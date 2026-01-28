株式会社KURUKURUが展開するトラベルブランド「MAIMO」は、春の旅行シーズンに向け、内装を丸ごと洗える新構造を採用した **「HACOBO plus」** を発売します。花粉や外の汚れを自宅でリセットしたいという現代の衛生ニーズに応えつつ、旅の目的に合わせて機能の異なる内装を付け替えられる新設計を実現。2026年の大型連休はもちろん、あらゆる旅のシーンにおいて、常識を塗り替える“清潔で自由な移動”を提案します。

開発者の想い：お客様の声に応えて

「HACOBO」は多くのお客様に愛される一方で、レビューを通じて「電車内で固定できるストッパーが欲しい」「荷物に合わせて容量を調整したい」といった具体的なご要望も寄せられてきました。「HACOBO plus」は、こうした声を反映しストッパーと拡張機能を追加。さらに、ご好評だった着脱式内装をさらに進化させ、 **「用途に合わせて選べる2種類の交換用内装（A/Bセット）」** を標準装備しました。PC収納ポケットや防水ポケットなど、旅の目的に合わせて内装そのものを“着せ替える”という新しい利便性を提案します。

MAIMO「HACOBO plus」について

「HACOBO plus」は、内装を“着せ替える”という新発想でパッキングを最適化するスーツケースです。最大の特徴は、丸ごと洗える2種類の着脱式内装を標準装備したこと。さらに、容量を15%以上アップできる拡張機能や1cm刻みのキャリーバー、最新のUSB(Type-C)ポート、ストッパー機能など、ユーザーの声を反映した全機能を搭載しました。内装はすべて抗菌・消臭・抗カビ加工済みで丸洗いも可能。常に清潔で、あらゆる旅のシーンにフィットするMAIMOのフラッグシップモデルです。

「HACOBO plus」の主な特徴

【洗えて、使い分けられる。シーン対応型の収納革命】

内装は取り外して丸洗いできるだけでなく、旅行・出張・レジャーなど使うシーンに合わせて「着せ替え」ができる新設計を採用しました。

- **仕切りセット（A）**： PCポケットや防水ポケット、隠しポケットなど多彩な収納を備え、ガジェット類を機能的に仕分けたいビジネスや一人旅に最適です。- **メッシュセット（B）**： 中身が一目でわかる大きなメッシュポケットを備え、衣類などをたっぷり詰め込みたいレジャーや家族旅行に威力を発揮します.

これら2種類の内装を使い分けることで、荷造りが驚くほどスムーズになります。 内装はすべて抗菌・消臭・抗カビ加工済み。 汚れやニオイを気にせず清潔を保てるため、収納の悩みから解放された、心から楽しめる快適な旅を実感できます。

【荷物量も身長も選ばない、移動動線まで考えた安心設計】

ファスナー操作ひとつで容量が15％以上アップする拡張機能を搭載。Sサイズなら36Lから最大43Lまで容量を増やせるため、旅先で荷物やお土産が増えても安心です。さらにキャリーバーは、ユーザーの身長や上に載せる手荷物の高さに合わせて1cmごとの段階調節が可能。 自分にぴったりの位置でスマートに移動できます。加えて、最新のType-CとType-Aの2規格に対応したUSBポートを完備することで、移動中の充電ストレスを解消しました。 自宅を出てから目的地に着くまでの移動動線すべてを考え抜いた、旅の快適さを支える一台です。

【静かで清潔、気持ちよく使い続けられる快適設計】

走行音を抑えた超静音キャスターを採用し、駅構内や早朝・夜間の移動でも周囲を気にせずスムーズに走行できます。さらに、多くのユーザーから要望のあったストッパー機能を新たに搭載。電車内や坂道での勝手な転がりを防止し、移動中のストレスを最小限に抑えます。また、キャスターと内装はどちらも取り外して交換・お手入れが可能なため、汚れやニオイが気になりやすい足回りや収納内部も常に清潔をキープ。万が一の故障時も自分でメンテナンスしながら、長く愛用いただけます。移動の快適さと衛生面の安心感を両立し、使うたびに「新品のような気持ちよさ」を実感できる一歩先を行くスーツケースです。

製品情報

【HACOBO plus】

**[価格]** S：20,980円 / M：22,980円 / L：25,980円**[カラー]** ブラック / アイボリー / ポップイエロー**[重量]** S：約3.5kg / M：約4.5kg / L：約5.5kg

**[発売日]** 2025年1月23日

**[販売店]**

- 公式EC：https://maimo-travel.com- Amazon：https://amzn.asia/d/eBc3CXA （S、ブラック） https://amzn.asia/d/153fo7e （S、アイボリー） https://amzn.asia/d/a1bhVb6 （S、ポップイエロー）- ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/maimojapan-888/m6p-s.html- 楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/vividcosme/m6p-s-bk-01/

**累計販売数12万台突破のトラベルブランド「MAIMO」とは**

コロナウィルスが猛威を奮っていた2021年に立ち上がった、日本発祥のブランドです。おかげさまで累計販売数は12万台を突破。ブランド立ち上げからわずか1年で「2022年度OMOTENASHI Selection」で金賞を受賞、他社販売サイトでレビュー平均4.7を記録するなど、多くの人に評価を受けています。これからもスーツケース業界の常識に囚われない、珠玉の商品とサービスで ”お客様に寄り添うトラベルブランド” を目指しつづけます。

MAIMOが誇る「安心の品質とサポート」

MAIMOのスーツケースは、信頼性の高い専用工場で製造されており、2025年には年間出荷数約120万台を記録しています。耐久性にもこだわり、業界平均の約2.5倍にあたる試験数を実施することで、日常から過酷な旅まで安心して使用できる品質を実現。さらに、スーツケース内装の二次元コードから購入者専用のサポートサイトへ簡単にアクセスでき、アフターサポートも万全です。

公式ウェブサイト、SNS

- 自社公式HP：https://maimo-travel.com- 公式X（Twitter）：https://x.com/maimo_japan- 公式Instagram：https://www.instagram.com/maimo_japan/

会社概要

株式会社KURUKURU「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。会社名：株式会社KURUKURU代表者名：関沢 康寛所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1公式HP：https://www.kurukuru.co.jp