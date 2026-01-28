恵比寿「TOOTH TOOTH TOKYO」ランチメニューを一新　　 店内で焼き上げる自家製パンと楽しむ、新たなランチを　　１月29日（木）より提供開始

株式会社ポトマック

焼きたてのクロワッサン、バゲット、フォカッチャとともに、TOOTH TOOTHらしい彩り豊かなフレンチのエッセンスをお届けします。

今回新たにご用意したランチは、焼きたてのパンと季節のポタージュ、そしてお好みで選べるメインディッシュで構成される、ランチスタイルです。

素材の持ち味を大切に、クラシックとモダンが共鳴する、TOOTH TOOTHならではの一皿をお楽しみください。

「クロワッサン・バゲット・フォカッチャの盛り合わせ」＋「季節のポタージュ」＋「選べるメインディッシュ」

◆◆『TOOTH TOOTH LUNCH MENU』 \1600（税込）～

素材の香りや旨みを引き立てるシンプルでありながら満足感のあるスタイルで、

焼きたてのパンとともに、日常の中で少しだけ豊かな時間をお楽しみいただければ嬉しいです。

バゲットやクロワッサンなど、店内で焼き上げたパンをランチに合わせてご提供。

料理との相性を考えたラインナップです。

◆メインディッシュ（以下よりお選びいただけます）

ニ ース風サラダと京鴨のパテ・ド・カンパーニュ

南仏ニースの定番サラダに、旨み豊かな京鴨のパテ・ド・カンパーニュを添えて。

国産鶏ムネ肉のカツレツ ウフ・マヨとハーブサラダ添え

しっとり揚げた国産鶏ムネ肉のカツレツに、

コクのあるウフ・マヨと爽やかなハーブサラダを合わせて。

レギューム・ヴァリエ ～季節野菜のグリル～

旬の野菜それぞれの甘みと香ばしさを引き出した、シンプルな野菜のグリル

スフレオムレツ 海老のビスクソース

ふんわり軽やかなスフレオムレツに、

海老の旨みを凝縮した濃厚なビスクソースをたっぷりと。

本日の鮮魚のポワレ ヴェルモットソース

皮目を香ばしく焼き上げた鮮魚に、

ヴェルモット香る繊細なソースを合わせました。

霧島豚ロース肉のグリルステーキ

きめ細かな肉質と甘みが魅力の霧島豚を、

シンプルなグリルでジューシーに。

黒毛和牛頬肉の赤ワイン煮込み

黒毛和牛頬肉を赤ワインでじっくり煮込み、

とろける食感と深いコクを引き出したクラシックな一皿。

食後の余韻を楽しむデザートもご用意しております。

店舗情報

TOOTH TOOTH TOKYO

光と鏡の螺旋階段を降りていくと、そこは艶やかな大人のフレンチビストロ。

17mのBARカウンターやソファなど、時代を超えた遊び心いっぱいの空間に。

ワインがしっくりと馴染む、旬の食材を生かしたビストロ料理をお楽しみください。



【営業時間】

Lunch 11:30-15:00 / Dinner 17:00-23:30（L.O.22:30）

※15:00-17:00 close



【住所】東京都渋谷区東3丁目17-12 クインテット恵比寿1F・B1

【TEL】03-6419-2040

【席数】96席（テラスあり/ 個室あり/ 貸切可）

【定休日】不定休

【公式HP】http://www.toothtooth.com/restaurant/tooth-tokyo/

【Instagram】https://www.instagram.com/toothtooth.tokyo/