がございます）

営業時間:11時から21時（L.O20時）

お問い合わせ:info@kakidaore.jp /担当大島