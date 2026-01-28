五感で没入する“体験型バレンタインイベント「Chocolat et Poesie」開催。子供心を忘れない大人たちへ送るチョコレートアートと生演奏で描く詩の世界

株式会社アルティキッズジャパン

音楽と朗読に寄り添いながら、チョコレートで即興のライブペインティングを行う体験型イベント「Chocolat et Poesie」を、中目黒にて開催いたします。ビブラフォンの演奏とともに、五感で味わうバレンタインの夜をお楽しみいただけます。

近年、バレンタインの過ごし方は、「モノを贈る日」から「体験を共有する日」へと少しずつ変化しております。食や音楽、アートを通して時間を共に過ごし、記憶に残る体験を重視する傾向は、特に都市部を中心に広がりを見せています。本イベントは、チョコレート、音楽、朗読、ライブペインティングを組み合わせた、体験型バレンタインとして企画いたしました。

会場では、溶かしたチョコレートを絵具のように用い、音楽の流れや言葉の間合いに応じて、一枚の皿に絵が描かれていきます。完成した作品だけではなく、表現が立ち上がっていく時間そのものを、観客の皆さまに演奏とともに味わっていただく構成となっております。

また、コロナ禍以降、「癒し」や「感性」といったキーワードへの関心が高まるなか、五感を通して穏やかに没入できる体験へのニーズも増えております。チョコレートの香り、ビブラフォンの柔らかな音色、朗読の言葉が重なり合う空間は、忙しい日常から少し距離を置く時間としてもお楽しみいただけます。

アートと音楽が融合するライブイベントは、Z世代やミレニアル世代を中心に「没入型体験」として注目を集めており、本イベントも世代を問わず感覚的に楽しんでいただける構成となっております。会場では、チョコレートファウンテンによるデザートやフルーツ、ワインもご用意しており、鑑賞とともに食の楽しみも味わっていただけます。

「Chocolat et Poesie」は、鑑賞と創作の境界がゆるやかに溶け合う場を通して、音楽・言葉・素材が出会う瞬間を共有する試みです。

■ 主催者コメント

「AIで簡単に作られたものが多い中、じっくりと作られる音楽や言葉に身を委ねながら、チョコレートが描かれていく時間と空間そのものを、静かに共有できたらと思っております。」

イベント名：Chocolat et Poesie

日時：2026年2月13日（金）～15日（日）

時間：Open 19:30 / Start 20:00

会場：中目黒アルティキッズ（東京都目黒区上目黒3-39-19 大澤ビル101）

料金：予約 4,000円／当日 5,000円（1ドリンク・チョコレート付き）

※本イベントは基本的に大人向けとなります。

HIDERU チョコアート WELCOME BORDHIDERU チョコアート作品

作家:HIDERU(チョコレートアート ペインティング)

千葉千葉市出身 1968年生まれ

千葉市立稲毛高校出身。多摩美術大学絵画科油画専攻卒業。 絵画、彫刻、映像、インスタレーション作品を制作し、現在、東京・中目黒にて子供達のためのアート教室を主宰し、自 由が溢れる創造性、自己肯定感が向上するアート教室を構えています。

[History]

1993 多摩美術大学絵画科油画専攻卒業

2006 愛知万博 インフォメーション人体ロボット 造型製作

2009 ANNASUI 新作RIP用プロモーション映像製作

2010 福井恐竜博物館 ティラノサウルス外装造型制作

2023 ・2024 「21世紀アートボーダレス展」国立新美術館展示室 出品

2025 「伝統工芸～継承と創造」 迎賓館・赤坂見附 出品 「100人いれば100の言葉がある」子どもが自分で発想して自分だけの自由な世界を生み出す、アート教室 アルティキッズを主宰している。

Hitomi*（ヴィブラフォン・朗読）

東京出身。Marimba.Percussionを新谷祥子、岡田真理子の各氏に師事。音楽大学卒業後、Vibraphoneを赤松敏弘氏に師事し、Vibraphoneの活動を本格的に始める。

NYで開催されたInternational Spring Bando tourに参加、カーネギーホールで演奏する。2004年リンツにて開催された現代アートの祭典Ars ElectronicaにPerformaerとして参加。インターネットラジオSmall cast networksにて音楽番組パーソナリティを務める。2013年Hector Martignon氏のツアーに参加。Samuel Torres氏やArmando Gola氏と共演。

Tokyo Theatere for Childrenの依頼を受けオリジナルミュージカルの音楽を作曲。2019年Hit A Girl というアメリカで主催されているコンテストにて３rd place受賞。Vibraphone & Marimba Playerとして活動中。