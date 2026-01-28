上智大学体育会サッカー部と撮影パートナーシップを締結

SFG株式会社

SFG株式会社（本社：東京都新宿区、代表：天野莉玖）は、上智大学体育会サッカー部と、1月24日に試合およびトレーニング映像の撮影・活用に関する撮影パートナーシップを締結したことをお知らせいたします。

本パートナーシップにより、SFG株式会社はAI自動撮影カメラ「Veo」を活用した映像撮影・提供を行い、上智大学体育会サッカー部の競技力向上、チーム運営の高度化、対外的な発信力強化を支援してまいります。

■ パートナーシップ締結の背景

近年、大学サッカーにおいても映像を活用した戦術分析や選手育成、広報活動の重要性は年々高まっています。一方で、

・撮影・編集にかかる人的コスト

・安定した撮影環境の確保

・分析までを一貫して行う体制構築

といった課題を抱えるチームも少なくありません。

SFG株式会社はこれまで、複数の高校・大学サッカーチームに対し、AIカメラによる撮影支援とデータ活用サポートを行ってきました。

その知見と実績を踏まえ、今回、上智大学体育会サッカー部との撮影パートナーシップ締結に至りました。

■ パートナーシップの内容

本取り組みでは、以下の支援を行います。

・AI自動撮影カメラ「Veo」による試合・トレーニングの撮影

・チーム分析・振り返りに活用可能な映像データの提供

・ハイライト映像など、広報・発信に活用できる素材の創出

・今後の大会運営やコンテンツ展開を見据えた共同検討

これにより、現場の指導・選手の振り返り精度を高めるとともに、大学サッカーの魅力をより多くの人に届けることを目指します。

AIカメラ「Veo」でフィールド全体を俯瞰撮影

■ 本取り組みが目指す価値

本パートナーシップは、単なる「撮影支援」に留まらず、

大学サッカーの価値を構造的に高めていく取り組みであるとSFGは考えています。

・選手にとっては、自身の成長を可視化できる環境

・指導者にとっては、客観的な根拠を持った指導・マネジメント

・チームにとっては、活動価値を外部に伝えるためのコンテンツ基盤

これらを同時に実現することで、大学スポーツの持続的な発展に貢献していきます。

■ 今後の展望

SFG株式会社は、本パートナーシップを通じて得られる知見をもとに、大学サッカーにおける映像活用のモデルケースを構築していきます。

将来的には、他大学や大会単位での展開、ハイライト配信やスポンサー連動型コンテンツなど、大学スポーツ全体の価値向上に寄与する取り組みへと発展させていく予定です。

■ 上智大学体育会サッカー部コメント

上智大学体育会サッカー部は、学生主体で運営されており、課題を自ら見つけ、考え、行動できる環境があります。ピッチ内外で一人ひとりに役割と挑戦の場が与えられ、プレーだけでなく運営や組織づくりでも個性を発揮できます。また、国籍・学部・価値観など多様なバックグラウンドを持つ仲間が集い、互いを尊重しながら高め合える点も大きな魅力です。多様性の中で成長できる場所です。

■ 上智大学について

上智大学は、1913年創立の私立大学で、「他者のために、他者とともに（For Others, With Others）」を教育理念に掲げています。

国際性・学際性を強みとし、多様な価値観を尊重しながら、社会に貢献できる人材の育成に力を入れてきました。

東京都心・四ツ谷にキャンパスを構え、学業のみならず課外活動にも高い意識を持つ学生が多く在籍しています。

体育会活動においても、競技成績だけでなく、学生主体の運営、組織力、社会性の育成を重視している点が特徴です。

■SFG株式会社について

東京都新宿区に本社を構え、【繋がる信頼、広がる未来】を企業理念とし関わる多くの人々から信頼され、共に未来を築くパートナーとして社会に貢献する存在を目指して2024年10月に設立した学生ベンチャー企業。

データとテクノロジーを活用し、サッカー界と教育の未来を切り拓く活動をしています。

本社: 東京都新宿区

代表者:代表取締役 天野莉玖

設立:2024年10月

事業内容:ITを活用したサッカーのデータ分析、指導者と選手イメージ共有やサッカーIQの向上など、

会社HP: https://sfg-sports.com/

現場に寄り添った撮影・映像活用支援を行うSFG株式会社のメンバー