土浦市×守山市×今治市、第１次ナショナルサイクルルート３市が連携し、サイクルツーリズムによる広域連携事業を始動！【愛媛県今治市】

今治市役所

茨城県土浦市、滋賀県守山市、愛媛県今治市は、第１次ナショナルサイクルルートに指定された「つくば霞ヶ浦りんりんロード」、「ビワイチ」、「しまなみ海道サイクリングロード」の沿線自治体として、サイクルツーリズムによる地域活性化を共通目的とした広域連携事業を開始しました。

３市は本連携のために、「第１次ナショナルサイクルルートサイクルツーリズム推進協議会」を設立し、日本を代表する３つのサイクリングルートを「ひとつのストーリー」として国内外に発信する新たな取り組みを進めていきます。

日本を代表する3つのサイクルシティが連携し、“日本最高峰”のサイクリング体験を実現！

ナショナルサイクルルートの一つ「しまなみ海道」随一の絶景を誇る亀老山展望公園

土浦市・守山市・今治市は、2019年11月に国土交通省より第1次ナショナルサイクルルートに指定された3ルートの沿線自治体として、各地でサイクリストの受入環境の整備や情報発信を進めてきました。一方で、地域ごとの取り組みにとどまらず、より広域的かつ効果的に日本のサイクリングの魅力を発信していくこと、また、高付加価値なサイクルツーリズムをいかに成立させていくかが、沿線自治体共通の課題となっていました。

こうした課題認識のもと、３市は、それぞれ異なる特性を持つナショナルサイクルルートを相互に連携させ、サイクルツーリズムを軸とした新たな広域連携のあり方を検討・実践していくため、「第1次ナショナルサイクルルートサイクルツーリズム推進協議会」を設立し、本事業を立ち上げました。

本事業の中核となるのが、湖・山・海という日本を代表する景観を“1本のストーリー”でつなぐ「トライアングル・ライド・ジャーニー」です。走ること自体が目的になる絶景ルートに加え、各地域ならではの文化体験やグルメを組み込み、初級者から上級者まで安心して参加できる体験型ツアーとして磨き上げました。

「つくば霞ヶ浦りんりんロード」（茨城県土浦市）「ビワイチ」（滋賀県守山市）「しまなみ海道サイクリングロード」（愛媛県今治市）

ツアー造成にあたっては、欧米豪市場・台湾市場を見据え、専門家を招聘したモニターツアー（令和7年8月2日～8月11日、9泊10日）を実施し、商品価値を検証しました。さらに、高単価商品にふさわしいホスピタリティの実現に向け、オンライン研修・現地実習によるガイド育成を実施。販売導線も整備し、欧米豪向けにはインバウンド専用サイト掲載や旅行会社向け情報発信、台湾向けには専門サイトでの販売開始など、実需獲得に向けた仕組みを構築しています。

また、ツアー購入者への特典として、各地域の協賛店で特別なおもてなしが受けられる「特典付き共通パスポート（Cycle Passport）」を制作。さらに、英語・繁体字字幕付きのプロモーション動画も作成し、インバウンド層への発信に力を入れています。

3市では、3都市横断のプレミアムツアーを“日本のサイクルツーリズムの先進事例”として国内外へ展開。高付加価値旅行者の滞在・消費を促し、地域経済へ波及する地方創生モデルの確立を目指します。

「特典付き共通パスポート（Cycle Passport）」（英語版）プロモーション動画（英語版）[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1OumClvWrAM ]

造成したツアーについては、下記のとおり連携する民間事業者において販売が開始しています。

【ツアー概要】

（1）湖・山・海の絶景と文化を体感する日本最高峰の10 日間ロングライドツアー

●旅程：3 つのナショナルサイクルルートを巡る9 泊10 日の旅

●旅行料金：170 万円（税込価格・1 人当たり）

●料金に含まれるもの：宿泊費（9 泊）、食事（朝昼夕 各9 回）、ガイド料（スルーガイド・地域ガイド・通訳）、サポートカー、交通費（電車・新幹線・タクシー・乗船）、各体験料、レンタサイクル料

