横浜を拠点に活動するクリエイターが主催する「関内外OPEN!17展」2月23日に象の鼻テラスにて開催！

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

関内外OPEN!は、横浜・関内周辺を拠点とするクリエイターたちによる、年に一度の創造的かつ実験的なイベントです。17年目の今年は、活動の舞台を関内から横浜全域へと広げ、発見・共創・交流・発酵の4つの実験的プロジェクトに挑みました。本展では、それぞれの現場で再発見した"横浜の多面的な魅力"を、展示とトークセッションを通して紹介します。

会場内には、くるり工房(https://kururiworks.com/)による資源循環をテーマにしたキッズスペースも設けます。エコな素材で自由に創作できるワークショップは、参加無料・時間制限なし。お子さんがものづくりに没頭する傍らで、大人はトークセッションに耳を傾けるなど、世代を越えてそれぞれのかたちでイベントを楽しめます。

公式WEBサイト：https://kannaigai.com/kannaigai17/

EXHIBITION 4つのプロジェクト

なにを考え、どのように進めたのか。そしてどんなことが起こったのか。プロジェクトごとにパネルとレポートを展示します。担当クリエイターも常駐しているので、質問があればお気軽にどうぞ。

〇時間：13:00～17:00

※イメージびっクリ！ YOKOHAMA

関内外のクリエイターが個人的に"びっくりした横浜"の風景と、クリエイタープロフィールを紹介するInstagramアカウントを制作しました。

〇担当クリエイター

岩穴口颯音（ondesign）

小林璃代子（voids）

Rachel Matsumura（studio nibroll）

つながるリデザイン

福祉作業所、学生、デザイナー、社会福祉協議会等が協働し、インクルーシブなチームでクッキーパッケージをリデザイン。

〇担当クリエイター

伊藤佑也（83graphics）

山田祐介

上甲尚弘（TORULABO）

Photo:菅原康太関内×寺家 地域交流会

自然豊かな寺家町で、関内外のクリエイターがツアーや食事会を通して交流。お互いの創造の原点に触れる機会になりました。

〇担当クリエイター

千代田彩華（ondesign）

三浦佑介（shubidua）

高橋優弥（ニューヤンキーノタムロバ）

Photo:三浦佑介アイデアコンポスト

生ごみを堆肥に変えるコンポストのように、行き詰まったアイデアをみんなの発想で発酵させていくトークイベントを3回開催しました。

〇担当クリエイター

介川貴晶（Penne）

宮本かおる（OLUデザイン）

トークセッション

各プロジェクトを担当したクリエイターと、協働したゲストによるクロストークを行います。それぞれの活動の経緯や現場での発見、協働を通して見えてきた可能性を共有しながら、これからの「まちとクリエイティブ」の関係を探ります。

〇時間：13:30～15:30

〇モデレーター

ダバンテス ジャンウィル（マチノテコ共同代表）

〇ゲスト（敬称略）

桂有生(横浜市都市デザイン室 都市デザイナー)

びっクリ！YOKOHAMA

鈴木啓太(社会福祉法人かたるべ会 うれしの)

つながるリデザイン

藤好つむぎ(里のengawa/萬駄屋/kirimisut)

関内×寺家 地域交流会

木村ナホコ(かもめデザイン舎)

アイデアコンポスト

デザインピッチ

関内外を拠点に多方面で活躍している10名のクリエイターの活動内容を、生の声で聞けるピッチトークです。建築家、デザイナー、カメラマンなど。1人4分でつないでいきます。

〇時間：16:00～17:00

〇発表クリエイター（五十音順／敬称略／一部）

川本尚毅(株式会社N and R Foldings Japan)

小泉瑛一(about your city)

ヒトミチヒロ

山本晃(DATTARUJIN株式会社)

KIDS SPACE くるり工房ワークショップ

くるり工房は、「ものの見方を「くるり」する」をコンセプトに横浜で活動するアップサイクル工房です。廃材スタンプを使ったアップサイクル体験、ポストカードやミニバッグ、サコッシュづくり、さらに大きなキャンバスやドレスに自由にお絵描きも楽しめます。視点を「くるり」として、楽しいを表現し、日常に少し特別な思い出を持ち帰ってみませんか。

※参加無料、予約不要、時間制限なしで、制作に没頭していただけます。

〇時間：13:00～17:00

【関内外OPEN!17幹事】

Creative Director：安食真（studio nibroll）

Art Director：伊藤佑也（83graphics）

Creative Partner：三浦佑介（shubidua）

Web Design：介川貴晶（Penne）

Venue Design：原崎寛明（CHA）

Project Management：岩穴口颯音（ondesign）、方瀬りっか、小林璃代子（voids）、千代田彩華（ondesign）

【開催概要】

〇名称

関内外OPEN!17展

○日程

2026年2月23日（月・祝）13:00～17:00

○会場

象の鼻テラス（横浜市中区海岸通1丁目）

〇料金

参加無料

○主催

関内外OPEN!17事務局

関内外クリエイターズ/アーツコミッション・ヨコハマ（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）

○共催

横浜市にぎわいスポーツ文化局

〇協力

象の鼻テラス

令和7年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業



公式WEBサイト：https://kannaigai.com/kannaigai17/