横浜を拠点に活動するクリエイターが主催する「関内外OPEN!17展」2月23日に象の鼻テラスにて開催！
関内外OPEN!は、横浜・関内周辺を拠点とするクリエイターたちによる、年に一度の創造的かつ実験的なイベントです。17年目の今年は、活動の舞台を関内から横浜全域へと広げ、発見・共創・交流・発酵の4つの実験的プロジェクトに挑みました。本展では、それぞれの現場で再発見した"横浜の多面的な魅力"を、展示とトークセッションを通して紹介します。
会場内には、くるり工房(https://kururiworks.com/)による資源循環をテーマにしたキッズスペースも設けます。エコな素材で自由に創作できるワークショップは、参加無料・時間制限なし。お子さんがものづくりに没頭する傍らで、大人はトークセッションに耳を傾けるなど、世代を越えてそれぞれのかたちでイベントを楽しめます。
公式WEBサイト：https://kannaigai.com/kannaigai17/
EXHIBITION 4つのプロジェクト
なにを考え、どのように進めたのか。そしてどんなことが起こったのか。プロジェクトごとにパネルとレポートを展示します。担当クリエイターも常駐しているので、質問があればお気軽にどうぞ。
〇時間：13:00～17:00
※イメージ
びっクリ！ YOKOHAMA
関内外のクリエイターが個人的に"びっくりした横浜"の風景と、クリエイタープロフィールを紹介するInstagramアカウントを制作しました。
〇担当クリエイター
岩穴口颯音（ondesign）
小林璃代子（voids）
Rachel Matsumura（studio nibroll）
つながるリデザイン
福祉作業所、学生、デザイナー、社会福祉協議会等が協働し、インクルーシブなチームでクッキーパッケージをリデザイン。
〇担当クリエイター
伊藤佑也（83graphics）
山田祐介
上甲尚弘（TORULABO）
Photo:菅原康太
関内×寺家 地域交流会
自然豊かな寺家町で、関内外のクリエイターがツアーや食事会を通して交流。お互いの創造の原点に触れる機会になりました。
〇担当クリエイター
千代田彩華（ondesign）
三浦佑介（shubidua）
高橋優弥（ニューヤンキーノタムロバ）
Photo:三浦佑介
アイデアコンポスト
生ごみを堆肥に変えるコンポストのように、行き詰まったアイデアをみんなの発想で発酵させていくトークイベントを3回開催しました。
〇担当クリエイター
介川貴晶（Penne）
宮本かおる（OLUデザイン）
トークセッション
各プロジェクトを担当したクリエイターと、協働したゲストによるクロストークを行います。それぞれの活動の経緯や現場での発見、協働を通して見えてきた可能性を共有しながら、これからの「まちとクリエイティブ」の関係を探ります。
〇時間：13:30～15:30
〇モデレーター
ダバンテス ジャンウィル（マチノテコ共同代表）
〇ゲスト（敬称略）
桂有生(横浜市都市デザイン室 都市デザイナー)
びっクリ！YOKOHAMA
鈴木啓太(社会福祉法人かたるべ会 うれしの)
つながるリデザイン
藤好つむぎ(里のengawa/萬駄屋/kirimisut)
関内×寺家 地域交流会
木村ナホコ(かもめデザイン舎)
アイデアコンポスト
デザインピッチ
関内外を拠点に多方面で活躍している10名のクリエイターの活動内容を、生の声で聞けるピッチトークです。建築家、デザイナー、カメラマンなど。1人4分でつないでいきます。
〇時間：16:00～17:00
〇発表クリエイター（五十音順／敬称略／一部）
川本尚毅(株式会社N and R Foldings Japan)
小泉瑛一(about your city)
ヒトミチヒロ
山本晃(DATTARUJIN株式会社)
KIDS SPACE くるり工房ワークショップ
くるり工房は、「ものの見方を「くるり」する」をコンセプトに横浜で活動するアップサイクル工房です。廃材スタンプを使ったアップサイクル体験、ポストカードやミニバッグ、サコッシュづくり、さらに大きなキャンバスやドレスに自由にお絵描きも楽しめます。視点を「くるり」として、楽しいを表現し、日常に少し特別な思い出を持ち帰ってみませんか。
※参加無料、予約不要、時間制限なしで、制作に没頭していただけます。
〇時間：13:00～17:00
【関内外OPEN!17幹事】
Creative Director：安食真（studio nibroll）
Art Director：伊藤佑也（83graphics）
Creative Partner：三浦佑介（shubidua）
Web Design：介川貴晶（Penne）
Venue Design：原崎寛明（CHA）
Project Management：岩穴口颯音（ondesign）、方瀬りっか、小林璃代子（voids）、千代田彩華（ondesign）
【開催概要】
〇名称
関内外OPEN!17展
○日程
2026年2月23日（月・祝）13:00～17:00
○会場
象の鼻テラス（横浜市中区海岸通1丁目）
〇料金
参加無料
○主催
関内外OPEN!17事務局
関内外クリエイターズ/アーツコミッション・ヨコハマ（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）
○共催
横浜市にぎわいスポーツ文化局
〇協力
象の鼻テラス
令和7年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業
