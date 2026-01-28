【ダイキアクシス】第63回愛媛マラソンに協賛、おもてなしブースにて「オリジナルにゅうめん」を提供

株式会社ダイキアクシス

株式会社ダイキアクシス（本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：大亀 裕貴）は、2026年2月1日(日)開催の第63回愛媛マラソンに協賛し、城山公園内の当社ブースにて「出張社員食堂」を出展、オリジナルにゅうめんや、はちみつレモンウォーターの提供、フォトスポットを設置いたします。

１．ダイキアクシスおもてなしブース「出張社員食堂」

メイン会場となる城山公園（松山市堀之内）にて、「出張社員食堂」を出展いたします。実際にダイキアクシス・松山本社のビル内にて社員食堂を運営している、当社グループの株式会社キャップの企画・協力により、「オリジナルにゅうめん」や「はちみつレモンウォーター」を提供いたします。

また当日は、愛媛プロレス所属の人気レスラー「デカボマン」をゲストに迎え、愛媛マラソンを盛り上げます。

(1)ゲスト 愛媛プロレス所属「デカボマン」

ダイキアクシスグループが推進する脱炭素社会の実現に向けた取り組みの一環として、愛媛プロレス所属の人気レスラー「デカボマン」をゲストに迎え、愛媛マラソンを一緒に盛り上げます。

デカボマンは、環境保全をテーマに活動するヒーローレスラーで、環境意識の啓発を軸に地域イベントや社会貢献活動を展開しています。当社の再生可能エネルギーや環境関連事業の考え方と親和性が高いことから、今回のコラボレーションが実現しました。

当日は来場者との交流を通じて、脱炭素への関心を高めるとともに、会場に活気と笑顔を届けます。

無理なく！楽しく脱炭素「デカボマン」無理なく！楽しく脱炭素 デカボマン プロフィール

デビュー：2024年6月30日

生年月日：6月5日（世界環境デー）

得意技：デカボブレーンバスター（相手の体力を一撃で46％削減）、デカボスコア・アイ（相手のデカボスコアが見える） 公共交通機関でのデート

特徴：口癖は「デカボ」 自転車・デカボ推進を熱く想う愛媛県庁ゼロカーボン課の職員である

(2) オリジナルにゅうめん

伊予路を駆け抜けたゴール後のランナーの皆さまへ、にゅうめん（温かいそうめん）を提供します。五色そうめん株式会社(https://goshiki-soumen.co.jp/)（愛媛県東温市）とコラボし、彩りも鮮やかな歴史ある「五色（ごしき）そうめん」に、じゃこ天や蒲鉾をトッピング、郷土・愛媛の味をご堪能いただけます。

2月1日12:30～、限定1,000食を提供いたします（品切れの際はご容赦ください）。

【手延五色そうめん】【提供予定の「にゅうめん」イメージ】

＜五色（ごしき）そうめんについて＞

寛永12年(1635年)に伊予・松山で創業して以来、三百八十余年にわたるそうめん作りの歴史があります。享保7年(1722年)、八代目長門屋市左衛門の娘が椿神社へ参拝の折、美しい五色の糸が下駄に絡みついたのを見て、「そうめんに五色の色をつけてみては？」と父親にすすめたのがきっかけ。5色に彩られたそうめんが時の将軍や朝廷から称えられて、「五色そうめん」の名は全国に知れ渡るように。長い歴史の中で時代とともに変化を加えながら自然の素材にこだわり、梅肉や抹茶などを練り込んだ鮮やかな色彩と、手延べそうめんならではの強いコシと滑らかな食感を守り続けています。

(3)はちみつレモンウォーターの提供

ダイキアクシスは、地元に根差す企業として愛媛県産品を応援しています。

瀬戸内海に浮かぶ岩城島（いわぎじま：愛媛県上島町）産の「青いレモン」を使用した温かいはちみつレモンウォーターをご用意し、前日受付の1月31日午後および大会当日の2月1日に提供いたします。なお、数量限定となり、にゅうめん提供時など時間帯によっては、はちみつレモンウォーターの提供を制限させていただく場合がありますので、ご了承ください。

【「ホットはちみつレモンウォーター」イメージ看板】(4) ＳＮＳ風フォトスポット

前日受付の1月31日午後および当日2月1日に、当社ブース前にＳＮＳ風・顔はめパネルを設置いたします。出走・完走の記念にぜひご撮影ください。

【ダイキアクシス・ＳＮＳ風パネル】

２．「スッテモ ムイデモ」手荷物預け袋

今回、一部ランナーの皆さまへ配布させていただく手荷物預け袋に、『スッテモ ムイデモ』という言葉をプリントしております。「スッテモ ムイデモ」とは、愛媛県丹原地方（西条市）の方言で「なにがなんでも」「是が非でも」という意味です。当社グループの創業者である大亀孝裕がよく口にしていた言葉で、現在の当社クレド（行動指針）の元となっている「社訓」にも含まれております。

ダイキアクシスグループから、伊予路を駆け抜けるランナーの皆さまへ、『どんな困難に直面しても、あきらめず挑戦する。』そんな「不屈の精神」に対する思いを込めた手荷物預け袋となっておりますので、ぜひ確認してみてください。

【「スッテモ ムイデモ」手荷物預け袋】

３．第63回愛媛マラソンへの協賛について

愛媛マラソン（愛称：湯ったりオレンジロード）は、愛媛県内をはじめ、全国各地・海外からの参加者も含め、約1万人のランナーが参加する市民マラソン大会です。第1回は1963年開催と歴史が古く、多くの地元住民らによる沿道での熱い応援や、中高生をはじめとする5600名以上（第62回）のボランティアを含め、沢山の方が関わる県内有数のイベントとなっております。

ダイキアクシスグループは、『環境を守る。未来を変える。』を企業使命（ミッション）とし、「水」と「環境」を事業の軸として事業展開しております。当社グループは、1958年の愛媛・松山での創業以来、スポーツ選手・実業団チームの支援や、地元スポーツイベントへの協賛等を行ってまいりました。今回、スポーツ振興、地域社会の発展にさらなる貢献をすべく、第63回愛媛マラソンに協賛することといたしました。

【ダイキアクシス・スタッフ着用予定のアウター・法被】

《第63回愛媛マラソン概要》https://ehimemarathon.jp/

開催日：2026年2月1日(日) 10:00スタート ※雨天決行

種目：マラソン(42.195km)、定員：10,000名

コース：愛媛県庁前(スタート)→北条文化の森公園→折返点→城山公園(フィニッシュ)

メイン会場：城山公園（愛媛県松山市堀之内）

【会社概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/100161/table/23_1_93600d7f12b1f853bb9a262949f291de.jpg?v=202601280721 ]

