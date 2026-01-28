「dポイント」「d払い」加盟店が拡大

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、「dポイント」「d払い(R)」において、街のお店やネットのお買物でポイントがたまる・つかえる店舗「dポイント加盟店（街のお店）」「d払い加盟店（街のお店）」「d払い加盟店（ネットのお店）」を拡大いたします。詳細は、下表のとおりです。

＜ｄポイント加盟店（街のお店）＞

＜ｄ払い加盟店（街のお店）＞

＜ｄ払い加盟店（ネット）＞

ドコモは、「dポイント」、「d払い」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。

＊ 記載の店舗/施設数は、発表日現在の店舗/施設数となります。

＊ 記載の開始日は、発表日現在の予定日となります。

＊ 「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

＜参考＞

「dポイント」 「d払い」「dカード」 の事業データ

■「dポイント」

■「dカード」 「d払い」

※1 小数点以下第1位は四捨五入しています。

※2 利用者の情報を登録することで、提携先でdポイントをためる・つかうことができるお客さまの数を記載しています。

※3 2025年度実績（2025年7月-2025年9月）

※4 街のお店はdポイントカードのご提示で、ネットのお店はdポイントの連携で、支払い方法に関係なく、ポイントがたまる・つかえるお店です。

※5 dカード、iD、d払い、ダイレクトキャリアビリング、ドコモ払いなどの取扱高の延べ金額です。

※6 d払いコード決済およびネット決済、d払い（iD）決済、ドコモ払い決済の取扱高の合計です。

※7 d払いアプリダウンロード数とd払い（iD）会員数の合計です。

※8 「決済・ポイント利用可能箇所」はdポイント・iD・d払い決済（コード決済およびネット決済）利用可能箇所の合計です。

