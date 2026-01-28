横浜を拠点に活動するクリエイターが主催する「関内外OPEN!17展」2月23日に象の鼻テラスにて開催！

関内外OPEN!は、横浜・関内周辺を拠点とするクリエイターたちによる、年に一度の創造的かつ実験的なイベントです。17年目の今年は、活動の舞台を関内から横浜全域へと広げ、発見・共創・交流・発酵の4つの実験的プロジェクトに挑みました。本展では、それぞれの現場で再発見した"横浜の多面的な魅力"を、展示とトークセッションを通して紹介します。


会場内には、くるり工房(https://kururiworks.com/)による資源循環をテーマにしたキッズスペースも設けます。エコな素材で自由に創作できるワークショップは、参加無料・時間制限なし。お子さんがものづくりに没頭する傍らで、大人はトークセッションに耳を傾けるなど、世代を越えてそれぞれのかたちでイベントを楽しめます。



公式WEBサイト：https://kannaigai.com/kannaigai17/



EXHIBITION　4つのプロジェクト



なにを考え、どのように進めたのか。そしてどんなことが起こったのか。プロジェクトごとにパネルとレポートを展示します。担当クリエイターも常駐しているので、質問があればお気軽にどうぞ。


〇時間：13:00～17:00



※イメージ
びっクリ！ YOKOHAMA

関内外のクリエイターが個人的に"びっくりした横浜"の風景と、クリエイタープロフィールを紹介するInstagramアカウントを制作しました。


〇担当クリエイター


岩穴口颯音（ondesign）


小林璃代子（voids）


Rachel Matsumura（studio nibroll）






つながるリデザイン

福祉作業所、学生、デザイナー、社会福祉協議会等が協働し、インクルーシブなチームでクッキーパッケージをリデザイン。


〇担当クリエイター


伊藤佑也（83graphics）


山田祐介


上甲尚弘（TORULABO）






Photo:菅原康太
関内×寺家 地域交流会

自然豊かな寺家町で、関内外のクリエイターがツアーや食事会を通して交流。お互いの創造の原点に触れる機会になりました。


〇担当クリエイター


千代田彩華（ondesign）


三浦佑介（shubidua）


高橋優弥（ニューヤンキーノタムロバ）






Photo:三浦佑介
アイデアコンポスト

生ごみを堆肥に変えるコンポストのように、行き詰まったアイデアをみんなの発想で発酵させていくトークイベントを3回開催しました。


〇担当クリエイター


介川貴晶（Penne）


宮本かおる（OLUデザイン）





トークセッション



各プロジェクトを担当したクリエイターと、協働したゲストによるクロストークを行います。それぞれの活動の経緯や現場での発見、協働を通して見えてきた可能性を共有しながら、これからの「まちとクリエイティブ」の関係を探ります。


〇時間：13:30～15:30


〇モデレーター



ダバンテス ジャンウィル（マチノテコ共同代表）




〇ゲスト（敬称略）



桂有生(横浜市都市デザイン室 都市デザイナー)

びっクリ！YOKOHAMA




鈴木啓太(社会福祉法人かたるべ会 うれしの)

つながるリデザイン




藤好つむぎ(里のengawa/萬駄屋/kirimisut)

関内×寺家 地域交流会




木村ナホコ(かもめデザイン舎)

アイデアコンポスト




デザインピッチ



関内外を拠点に多方面で活躍している10名のクリエイターの活動内容を、生の声で聞けるピッチトークです。建築家、デザイナー、カメラマンなど。1人4分でつないでいきます。


〇時間：16:00～17:00


〇発表クリエイター（五十音順／敬称略／一部）



川本尚毅(株式会社N and R Foldings Japan)




小泉瑛一(about your city)




ヒトミチヒロ




山本晃(DATTARUJIN株式会社)




KIDS SPACE　くるり工房ワークショップ



くるり工房は、「ものの見方を「くるり」する」をコンセプトに横浜で活動するアップサイクル工房です。廃材スタンプを使ったアップサイクル体験、ポストカードやミニバッグ、サコッシュづくり、さらに大きなキャンバスやドレスに自由にお絵描きも楽しめます。視点を「くるり」として、楽しいを表現し、日常に少し特別な思い出を持ち帰ってみませんか。


※参加無料、予約不要、時間制限なしで、制作に没頭していただけます。
〇時間：13:00～17:00





【関内外OPEN!17幹事】


Creative Director：安食真（studio nibroll）


Art Director：伊藤佑也（83graphics）


Creative Partner：三浦佑介（shubidua）


Web Design：介川貴晶（Penne）


Venue Design：原崎寛明（CHA）


Project Management：岩穴口颯音（ondesign）、方瀬りっか、小林璃代子（voids）、千代田彩華（ondesign）



【開催概要】
〇名称


関内外OPEN!17展


○日程
2026年2月23日（月・祝）13:00～17:00
○会場
象の鼻テラス（横浜市中区海岸通1丁目）


〇料金


参加無料


○主催
関内外OPEN!17事務局


関内外クリエイターズ/アーツコミッション・ヨコハマ（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）
○共催
横浜市にぎわいスポーツ文化局
〇協力


象の鼻テラス



令和7年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業
　
