【学研ホールディングス】新会社「DTP Education Japan合同会社」を設立

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）の連結子会社であるベトナム教育出版大手DTP Education Solutions JSC（ベトナム・ホーチミン／代表取締役会長：Vo Dai Phuc、以下「DTP社」）は、日本の教育現場に適した高品質の教育コンテンツ、デジタル学習教材を提供するために、2025年12月24日に日本法人「DTP Education Japan合同会社」を設立し、2026年1月27日に新会社設立を祝う記念セレモニーを開催いたしました。

■会社設立の背景及び目的

左から学研ホールディングス取締役 百田 顕児、学研ホールディングス代表取締役 宮原 博昭、DTP Education Solution代表取締役 ヴォ・ダイ・フック、DTP Education Japan代表 ポール・ライリー、DTP Education Solutions社 副社長 レ・ティ・トゥ、学研ホールディングス 執行役員 印 済羿

学研ホールディングスは、国内市場が縮小傾向にある中、中期経営計画にも掲げるとおり、既存の教育分野、医療福祉分野に加え、グローバル、メディカル／ウェルネス事業の強化を目指しており、グローバル事業においては中国および東南アジアを戦略的重点地域とし、現地パートナーとの関係構築を進めながら現地市場でのプレゼンスを高めております。

その中で、東南アジア事業のコア市場であるベトナムにおいては、2023年にベトナム教育出版大手DTPと資本提携を締結し、2024年11月に連結子会社化いたしました。DTP社は、教科書・学習教材の公立学校向け販売事業をはじめ、英会話を中心としたスクール事業、教育コンテンツ・サービスの販売事業をオンライン・オフラインの両面で展開する、ベトナム教育業界のトッププレイヤーです。現在、10,000を超える学校・教育機関と取引があり、幼児から高校生まで500万人以上の学習者に教育サービスを提供しています。

資本提携締結後、DTP社は、従来手がけていた英語教科書に加え、日本発の教育コンテンツを活用した教材の展開や学校での課外授業の受託運営などで事業を拡大してきましたが、この度、新たに日本法人を設立することで、ベトナムを中心とする東南アジアの教育コンテンツやデジタル学習サービスを日本市場へ展開し、アジア全域でのビジネス展開を進めてまいります。

■DTP Education Japan合同会社（DTP社日本法人）

DTP社はベトナムの教育出版大手として、初中等教育向け英語教育（ELT）、デジタル教材開発、大規模教育システムへの提供実績などを強みに、アジア各国で事業を展開してきました。

この度、創設する DTP Education Japan合同会社（DTP社日本法人） は、日本の教育現場に適した高品質のデジタル対応型英語・CLIL（内容言語統合型学習 ※注）などの教育コンテンツの提供をミッションとし、小・中・高校向け英語・CLIL領域や、ハイブリッド型教材（印刷＋デジタル）、学校現場への導入サポートに重点的に取り組みます。DTP社が培った「実用性と革新性の両立」という経験を活かし、日本の教育市場に価値を提供いたします。

特に、日本の教育現場が直面する、「教員の負担増」「学習ニーズの多様化」「教育DX化」といった課題に対し、当社は次の3原則に基づくソリューションを提供します。

（１）実用性：日本の教室で無理なく使える教材設計

（２）教育のDX化：学習成果と効率を高めるためのデジタル統合

（３）学校現場への導入支援：研修・ガイダンスなど継続的な実装支援

日本の教育文化と関係構築を尊重し、学校・教師・出版社・流通など多様なパートナーとの協働を通じ事業を展開し、生徒には楽しく学べる教育を、教員には業務負担を減らすツールを、学校には拡張性の高いソリューションを、パートナーには長期的で透明性ある協力関係を提供することで、日本教育に新たな価値をもたらすことを目指します。

※注：CLIL（内容言語統合型学習）とは算数や理科、社会などの教科科目の学習と、英語等の外国語学習を統合した学習アプローチのこと。従来の英語教育が、文法や単語の習得を目的としていたのに対し、CLILでは「英語を使って」学ぶことを目的にしています。

■DTP Education Japan合同会社について

会社名：DTP Education Japan合同会社

代表社員：ライリー・ポール・ハリス

設立：2025年12月24日

事業内容：（１）出版業（２）英語書籍、ソフトウェアおよび電子機器の輸入、輸出および販売（３）デジタル学習アプリケーションの開発および運営（４）製品紹介セミナーの企画および運営

■DTP Education Solutions Joint Stock Company（DTP社）について

URL：https://www.dtp-education.com/

所在地：168 Phan Van Tri Street, Ward 5, Go Vap District HCMC, Vietnam

代表取締役：ヴォ・ダイ・フック（Vo Dai Phuc）

設立：2003年

事業内容： 教科書・学習教材の学校向け販売事業、英会話中心のスクール事業、教育コンテンツ・サービス販売

DTP社は「ベトナムの教育のために、絶えず研究開発をし続け、質の高いサービス・商品を提供する」とのミッションを掲げ、2003年に設立された教育・出版企業です。主な事業は、教科書・学習教材の学校向け販売事業、英会話中心のスクール事業、教育コンテンツ・サービス販売です。幼稚園から高等教育におよぶ1万以上の教育機関に対して商材・サービスを提供し、のべ500万以上の顧客を有しています。また、シンガポール、タイ、ラオス、カンボジア、アイルランドにも海外拠点を有しています。

■株式会社学研ホールディングスについて

URL：https://www.gakken.co.jp/

1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社。教育分野では、「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、「科学」と「学習」に代表される学習教材の出版コンテンツ事業、教科書・保育用品など園・学校事業を、医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅事業や認知症グループホーム事業、保育園・学童などの子育て支援事業を展開。グローバル150か国以上で教育・医療福祉に関わる活動を行っています。2023年11月、新たに掲げた大志（Aspiration）「人の可能性をどこまでも追求する会社へ」の実現を目指し、子どもから学生、社会人、シニアまで、あらゆる世代の好奇心に寄り添い、すべての人の挑戦を応援する企業として、人と社会の可能性の拡大に貢献してまいります。2025年9月期売上高1,991億円、連結子会社82社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：9470）。