「ERP導入はなぜ失敗するのか」全社要件不一致が生む構造的リスクを体系的に解説するホワイトペーパーを公開

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、ERP刷新・導入を検討される企業の皆さまに向けて、「ERP導入はなぜ失敗するのか：全社要件の不一致が生む構造的リスクとその防ぎ方」の最新ホワイトペーパーを公開しました。

本資料では、ERP導入が計画通りに進まない背景として多くの企業で見落とされがちな、“製品選定以前に存在する全社要件の不一致” という構造的な問題を詳細に整理しています。

ERP導入はなぜ失敗するのか：全社要件の不一致が生む構造的リスクとその防ぎ方

https://service.is-c.jpn.panasonic.com/whitepaper/erp-failure

ERP導入プロジェクトでは、曖昧な要件定義、部門間の前提のズレ、RFP不備など、初期段階でのミスが後工程に大きな影響を与え、コスト増・手戻り・進行遅延を招くケースが多く見られます。本ホワイトペーパーでは、これらの“構造的リスク”を体系的に整理するとともに、失敗を未然に防ぐために導入前に必ず押さえるべき視点を解説しています。

資料を無料ダウンロード :https://service.is-c.jpn.panasonic.com/whitepaper/erp-failure

特に以下のような方におすすめの内容です。

- ERP刷新・導入を検討しているが、何から整理すべきかわからない方- 基幹システム障害のニュースを受け、不安を感じている方- 過去のERPプロジェクトで手戻りやコスト増を経験した方

■ホワイトペーパーの主な内容

- ERP導入が失敗に至る構造的な原因- 全社要件のズレが生むリスクとは何か- 導入前に必ず押さえるべき重要ポイント- 成功に近づくための事前準備の考え方

■パナソニック インフォメーションシステムズについて

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、製造業をはじめ幅広いお客さまに高付加価値のシステム・サービスをお届けするIT“サービス”企業です。

パナソニックグループのIT中核会社として、そのグローバルな事業展開を多様な業務システムで支援しています。また、その中で培った経験とノウハウを強みに、IT事業会社としてパナソニックグループ以外のお客さまに対してもトータルソリューションをご提供しています。

本プレスリリースに関連するERPパッケージのご紹介：https://service.is-c.jpn.panasonic.com/biz-integral

【お問い合わせ先】

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社 カスタマーサクセス本部 営業統括部

E-mail：sales-pisc@ml.jp.panasonic.com