●対応言語：英語、繁体字

（2）各ナショナルサイクルルートを拠点に、風景・文化・美食を満喫する滞在型サイクリングツアー 4 日間

●旅程：「つくば霞ヶ浦りんりんロード」「ビワイチ」「しまなみ海道」各地域での3 泊4日の旅

●旅行料金：28 万円～60 万円（税込価格・1 人当たり） ※コースによって料金が異なります

●料金に含まれるもの：宿泊費（3 泊）、食事（朝昼夕 各3 回）、ガイド料（地域ガイド・通訳）、サポートカー、交通費（タクシー）、各体験料、レンタサイクル料

●対応言語：英語、繁体字

【販売・お申し込み】

ツアーは、下記の旅行会社サイトにて販売・申し込みを受付しております。

●クラブツーリズム株式会社「YOKOSO JAPAN TOUR」（欧米豪市場向け）

茨城県・滋賀県・愛媛県へ行く！湖・山・海の絶景と文化を体感する日本最高峰の10日間ロングライドツアー(https://tour.club-t.com/tour/detail?p_from=880000&p_company_cd=1002000&p_course_no2=LF015&p_baitai_web=CTOP&p_baitai=990&ToCd=TD)（こちらをクリック！）

●Pedaling Japan Tours 株式会社（台湾市場向け）

https://www.pedaling.jp/

【3ルートの見どころ】つくば霞ヶ浦りんりんロード（土浦市）

●テーマ：湖と山のコントラスト、豊かな自然が育む食と文化

●サイクリングルートの特徴: 「筑波山」の雄大な姿と、日本第2 位の広さを誇る「霞ヶ浦」の湖畔を走行する自然満喫のルート

●文化体験: 霞ヶ浦の伝統的な漁法「帆引き船」の鑑賞や、名産品の「蓮根掘り体験（またはそば打ち体験）」、地元酒蔵での日本酒体験など。

●宿泊・食事: サイクリングに特化したホテル「BEB5 土浦 by 星野リゾート」や、筑波山温泉「亀の井ホテル筑波山」に宿泊。夕食には老舗料亭での会席料理も。

サイクリングルート帆引き船見学蓮根掘り体験料亭での会席料理ビワイチ（守山市）

●テーマ：日本最大の湖「琵琶湖」と、日本ならではの文化体験

●サイクリングルートの特徴: 琵琶湖大橋からの眺めをはじめ、自然豊かで壮大な景色と日本最大の湖を一周する達成感を味わえる雄大なルート

●文化体験: 守山市内での「和菓子作り」や「着付け体験」、「琵琶湖パール」を使ったクラフト体験、「ラ コリーナ近江八幡」でのバームクーヘン作り見学など。

●宿泊・食事: 「琵琶湖マリオットホテル」や、夕日が美しい「YANMAR SUNSETMARINA CLUBHOUSE＆HOTEL」に宿泊し、特産である近江牛を使用した豪華ディナーなどラグジュアリーな滞在を。

モニュメントヤンマーサンセットマリーナびわ湖パール菜の花しまなみ海道（今治市）

●テーマ：瀬戸内の多島美と、村上海賊の歴史ロマン

●サイクリングルートの特徴: 瀬戸内海に浮かぶ島々を7 つの橋で結ぶ、立体的で変化に富んだ絶景ルート

●文化体験: ミュージアム見学や潮流体験船での「村上海賊」の歴史探訪、大山祇神社ガイドツアー、大三島ワイナリー、船釣り体験や柑橘狩り体験など。

●宿泊・食事: 瀬戸内の絶景を望む宿泊施設「WAKKA」や、「今治国際ホテル」に宿泊。豪華BBQ、ミシュラン星付き店での海の幸など瀬戸内の恵みを堪能。

村上海賊ミュージアム大山祇神社大三島ワイナリー「WAKKA」でのBBQ【協議会概要／問い合わせ先】

○第1次ナショナルサイクルルートサイクルツーリズム推進協議会

会員：茨城県土浦市／滋賀県守山市／愛媛県今治市

会長：土浦市長 安藤 真理子

事務局：土浦市 市長公室 政策企画課

TEL：029-826-1111

E-mail：bicycle@city.tsuchiura.lg.jp

HP：https://www.city.tsuchiura.lg.jp/kanko-bunka-sports/jitenshanomachi/Cycle-Tourism/page022146.html

○土浦市 市長公室 政策企画課 サイクルシティ推進室

電話番号：029-826-1111

E-mail：bicycle@city.tsuchiura.lg.jp

HP：https://www.city.tsuchiura.lg.jp/section.php?code=2



○守山市 都市経済部 商工観光課

電話番号：077-582-1131

E-mail：shokokanko@city.moriyama.lg.jp

HP：https://www.city.moriyama.lg.jp/shiseijouhou/soshiki/1005824/1005878.html



○今治市 総合政策部 交流振興局 サイクルシティ推進課

電話番号：0898-36-1547

E-mail：cyclecity@imabari-city.jp

HP：https://www.city.imabari.ehime.jp/cyclecity/