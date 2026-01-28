ＫＭバイオロジクスとAI創薬プラットフォーム技術を活用した次世代医薬品の創製に関する契約を締結

株式会社MOLCURE

株式会社MOLCURE（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：玉木 聡志、以下「MOLCURE」）は、ＫＭバイオロジクス株式会社（本社：熊本市北区、代表取締役社長：高橋 洋匡、以下「ＫＭバイオロジクス」）と、当社のAI創薬プラットフォーム技術を活用し、血液疾患領域における革新的な医薬品の創製を目指す契約を締結しましたので、お知らせします。

本研究では、MOLCUREが独自に開発した大規模言語モデルを中核とするAI創薬プラットフォーム技術と、ＫＭバイオロジクスが有する当該疾患領域における高度な専門知識を融合し、共同で研究開発を推進します。ＫＭバイオロジクスが蓄積してきた先行知見や研究成果を積極的にAI学習に取り込むことで、AI創薬ならではの新たなアプローチを実現し、革新的な医薬品の創製を目指します。

当社の代表取締役CEO兼CSOである玉木 聡志は次のように述べています 。「革新的な医薬品の開発を目指すＫＭバイオロジクスに、MOLCUREのAI技術を評価し、パートナーとして選定いただいた事を大変うれしく思います。両者の強みを掛け合わせることで、世界中の患者さんの予後および生活を改善する新しい治療薬が生まれることを期待しています。

株式会社MOLCUREについて

MOLCUREは、2013年に設立され、AIを活用した抗体およびペプチドの創薬において最前線を走る企業です。MOLCUREのAI創薬プラットフォームは、独自に開発した先進的な大規模言語モデル、物理ベースのシミュレーション、自社バイオラボで得られる高品質な実験データに基づいて構築されています。この革新的なプラットフォームにより、従来技術では困難とされたターゲットに対して、効果的かつ安全なバイオ医薬品の発見が可能となります。MOLCUREは、世界をリードする製薬会社を含む先進的なパートナーと提携し、研究開発の加速を実現することで、世界中の患者さんに画期的な新しい治療法を届けることに貢献しています。本社は日本の川崎市に、バイオラボは山形県鶴岡市に構えています。詳細については、https://molcure.com をご覧ください。

ＫＭイオロジクス株式会社について

ＫＭバイオロジクス株式会社（本社：熊本県熊本市）は、ワクチンや血漿分画製剤を中心とした生物学的製剤の研究開発・製造・販売を行う製薬企業です。ヒト用・動物用ワクチン、血漿分画製剤、新生児マススクリーニングの4分野を展開し、「人々の健康と生命を守る」という理念のもと、公衆衛生の向上に貢献しています。アルブミン製剤や血液凝固因子製剤など、代替が難しい医薬品を安定的に供給し、希少疾病の治療にも寄与しています。また、感染症流行時に迅速に対応できる供給体制の構築や、感染症予防の啓発、地域社会への貢献活動にも積極的に取り組んでいます。今後も、国内外の公衆衛生の発展に寄与する企業として、より安全で信頼される製品の提供を目指してまいります。詳細についてはhttps://www.kmbiologics.comをご覧ください。

